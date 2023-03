De Sneaker-Deal met Kanye West is gelanceerd, voor Adidas heeft een min van 600 miljoen euro gewonnen. Naarmate de inflatie en problemen in China stijgen, stijgen de inflatie en de problemen in China. Als de actie niet deutlich is om te spüren.

Die Aktionäre des Sportartikelherstellers Adidas müssen sich nach hen Gewinneinbruch im vergangenen Jahr auf een deutlich kleinere Ausschüttung einstellen. Als je een dividend van 0,70 Euro ontvangt, betaal je voor 3,30 Euro in de toekomst, met Adidas non in Herzogenaurach midden.

Europas größter Sportartikelhersteller bleibt vorerst im Krisenmodus. Der vom Konkurrenten Puma gewechselte Konzernchef Björn Gulden erwartet für das laufende Jahr einen Rückgang des währungsbereinigten Umsatzes im hohen eintelligen Prozentbereich. Schon vor Wochen hatte Gulden wegen van Wegvallen van Geschäfts met Yeezy-producten, sterven in Zusammenarbeit met de Skandalrapper Kanye West entstanden waren, een winnwarnung herausgeben müssen. Dat betriebsergebnis kon erstmals nach Jahrzehnten tot 700 Millionen im Minus liegen. “2023 zal een garantie zijn, um die basis voor 2024 en 2025 naar legen”, aldus Gulden van de Vorstellung der Jahreszahlen.

2022 heeft de Konzern met de hoge inflatie en problemen in China over kämpfen. Dazu kam de samenwerking met Kanye West onder andere antisemitische wegen tegen de Rapper. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft brach daher von knapp 1,5 Milliarden auf 254 Millionen Euro ein. Die nummer zwei auf dem weltweiten Sportartikelmarkt bestätigte damit seine bereits vorgelegten vorläufigen Zahlen. Ik heb vier kwartalen gewonnen met een verlies van 482 miljoen euro voor een bedrag van 123 miljoen euro gewonnen in een jaar.

Gulden zal meer waard zijn op de set van grote en eenvoudige handel

Tijdens het einde van de Yeezy-samenwerking verlor Adidas rund 600 miljoen euro Umsatz, noch een geldbedrag van 5,2 miljard euro. Währungsbereinigt verbuchte Adidas ein Minus von einem Prozent. Das Yeezy-Thema heeft de Konzern auch im laufden Jahren belast.

Gulden deutete een, kunt u een sterke Rücksicht op de Verkauf über den Groß- en Einzelhandel zu nehmen en anders als sein Vorgänger Kasper Rorsted nicht nur den Direktverkauf über das Internet en eigene Laden zu forcieren. Adidas müsse auch mehr Rücksicht auf lokale Bedürfnisse nehmen. Der Noorse oorlog Anfang des Jahres vom Lokalrivalen Puma zu Adidas gewechselt.