Yo Yo Honey Singhs Geburtstagswunsch für die angebliche Freundin Tina Thadani zieht die Augenbrauen hoch

Der Geburtstagswunsch von Sängerin Yo Yo Honey Singh für Model Tina Thadani hat seinen Dating-Gerüchten mit ihr noch mehr Treibstoff hinzugefügt. Am Sonntag ging Honey zu Instagram Stories, Honey postete ein Spiegel-Selfie mit Tina. Auf dem Bild steht er neben Tina. Es ist jedoch seine Bildunterschrift, die die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Er sprach Tina in der Bildunterschrift mit „Jaana“ an. „Alles Gute zum Geburtstag, Jaana @tinathadani“, beschriftete Honey den Beitrag.

Die Dating-Gerüchte von Honey und Tina tauchten erstmals online auf, nachdem die beiden kürzlich gemeinsam an einer Veranstaltung in Delhi teilgenommen hatten. Mehrere Bilder und Videos von der besonderen Veranstaltung gingen viral, in denen Honey und Tina Hand in Hand gingen.

Auf einem der Fotos sahen sich Tina und Honey beim Gehen an und lächelten sich an. Zu diesem Anlass trugen sie schwarze Outfits. Honey entschied sich für ein weißes Hemd unter einer schwarzen Jacke und Hose. Auf der anderen Seite trug Tina ein schwarzes, hochgeschlitztes Kleid und High Heels. Sobald Bilder und Videos von Honey Singh mit Tina online kursierten, überschwemmten die Fans die sozialen Medien mit ihren Kommentaren. „Oh bhabhi ji ko satsriakal“, kommentierte ein Social-Media-Nutzer. „Waaah kya jodi hai“, schrieb ein anderer.

Honeys öffentlicher Auftritt mit Tina erfolgt drei Monate, nachdem er sich nach 21 Jahren Ehe offiziell von seiner Ex-Frau Shalini Talwar getrennt hat. Tina ist in Honey Singhs neuestem Song „Paris Ka Trip“ aufgetreten.

Letzte Woche wurden mehrere Fotos und Videos in den sozialen Medien verbreitet. Auf einem der Fotos ist Honey Singh zu sehen, die Tina etwas erzählt, während Tina lächelt. Der Rapper entschied sich für ein schwarzes Outfit, während Tina, die mit ihm eine Partnerschaft hatte, ein sexy Kleid anzog.

Honey Singh-Fans reagierten auf die Clips und einer von ihnen schrieb: „Ye hui n bat old yoyo is back.“ Der zweite erwähnte „yo yo honey Singh the King“. Mehrere Fans ließen Herzen und Feuer-Emojis unter dem Post fallen. Zuvor reichte Honey Singhs Frau Shalini Singh eine 118-seitige Petition mit zahlreichen Anklagen gegen ihren Ehemann und seine Eltern ein. Shalinis Anschuldigungen gehen detailliert auf Vorfälle zurück, die bis ins Jahr 2011 zurückreichen, als das Paar seine Flitterwochen auf Mauritius verbrachte.