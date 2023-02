YouTube zegt dat het wil dat video’s meer mensen bereiken, ongeacht welke taal ze spreken. In een blogpost op donderdag zei de videosite dat het de mogelijkheid voor makers uitbreidt om meertalige audio aan video’s toe te voegen, wat betekent dat mensen de mogelijkheid hebben om veel video’s te bekijken die in hun primaire taal zijn nagesynchroniseerd.

“Of het nu gaat om schaaklessen, een historische documentaire over Rome of een reeks spookjachtonderzoeken in Italië, we kunnen niet wachten om te zien dat onze makers deze functie blijven opnemen in hun eigen inhoud, en dat onze kijkers video’s van internationale kanalen,” zei YouTube in de post.

YouTube heeft de functie het afgelopen jaar getest met een kleine groep videomakers, waaronder Mr. Beast. Tijdens het testen zagen meertalige nagesynchroniseerde video’s een toename van 15% in de kijktijd die voortkwam uit weergaven in de niet-primaire taal van een video, aldus YouTube. Alleen al in januari keken mensen gemiddeld meer dan 2 miljoen uur aan nagesynchroniseerde video per dag.

Om de functie uit te proberen, kunnen videomakers verschillende audiotracks toevoegen via YouTube’s Subtitles Editor-tool bij het uploaden van een video. Makers kunnen via deze tool ook bestaande inhoud in hun catalogus bijwerken.

Kijkers kunnen rechtsonder op de video-instellingen klikken en vervolgens op Audiotrack klikken, waardoor andere audiotracks in verschillende talen worden geopend. “We willen dat dit een naadloze ervaring wordt”, zei YouTube in de post, “dus inhoud zal ook standaard overeenkomen met de voorkeurstaal van kijkers en gebruikers zullen in staat zijn om naar meertalige inhoud te zoeken dankzij vertaalde videotitels en beschrijvingen.”