„You little b****“ – Jake Paul und KSI prallen auf Twitter aufeinander, nachdem der britische YouTuber falsche Gerüchte kommentiert hat, dass Anderson Silva im Sparring ausgeknockt wurde

Jake Paul und KSI haben ihre Fehde neu entfacht, obwohl der Amerikaner nur wenige Tage davon entfernt ist, gegen die UFC-Legende Anderson Silva zu kämpfen.

Am Samstagabend wird Paul, der einen professionellen Boxrekord von 5-0 (4 KO’s) aufgestellt hat, seinen bisher härtesten Test bestehen, wenn er auf den Brasilianer Silva trifft, den am längsten amtierenden Mittelgewichts-Champion in der UFC-Geschichte.

Jake Paul und KSI teilen seit Jahren eine Rivalität im Internet, aber sie müssen sich noch im Ring treffen

Getty Silva gilt mit 11 Titelgewinnen im Mittelgewicht als einer der besten Mixed Martial Artists aller Zeiten

Vor dem Kampf gab es einige Verwirrung, als Silva in einem Interview zuzugeben schien, zweimal in Sparringssitzungen ausgeknockt worden zu sein, während er sich auf seinen Kampf mit Paul vorbereitete.

Der langjährige Rivale des Amerikaners, KSI, reagierte sofort auf Twitter und sagte: „Anderson Silva hat gesagt, dass er vor seinem Kampf gegen Jake Paul zweimal ausgeknockt wurde …

„Ich denke, wir wissen, wie es weitergeht …“

Dies war, bevor Silva diese Kommentare klarstellte und sagte, es sei ein einfaches Missverständnis und dass er sich aufgrund der Sprachbarriere falsch ausgedrückt habe, und bestätigte, dass er im Sparring nie ausgeknockt wurde.

Anschließend antwortete Silva auf den Tweet von KSI. „Junger Mann, versuchen Sie bitte nicht, Gerüchte zu verbreiten, die einfach nur schlechtes Englisch sind.

„Sie und Jake sind eine solche Inspiration für die Jugend. Gemeinsam bauen. Nicht verbrennen.“

KSI sah den Fehler in seinem Verhalten, versprach jedoch nicht, sich mit Paul zusammenzuschließen, als er antwortete: „Ich habe keinen Respekt vor Jake. Er ist keine Inspiration. Das Einzige, was er aufbauen will, ist er selbst. Er hat mehr Brücken zerstört als ein Tsunami. So oder so, mein Fehler. Viel Glück bei deinem Kampf.“

Dies veranlasste Paul selbst, einzuspringen und zu sagen: „Klug, sich vor der ZIEGE zu beugen. Wenn ich dich sehe, bekommst du Jordan Pooled, du kleiner Mistkerl.“

Dies bezieht sich auf den Basketballspieler Jordan Poole, der von seinem Teamkollegen Draymond Green mit einem Schlag im Training KO geschlagen wurde.

Vorerst muss Paul seinen Fokus jedoch von KSI wieder auf Silva richten, da die Kampfwoche in vollem Gange ist und der Social-Media-Star, der zum Boxer wurde, sogar zu seinem offenen Training auf einem Pferd erscheint.