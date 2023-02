Yale ehrt ein schwarzes Mädchen, das der Polizei gemeldet wurde, weil es invasive Laternenfliegen versprüht hat

CNN

Die Yale University hat Bobbi Wilson geehrt, ein 9-jähriges schwarzes Mädchen, das von der Polizei gerufen wurde, nachdem es invasive gefleckte Laternenfliegen besprüht hatte.

Laut einer Pressemitteilung der Universität hielt die Yale School of Public Health am 20. Januar eine Zeremonie ab, um Bobbis Bemühungen zur Ausrottung der invasiven Art zu feiern.

Die Zeremonie diente auch als Gelegenheit, Bobbis Spende ihrer persönlichen Sammlung von gefleckten Laternenfliegen an das Peabody Museum in Yale zu würdigen.

„Yale macht so etwas normalerweise nicht … das ist etwas Einzigartiges für Bobbi“, sagte der Assistenzprofessor der Yale School of Public Health, Ijeoma Opara, der die Veranstaltung organisierte, in der Veröffentlichung der Universität. „Wir wollten ihren Mut zeigen und zeigen, wie inspirierend sie ist, und wir wollen nur sicherstellen, dass sie sich weiterhin von der Yale-Community geehrt und geliebt fühlt.“

Im Oktober testete Bobbi in ihrer Heimatstadt Caldwell, New Jersey, ein selbstgemachtes Abwehrmittel gegen gefleckte Laternenfliegen. Staatliche Landwirtschaftsbehörden im ganzen Land forderten die Amerikaner auf, die invasiven Insekten zu töten, die eine Bedrohung für einheimische Bäume und Pflanzen darstellen.

Aber Bobbis Versuch, bei der Entfernung der invasiven Art zu helfen, wurde unterbrochen, als ein Nachbar die Polizei anrief und „eine kleine schwarze Frau, die ging und Zeug auf die Bürgersteige und Bäume von Elizabeth und Florence sprühte“ meldete.

Bobbis Mutter, Monique Joseph, sagte CNN zuvor, der Vorfall habe ihre Tochter verwirrt und beunruhigt.

Der Vorfall lenkte die Aufmerksamkeit auf die „Erwachsenwerden“ junger schwarzer Mädchen, von denen Experten sagen, dass sie von der Polizei härter behandelt werden als ihre weißen Kollegen.

Die Zeremonie war Bobbis zweiter Besuch in Yale. Sie wurde kurz nach dem Polizeivorfall von Opara zu einem Rundgang durch die Universität eingeladen.

Bei der Zeremonie lobte Joseph Opara, die ein Mentorenprogramm für schwarze Mädchen im Teenageralter durchführt, dafür, dass sie ihre Bobbi und ihre 13-jährige Tochter Hayden willkommen geheißen und unterstützt hat.

„DR. Opara, du warst ein Segen“, sagte sie laut Pressemitteilung. „Sie sind Teil unseres Zeugnisses und was es bedeutet, eine Gemeinschaft von erstaunlichen, schönen, schwarzen, intelligenten Wissenschaftlern und Ärzten zu haben, und wichtiger als das ist Ihr Herz und Ihre Leidenschaft für die Arbeit, die Sie tun.

„Sie haben uns geholfen, den Kurs dieses Tages zu ändern“, fügte sie hinzu.

Für Joseph ist der Vorfall eine Gelegenheit, sich gegen Rassismus in ihrer Stadt und im ganzen Land auszusprechen.

„Mir ist bewusst, dass dies für uns passiert ist, nicht für uns“, sagte sie laut Pressemitteilung bei der Zeremonie. „Der Grund, warum Bobbi hier ist und wir nicht trauern, ist, dass jemand von oben wollte, dass wir Teil des sich ändernden Rassismus in unserer Stadt sind … Weil wir Bobbi haben, können wir hier stehen und etwas dagegen tun. für uns selbst sprechen.“

„Ich setze mich nicht nur für Bobbi ein. Ich setze mich nicht nur für meine Töchter ein. Ich setze mich für Kinder ein“, fuhr Joseph fort. „Ich setze mich für jeden ein, der dieses ‚andere‘ Kästchen ankreuzt, der Rassismus gegen sich hat, Vorurteile gegen ihn.“

Bobbis Sammlung gefleckter Laternenfliegen wurde bereits fachmännisch montiert und ist laut Pressemitteilung im Peabody Museum öffentlich ausgestellt.