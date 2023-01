Yale Conexis L2 Review: Ein ferngesteuertes Smart Lock

Auf einen Blick Expertenbewertung Vorteile Automatisches Entsperren

Keine optionale Tastatur Unser Urteil Das Conexis L2 ist eine gute Wahl, wenn Sie nach einem intelligenten Schloss für eine Lift-to-Lock-Mehrpunkttür suchen. Dank der Verwendung einer anderen App ist es viel besser zu verwenden als das L1, und dank Wi-Fi können Sie Benachrichtigungen erhalten und es aus der Ferne entsperren.

In Großbritannien ist die Tür mit Mehrfachverriegelung ein vertrauter Anblick. Dies sind die Typen, bei denen Sie den Griff nach oben heben müssen, um den Verriegelungsmechanismus zu aktivieren, und dann einen Schlüssel verwenden, um ihn zu verriegeln.

Yale war eines der ersten Unternehmen, das ein intelligentes Schloss für diese Art von Türen herstellte, und es war das erste, das ein BSI-IoT-Kitemark erhielt, das die Gewissheit bietet, dass es nicht nur mechanisch sicher ist, sondern auch gegen Hackerangriffe per Software getestet wurde.

Das Problem – zumindest eines der Probleme – war, dass es mangels WLAN keine Möglichkeit gab, das Schloss fernzusteuern. Es gab eine Lösung: das Z-Wave-Modul für 49,99 £ zu installieren und es mit einem Hausautomationssystem wie Samsung SmartThings zu koppeln.

Jetzt hat Yale jedoch das Conexis L2 auf den Markt gebracht, das mit dem neuen Yale Access Module und der Wi-Fi Connect Bridge geliefert wird, sodass Sie sofort einsatzbereiten Fernzugriff erhalten.

Das Smart Lock selbst ist jedoch dasselbe, sodass Sie ein L1 zu einem L2 aufrüsten können, indem Sie das Modul- und Bridge-Kit kaufen, das Yale für 99,98 £ verkauft.

Da sich das Smart Lock selbst nicht geändert hat, können Sie meinen Conexis L1-Test lesen, um herauszufinden, wie es installiert ist und mehr über die Hardware selbst.

Es ist in den gleichen Ausführungen erhältlich: Weiß, Schwarz, Chrom, Satin-Nickel und poliertes Messing.

Hier konzentriere ich mich nur auf die Verwendung des L2, seine Funktionen und die Yale Access-App. Der einzige Unterschied in Bezug auf die Installation besteht darin, dass Sie das Zugangsmodul in den speziellen Steckplatz des Schlosses installieren, bevor Sie die vier AA-Batterien einlegen.

Es gibt immer noch keine HomeKit-Unterstützung, aber wenn Yale Unterstützung für Matter mit einem Firmware-Update hinzufügt, könnte das das Problem für diejenigen lösen, die Smart-Home-Geräte bevorzugen, um HomeKit zu unterstützen.

Yale Access-App

Der andere große Unterschied besteht darin, dass das Conexis L2 die Yale Access-App verwendet, die die Conexis L1-App ersetzt.

Das wird eine gute Nachricht für jeden sein, der sein L1-Schloss aktualisiert, da die App nicht viele Fans hatte.

Sobald das Schloss installiert ist, beenden Sie die Einrichtung, indem Sie die App auf Ihrem iPhone oder Android-Telefon installieren. Der erste Schritt besteht darin, ein Zuhause zu erstellen, es zu benennen und dann auszuwählen, wo Ihr Smart Lock installiert ist, indem Sie einen benutzerdefinierten Namen eingeben, wenn Sie möchten.

Dann scannen Sie den QR-Code auf dem Access Module und folgen den Anweisungen in der App, um es mit dem Schloss zu koppeln.

Als Nächstes scannen Sie einen weiteren QR-Code auf der Rückseite der Connect Bridge, schließen ihn an das Stromnetz an und befolgen die Anweisungen, um ihn mit dem Access Module zu koppeln und mit Ihrem Heim-WLAN zu verbinden.

Schließlich und optional können Sie den DoorSense-Magneten an Ihren Türrahmen neben dem Schloss kleben, wenn Sie Benachrichtigungen erhalten möchten, wenn es versehentlich offen gelassen wird. Dies wird mit einer weißen Kunststoffabdeckung geliefert, damit es sich besser einfügt. Das ist großartig, wenn Sie eine weiße PVCu-Tür wie ich haben, aber Sie möchten sie vielleicht malen, wenn Ihr Rahmen nicht weiß ist.

Auch hier können Sie dies in der App in den Einstellungen des Schlosses einrichten, wo Sie durch die Kalibrierung von DoorSense bei geschlossener, weit geöffneter und dann angelehnter Tür geführt werden. Sie können anpassen, wie lange die Tür geöffnet bleiben muss, bevor Sie eine Benachrichtigung erhalten.

Es gibt eine Integration mit Alexa und Google Home, mit der Sie den Status (gesperrt oder entsperrt) überprüfen und entsperren können.

