Youngkin verteidigt die Unterstützung des Wahlleugners Kari Lake in Arizona

Der Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, verteidigte am Sonntag seine Unterstützung für den Republikaner Kari Lake, einen Wahlverweigerer, der für das Amt des Gouverneurs in Arizona kandidiert, und argumentierte, dass ihre Partei ein breites Spektrum von Mitgliedern umfassen müsse, um erfolgreich zu sein.

„Damit wir in der Republikanischen Partei vorankommen, müssen wir das tatsächlich tun, nach vorne schauen, nicht zurück“, sagte Youngkin zu Jake Tapper von CNN in „State of the Union“, als er nach seinem Plan gefragt wurde, für den er sich bewerben würde See.

„Was ich in Virginia gefunden habe, war, dass wir ‚Forever Trumpers‘ und ‚Never Trumpers‘, Libertäre und Tea-Party-Mitglieder und übrigens viele Unabhängige und viele Demokraten zusammenbringen konnten“, sagte Youngkin, der ins nationale Rampenlicht katapultiert, nachdem sie letztes Jahr das Gouverneursamt im blau tendierenden Virginia gewonnen hatte. „Und ich denke, dass die Republikanische Partei eine Partei sein muss, in der wir Menschen nicht meiden und ausgrenzen, weil wir nicht in allem einer Meinung sind.“

„Was Arizona verdient, ist ein republikanischer Gouverneur, der die Steuern niedrig hält, der die Schulwahl unterstützt, der Unternehmen in die Wirtschaft bringt, um Möglichkeiten zu schaffen“, sagte Youngkin.

Lake gewann im August die GOP-Nominierung für den Gouverneur von Arizona gegen einen Gegner, der von eher etablierten Republikanern unterstützt wurde. Sie hat gesagt, dass sie den Sieg von Präsident Joe Biden in Arizona nicht bestätigt hätte, und die Wahl wiederholt als „gestohlen“ und „korrupt“ bezeichnet.

Youngkin hat sich während der bevorstehenden Zwischenwahlen landesweit für republikanische Kandidaten eingesetzt, und seine Kommentare vom Sonntag haben seine Vision einer Partei, die sowohl von Donald Trump desillusionierte Mitglieder als auch solche wie Lake umfasst, die sich eng an die gebunden haben, auf den Punkt gebracht ehemalige Präsidentin in ihrem Wahlkampf und sagte ihren Unterstützern, sie könnten sie jeden Tag „Trump in einem Kleid“ nennen.

Youngkin, der nicht zur Wiederwahl in Frage kommt, weil das Gesetz von Virginia Gouverneure von aufeinanderfolgenden Amtszeiten ausschließt, lehnte es ab, am Sonntag zu sagen, ob er vorhabe, nach seinem Ausscheiden aus dem Amt ein Angebot für das Weiße Haus abzugeben. Auf die Frage von Tapper nach seinen zukünftigen Ambitionen sagte er, er sei „darauf konzentriert, einige republikanische Kongresskandidaten in Virginia und einige Gouverneure im ganzen Land zu wählen“.

„2024 ist weit weg. Und ich bin wirklich beeindruckt von den Spekulationen, aber im Moment konzentriere ich mich sehr auf Virginia“, sagte er.