Yeezy ohne das Ye? Wer ist neuer „alleiniger“ Eigentümer

„Wenn es anfängt verrückt zu werden, dann renn weg“, sang Kanye West einmal. Adidas folgte seinem Rat.

Wo soll man anfangen? Nach einem Aufruhr in den sozialen Medien brach Adidas die Verbindung zu Ye ab, dem Künstler, der früher als Kanye West bekannt war (und früher als Milliardär bekannt war), der sich der langen Liste von Marken anschließt, die sich nach seiner antisemitischen Medientour von dem Star getrennt haben.

In seiner Erklärung sagte Adidas, dass es „die Produktion von Produkten der Marke Yeezy einstellen und alle Zahlungen an Ye und seine Unternehmen einstellen werde. Adidas wird das Geschäft mit Adidas Yeezy mit sofortiger Wirkung einstellen.“

Aber scrollen Sie nach unten, schauen Sie sich den letzten Absatz der Ankündigung des Unternehmens an und Sie werden einen faszinierenden Satz finden, der in der Branche die Augenbrauen hochzieht (und direkt von der Rechtsabteilung von Adidas zu stammen schien).

„Adidas ist der alleinige Eigentümer aller Designrechte an bestehenden Produkten sowie früheren und neuen Farbkombinationen im Rahmen der Partnerschaft.“

Markieren wir diesen Teil: „Alleiniger Inhaber aller Designrechte …“

Der Yeezy/Adidas-Vertrag ist nicht öffentlich zugänglich, aber ich habe mit mehreren Rechtsexperten über die Bedeutung dieser Linie gesprochen und darüber, was Adidas in Zukunft tun kann und was nicht.

„Der Industriestandard ist, dass Adidas derjenige wäre, der alles besitzen würde, obwohl Kanye der Inhaber der Marke seiner Marke ist“, sagte Shahrina Ankhi-Krol, eine Modeanwältin aus New York City, mit dem Vorbehalt, dass sie hatte den Adidas/Ye-Vertrag nicht gelesen.

Trotzdem wirft die Formulierung mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Während die Adidas-Erklärung definitiv die Tür zum Verkauf von Produkten der Marke Yeezy schließt, öffnet sie laut Rechtsexperten, mit denen ich gesprochen habe, ihnen die Tür, die bestehenden Yeezy-Designs ohne Ye umzubenennen.

Einfach gesagt, „Yeezy“ könnte Ye gehören. Aber die Yeezy-Schuhdesigns sind geistiges Eigentum von Adidas.

„Sie werden nicht in der Lage sein, seine individuellen Marken zu verwenden, aber die Designs selbst können sie wiederverwenden, weil sie ihnen gehören“, sagte Nicole Haff, Prozess- und Unterhaltungspartnerin bei Romano Law. Haff hat mich auf diesen Artikel verwiesen, der in die Patentanmeldungen von Adidas eintaucht und zeigt, dass das Unternehmen das Eigentum an allen Designs von Yeezy/Adidas beansprucht, mit einer Ausnahme: Yeezy Slides. Das sind alles Kanye.

Haff sagte mir, dass der Satz „Alleininhaber“ in der Adidas-Erklärung ein legaler „Warnschuss“ für Ye ist. „Er hat der Presse eine Menge Dinge gesagt, zum Beispiel, dass ihm seine Entwürfe gestohlen wurden und dass ihm Geld geschuldet wird“, sagte sie. „Ich denke, was passiert, ist, dass Adidas ihre ausgelegt hat [legal] Position.“

Diese Rechtsposition könnte von der Moralklausel im Yeezy/Adidas-Vertrag abhängen, die Adidas rechtlichen Schutz geben könnte, um ihren Deal zu kündigen. „Es ist unvorstellbar, dass es keine Moralklausel gibt“, sagte Haff. Kanyes Verhalten „verursacht absolut Reputationsschäden und Schaden für die Marke Adidas“.

Für einen tiefen Einblick in die rechtlichen Fragen der Yeezy/Adidas-Trennung hat The Fashion Law eine großartige Beschreibung.

Könnte Ye jetzt seine eigene Yeezy-Modemarke aufbauen? Laut Teri Agins, Autorin von „Hijacking the Runway: How Celebrities are Stealing the Spotlight from Fashion Designers“, könnte das eine gigantische Aufgabe sein.

Laut Agins sind Sneaker-Designs – im Gegensatz zu Kleidung – enger mit Technologie und Patenten verbunden, die Schuhgiganten streng halten. „Alle Eigenschaften, die einen Schuh zu etwas Besonderem machen, all diese Dinge sind markenrechtlich geschützt“, sagte Agins. „Er hat nicht die Infrastruktur … das kannst du nicht alleine machen.“

Machen wir einen Schritt zurück: West hat seine zweijährige Partnerschaft mit Gap im September öffentlich gekündigt. Heute kündigte das Unternehmen an, den Verkauf von Yeezy-Markenartikeln in den eigenen Stores sofort einzustellen und YeezyGap.com zu schließen. Die Seite leitet jetzt auf die Hauptwebsite von Gap weiter.

Den Stecker der bestehenden Yeezy-Ware zu ziehen, war für das Unternehmen ein Kinderspiel. Es war bereits eine Zombiemarke, deren Stardesigner die Marke öffentlich verließen und verunglimpften.

Im Gegensatz zu Gap hatte Adidas jedoch ein hochprofitables Geschäft mit dem Verkauf von Yeezy-Markenartikeln aufgebaut. Die Yeezy-Sneaker von Adidas gehörten zu den begehrtesten und einflussreichsten Schuhen, die auf dem Wiederverkaufsmarkt oft für Tausende von Dollar verkauft wurden. Wenn Sie die Modetrends der letzten zehn Jahre nicht verfolgt haben, ist Ihnen vielleicht nicht bewusst, welchen enormen Einfluss die Marke Yeezy von Kanye hatte.

„In den letzten zehn Jahren gab es in Bezug auf die Mode wahrscheinlich keinen einflussreicheren Mann mehr als Ye“, sagte mir Lawrence Schlossman, Co-Moderator des Menswear-Podcasts Throwing Fits, „was seinen jüngsten nuklearen Sturz nur noch enttäuschender macht .“

Mit dem Einfluss kamen Gewinne, die ausreichten, um West auf die Forbes-Milliardärsliste zu katapultieren (von der er jetzt abgestürzt ist) und das Endergebnis von Adidas zu steigern. Letzten Monat schätzte der Cowen-Analyst John Kernan, dass die Marke Yeezy 4 bis 8 % der Gesamteinnahmen von Adidas ausmacht. (Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von etwa 19,3 Milliarden Euro.)

Cowen hatte die Aktie aufgrund der Wahrscheinlichkeit, dass sich die Yeezy-Partnerschaft auflösen würde, herabgestuft.

Cowens Analyse war auf den Punkt gebracht – die Adidas-Aktie ist seit Anfang des Monats um mehr als 18 % gefallen. „Wenn es anfängt verrückt zu werden, dann renn weg … renn weg, so schnell du kannst“, heißt es in einer Zeile seines Hits „Runaway“ aus dem Jahr 2010. Aber wer läuft vor wem davon?

