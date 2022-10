York Space gewinnt Pentagon-Auftrag über 200 Millionen US-Dollar für T1DES-Satelliten

Der Raumfahrzeughersteller York Space Systems gewann einen Pentagon-Vertrag im Wert von bis zu 200 Millionen US-Dollar, der am Donnerstag bekannt gegeben wurde, um experimentelle Satelliten für die Space Development Agency (SDA) des Militärs zu bauen.

Das als T1DES-System bekannte York wird 12 Prototyp-Satelliten bauen und betreiben, die die Satellitenkommunikation aus der niedrigen Erdumlaufbahn testen werden, als Ergänzung zum „Tranche 1 Transport Layer“ (T1TL)-Netzwerk, das SDA bereits aufbaut. York gewann zuvor 328 Millionen US-Dollar im Rahmen eines größeren Vertrags zum Bau von Satelliten für T1TL.

„Wir sind sehr dankbar für das anhaltende Vertrauen von SDA bei der Verwirklichung ihrer Zukunftsvision“, sagte der Gründer und CEO von York, Dirk Wallinger, in einer Erklärung.

York gab Anfang dieser Woche neue Private-Equity-Beteiligungen und Investitionen von AE Industrial Partners und BlackRock bekannt. Wie CNBC am Dienstag berichtete, macht der Deal York zum neuesten Weltraum-Einhorn – mit einer Bewertung von über 1 Milliarde Dollar.

SDA-Direktor Derek Tournear sagte während einer Pressekonferenz am Donnerstag, dass die Arbeiten an den T1DES-Satelliten in Kürze beginnen werden, wobei die Starts für 2025 geplant sind und der Zeitplan des Flugbetriebs des Programms bis 2031 reicht.

Tournear erklärte, dass T1DES experimentell sei, da das System versuchen werde, Satelliten im erdnahen Orbit (LEO) zu verwenden, um die Kommunikationsfähigkeiten zu demonstrieren, die derzeit von Satelliten im geosynchronen Orbit (GEO) bedient werden.

„Es gibt tatsächlich eine Menge technischer Herausforderungen, die wir beweisen müssen, um zu zeigen, dass die Technologie von der Übertragung von geosynchron zu LEO angewendet werden kann“, sagte Tournear.

SDA erhielt sechs Angebote für den T1DES-Vertrag, stellte Tournear fest, bevor es sich weigerte, sich zu den Preisspannen der Angebote der anderen Unternehmen zu äußern. Mit weniger als 17 Millionen US-Dollar pro Satellit, sagte Tournear, „ist die York-Lösung wieder sehr erschwinglich geworden“.

Die Akquisitionsgruppe der Space Force konzentriert sich nun auf den Aufbau ihres Transport Layer-Systems, obwohl SDA bereits Lieferkettenprobleme bei den verschiedenen unter Vertrag stehenden Unternehmen festgestellt hat.

„Jeden Tag jagen wir weiterhin Gremlins, um sicherzustellen, dass wir die Teile und die Arbeitskräfte erhalten, die für eine pünktliche Lieferung erforderlich sind“, sagte Tournear.