Sperren und Entsperren

Eine äußerst wichtige Tatsache, die Sie über das Conexis L2 (und jedes intelligente Schloss, das an Mehrpunkttüren funktioniert) verstehen müssen, ist, dass es die Tür weder persönlich noch aus der Ferne für Sie verriegeln kann. Das liegt an der Funktionsweise von Lift-to-Lock-Türen: Der Griff muss von einer Person angehoben werden.

Wenn der Griff angehoben wird, schaltet sich der Motor automatisch ein und betätigt den Stellantrieb, der das Teil ist, das Ihren alten Eurozylinder ersetzt. Dies entspricht dem Umdrehen des Schlüssels zum Verriegeln der Tür.

Wenn Sie eine der Entriegelungsmethoden verwenden, dreht der Motor in ähnlicher Weise den Aktuator, um die Tür zu entriegeln. An diesem Punkt können Sie den Griff nach unten drücken, um die Tür zu öffnen.

Es gibt drei Möglichkeiten, den Conexis L2 zu entsperren.

Zuerst können Sie eine der mitgelieferten RFID-Karten darauf tippen, und sie wird sofort entsperrt. Dies ist möglicherweise die Methode, die die meisten Leute verwenden werden, aber sie unterscheidet sich nicht wesentlich von der Verwendung eines Schlüssels. Wenn Sie vergessen, die Karte oder den Schlüsselanhänger mitzunehmen, können Sie nicht wieder einsteigen.

Zweitens verwenden Sie Ihr Telefon. Tippen Sie auf dem Startbildschirm der Access-App einfach auf und der rote, unterbrochene Kreis wird zu einem unterbrochenen grünen Kreis, während der L2 entsperrt wird.

Das Schöne daran ist, dass es funktioniert, egal ob Sie vor der Tür stehen oder in einem anderen Land. Natürlich müssen Sie darauf achten, dass Sie es nicht aus der Ferne entsperren, wenn niemand in der Nähe ist, um es wieder zu sperren.

Dies ist jedoch eine gute Methode, wenn Sie einen Besucher aus der Ferne hereinlassen müssen.

Wenn Sie versuchen, es zu verriegeln, ohne dass der Griff angehoben wird, wird dieser Fehler angezeigt:

Der dritte ist vielleicht der bequemste: automatisches Entsperren. Nach der Einrichtung in den Sperreinstellungen der App wechselt das Conexis L2 in den „Abwesend“-Modus, wenn sich Ihr Telefon um eine voreingestellte Entfernung von zu Hause entfernt und Sie sowohl den genauen Standort Ihres Zuhauses als auch die erforderliche Entfernung festlegen bevor dies passiert.

Wenn Sie dann zurückkehren und Ihr Telefon nur wenige Meter vom Schloss entfernt erkannt wird, wird es automatisch entsperrt.

Der Grund für den Geofence „außer Haus“ besteht darin, ein versehentliches Entsperren zu verhindern, wenn Sie sich in Ihrem Haus bewegen: Sie möchten nicht, dass er entsperrt wird, wenn Sie sich mit Ihrem Telefon der Tür nähern.

Gäste

Genau wie beim Conexis L1 können Sie anderen Personen Zugriff gewähren, egal ob Familienmitglieder, Freunde, die Reinigungskraft etc.

Sie können für jede Person wählen, ob sie App-Zugriff oder nur kontaktlosen Schlüssel hat. Wenn Sie Ersteres zuweisen, können Sie anschließend einen kontaktlosen Schlüssel für sein Konto registrieren.

Im Gegensatz zu Conexis L1 können Sie unbegrenzten App-Zugriff verteilen, ohne für „virtuelle Schlüssel“ zu bezahlen, was gut zu sehen ist.

Wenn Sie jemandem eine Einladung senden, indem Sie entweder seine Handynummer eingeben oder ihn aus der Kontaktliste Ihres Telefons auswählen, können Sie auswählen, ob er „immer“, „wiederkehrend“ oder „vorübergehend“ Zugriff hat.

Wiederkehrend ist ein Schritt nach unten, sodass Sie einen einzelnen Zeitraum auswählen können, zwischen dem sie die App verwenden können, um Zugang zu Ihrem Zuhause zu erhalten. Anschließend können Sie einstellen, an welchen Wochentagen dieser Zeitraum gilt.

Es ist eine Schande, dass es nicht mehr anpassbar ist, da Sie nicht mehrere Zeiträume definieren oder unterschiedliche Zeiten an verschiedenen Tagen festlegen können.

Zuletzt gibt es noch Temporär, was eine Problemumgehung für diese Einschränkung sein könnte, da Sie ein Startdatum und eine Startzeit sowie ein Enddatum und eine Endzeit festlegen können. In beiden Fällen können Sie Zeiten minutengenau einstellen.

Es ist erwähnenswert, dass Sie, wenn Sie einen kontaktlosen Schlüssel für einen Benutzer registriert haben, nicht auch einen geplanten Zugriff einrichten können: Ihr Schlüssel gewährt ihm jederzeit Zugriff.

