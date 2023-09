Die Polizei stellte fest, dass Yogis, die eine „Leichenpose“ praktizierten, tatsächlich nicht tot waren

Es wurde kurzzeitig angenommen, dass ein Yoga-Kurs in der englischen Grafschaft Lincolnshire Schauplatz eines grausigen Ereignisses war „Ritueller Massenmord“ als Mitglieder der Gemeinde die Polizei alarmierten, nachdem sie eine Gruppe meditierender Yogis fälschlicherweise für Opfer eines Amoklaufs gehalten hatten.

Fünf Polizeiautos trafen am Mittwochabend am Nordsee-Observatorium in Skegness ein, nachdem Hundehalter eine Gruppe von sieben Menschen alarmiert hatten, die in einem schwach beleuchteten Raum bäuchlings auf dem Boden lagen und eine achte Person um ihre scheinbar leblosen Körper herumlief.

Allerdings praktizierte die Gruppe, ohne dass die Alarmgeber es wussten, Shavasana, manchmal auch als Leichenpose bekannt – eine Position, die oft am Ende einer Yoga-Sitzung verwendet wird, bei der die Menschen auf dem Rücken liegen und in einen tiefen meditativen Zustand verfallen.

„Sie meldeten der Polizei, dass sie jemanden in einem mit Kerzen erleuchteten Raum herumlaufen sahen, und auf dem Boden lagen scheinbar tote Menschen.“ Yogalehrerin Millie Laws sagte der Washington Post. „Das Paar dachte, es handele sich um eine Art rituellen Massenmord.“









Die Polizei von Lincolnshire bestätigte später, dass um 20:56 Uhr ein Notruf abgesetzt worden sei „mit guten Absichten.“ Die Polizei fügte hinzu: „Die Beamten waren anwesend und wir freuen uns, berichten zu können, dass alle sicher und wohlauf waren.“

Das Seascape Café, das den Yoga-Kurs am Nordsee-Observatorium veranstaltete, postete am Donnerstag in den sozialen Medien, um der Polizei für ihre schnelle Reaktion am Tatort zu danken. „Liebe Allgemeinheit“, In der Erklärung hieß es: „Bitte beachten Sie, dass im Observatorium abends viele Yoga-Kurse stattfinden. Wir gehören keinem verrückten Kult oder verrückten Club an.“

In einem am Freitag veröffentlichten Kommentar gegenüber der Washington Post sagte Laws, sie könne sich ein Lachen nicht verkneifen über die Vorstellung, dass sie kurzzeitig verdächtigt worden sei, für eines der schlimmsten Massaker in der jüngeren Geschichte Großbritanniens verantwortlich zu sein.

„Es ist urkomisch,“ Der 22-Jährige, der erst vor drei Monaten in die Stadt gezogen ist, reagierte. „Auf der anderen Seite gelang es diesen Menschen, in einen so tiefen Entspannungszustand zu gelangen, dass sie – obwohl es schrecklich ist, es mit dem Tod zu vergleichen – so entspannt und entspannt aussehen.

„Ich meine, man kann sagen, dass die Medikamente gewirkt haben, obwohl es definitiv ironisch ist, dass sie sich in Leichenpose befanden.“ Sie sagte.