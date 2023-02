YouTube führt die kollaborative Livestream-Funktion auf iOS und Android ein

Die Funktion ist derzeit auf die mobile YouTube-App beschränkt und steht Desktop-Benutzern nicht zur Verfügung. Ersteller können einen Co-Stream über YouTube auf dem Desktop planen, aber sowohl Gastgeber als auch Gast müssen sich über die YouTube-App auf einem Mobilgerät mit dem geplanten Stream verbinden. YouTube sagte in seinem jüngsten Tweet, dass es derzeit prüft, ob es Desktop-Unterstützung für die Funktion gibt, und dass es irgendwann in der Zukunft ein Update geben wird.

Benutzer können die Funktion finden, indem sie in die mobile YouTube-App gehen und unten auf der Seite auf die Schaltfläche „Erstellen“ (+) klicken. „Go Live Together“ sollte dann im Popup-Optionsmenü erscheinen. Sie sehen diese Option auch dann noch, wenn Sie derzeit nicht 50 oder mehr Kanalabonnenten haben, können aber ohne Gastgebereinladung nicht streamen.

Da das Interesse an Inhalten wie Video-Podcasting weiter zunimmt, ist YouTube nicht die erste Livestreaming-Plattform, die eine Co-Hosting-Funktion einführt. Twitch kündigte im Juni letzten Jahres ein ähnliches Gaststar-Tool an, mit dem ein Gastgeber fünf zusätzliche Gäste zu seinem Stream einladen kann. Guest Star befindet sich noch in der Beta-Phase und ist im Gegensatz zu YouTubes „Go Live Together“-Funktion derzeit nur auf dem Desktop verfügbar.