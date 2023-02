Geen plannen dit weekend? Maak je klaar om je motor te starten, want we hebben een binge-watch waar je je een weg doorheen zult banen.

die van Netflix Formule 1: rijden om te overleven– die een intiem kijkje achter de schermen biedt bij de coureurs van het Formule 1 Wereldkampioenschap – is misschien wel een van de meest aangrijpende docuseries in de recente geschiedenis, die rivaliteit onthult, crashes behandelt en diep in het persoonlijke leven van de racers duikt. En het is eindelijk terug voor zijn vijfde seizoen, dat op 24 februari uitkwam, en beschrijft al het drama achter de schermen dat zich tijdens het seizoen 2022 in de paddocks afspeelde.

Enkele hoogtepunten uit het nieuwe seizoen zijn onder meer Max Verstappen’s zoektocht om zijn titel te verdedigen na zijn polariserende overwinning tegen zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton, de enorme veranderingen in de regelgeving die de sport opschudden en het vertrek van een favoriete coureur van de grid… Rijden om te overleven’s zesde seizoen. (Maak je geen zorgen, mensen, Toto Wolff tegen Christian Horner’s rivaliteit heerst nog steeds, samen met meer klassieke oneliners van Günter Steiner.)

Natuurlijk weet het publiek al hoe het seizoen 2022 is geëindigd en wie er heeft gewonnen, maar dat heeft de serie er nooit van weerhouden een van de meest succesvolle releases van de online streaminggigant te zijn en heeft de Formule 1 geholpen een enorme schare fans op te bouwen in de VS, zozeer zelfs dat Las Vegas organiseert dit jaar een race, naast Miami en Austin.

“Het is ongelooflijk, de reacties van mensen”, uitvoerend producent Paulus Martin verteld De New York Times in juli 2022 van de overweldigende respons op Rijden om te overleven. “Onze show werkt alleen omdat de sport eigenlijk een ongelooflijk spektakel is. Het is ongelooflijk dramatisch en gespannen. Er zijn fouten en er zijn enorme karakters. Onze show schijnt alleen een licht op wat er is.”