Sie können jeder Person Gast, Besitzer oder Keine zuweisen. Neben den tatsächlichen Gästen können Sie Ihren Kindern Gastzugriff gewähren, da dies sie daran hindert, andere Gäste und Eigentümer einzuladen oder zu entfernen, die Sperreinstellungen anzupassen, und es bedeutet auch, dass sie den Aktivitätsfeed oder die Gästeliste nicht sehen können.

Es bedeutet auch, dass sie die automatische Entsperrung nicht verwenden können, die den Besitzern vorbehalten ist, genau wie diese anderen Funktionen.

Leistung

Ich habe den Conexis L2 an meinen französischen Türen installiert, wo das weiße Modell nicht so schlecht zum Griff an der angrenzenden Tür passte.

Wie Sie sehen können, ist es insgesamt erheblich größer, wobei der innere Teil noch größer ist. Im Gegensatz zu einigen anderen intelligenten Schlössern ist es nicht so sperrig, dass Sie es nur an nach innen öffnenden Türen installieren können. Ich habe es an zwei nach außen öffnenden Türen ausprobiert und es hat bei beiden gut funktioniert.

Die Access-App ist viel besser als die Conexis L1-App, obwohl es nicht sofort ersichtlich war, wie man eine Schlüsselkarte oder einen Anhänger registriert, da dies über die Gästeliste erfolgt. Sie wählen eine Person aus und können ihr dann einen Schlüssel zuweisen. Diejenigen, die in der Box geliefert werden, sind vorab gekoppelt, aber das Koppeln eines neuen ist ein einfacher Fall, indem Sie es auf das Lesegerät tippen, wenn Sie von der App dazu aufgefordert werden.

Überraschenderweise funktionierte die automatische Entriegelung sehr gut und entriegelte die Tür, als ich mich dem Haus näherte. Nur einmal war es etwas langsam und öffnete nicht, bis ich ein paar Sekunden vor der Tür gestanden hatte.

Eine Funktion, die ich nicht zum Laufen bringen konnte, war DoorSense. Ich habe den Kalibrierungsprozess zweimal durchlaufen, und beide Male behauptete er, erfolgreich gewesen zu sein, dachte aber, die Tür sei dauerhaft offen. Dies bedeutete, dass Sie in der App verwirrende Meldungen wie Öffnen | sehen würden Gesperrt, was keinen Sinn macht.

Ein Teil des Problems besteht darin, dass die App das Keyless Connected Smart Lock von Yale anzeigt, nicht das Conexis L2, und Sie auffordert, das Schloss als Teil des Prozesses zu drehen.

Als ich anfangs Schwierigkeiten hatte, die Connect Wi-Fi Bridge zu koppeln, tippte ich auf die Hilfeschaltfläche, nur um zur August-Website weitergeleitet zu werden, was irritierend war.

Yale hat August vor ein paar Jahren gekauft, und die Bridge (eigentlich das gesamte Access-Kit) ist einfach ein umgelabeltes August-Gerät.

Preis & Verfügbarkeit

Als intelligentes Schloss für britische Türen wird das Conexis L2 nur in Großbritannien verkauft. Es kostet £ 289,99 von Yale oder £ 400, wenn Sie möchten, dass jemand kommt und es für Sie installiert.

Zum Vergleich: Das Original Conexis L1 kostet 199,99 £, und Sie können daraus ein L2 machen, wenn Sie das Access Module und Connect Wi-Fi Bridge für 99,98 £ kaufen.

Das bedeutet, dass der L2 insgesamt eine Ersparnis von rund 10 £ bietet. Es ist auch £ 20 billiger als das Ultion Nuki (einschließlich der Nuki Bridge für den Fernzugriff). Das Nuki bietet einige Vorteile: Es behält Ihren ursprünglichen externen Griff bei und lässt Sie trotzdem einen Schlüssel verwenden, und bietet auch eine optionale Tastatur, die den Gastzugriff ermöglicht, ohne dass sie die App herunterladen und ein Konto erstellen müssen.

Origin Smart von Blusafe ist eine weitere Alternative, die 299 £ kostet, einschließlich der WiFi Bridge. Es verfügt über einen Fingerabdrucksensor und ist damit das einzige Schloss für Mehrpunkttüren, mit dem Sie Ihr Zuhause auch dann wieder betreten können, wenn Sie Schlüssel, Telefon und Schlüsselanhänger vergessen haben.

Urteil

Das Yale Conexis L2 ist ein gutes intelligentes Schloss, das gegenüber dem L1 stark verbessert wurde, einfach weil es eine andere App verwendet und jetzt über Wi-Fi-Konnektivität verfügt.

Es ist immer noch eine Schande, dass Yale keine Tastatur dafür zur Verfügung gestellt hat, was es zu einer überzeugenderen Aussicht für Airbnb-Immobilien machen würde, aber für Hausbesitzer, die ein intelligentes Schloss für ihre eigenen Familien wollen, ist es eine anständige Wahl.