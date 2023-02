Ab 01. März erweitern SES Germany und das inhabergeführte Medienunternehmen HIGH VIEW ihre Partnershipschaft um drie weitere Sender: Mit XPLORE, Hip Trips en One TERRA können Abenteuerfans in spannende Documentationen eintauchen. Ausgestrahlt waren de drie zenders over de ASTRA-satelliet 19.2° Oost.

Over die nieuwe afzender:

XPLORE zegt Reisedokumentationen und Reportagen über Menschen and Regionen und bieten praktische Reisetipps und Informationen. Hier sterven schönsten Plätze der Welt von spektakulären Naturstätten bis hin zu Metropolen der Welt erforscht.

Hippe reizen Bekijk reportages over Touren, koop Motorrad, Bahn, Auto, Schiff, Kanu of per Bike. Weltreisende, Abenteuerlustige en paymutige Langzeitreisende messages von ihren riskanten Trips, extremes Abenteuern and außergewöhnlichen Strecken.

Een TERRA zegt ungewöhnliche Geschichten und Begegnungen. De afzender präsentiert das aufregende Leben en den opwindend Alltag außergewöhnlicher Menschen rund um die Welt. Het is zijn reis, ritueel en feest met menschen van alle werelden die verre van freudige geschichten, die als leben schreibt, documenteren.

Alle drie de zenders voor satellietnzuschauerinnen en -zuschauer over ASTRA 19.2° Oost vrij empfangbar.

Die Empfangs-parameter van XPLORE, Hip Trips en One TERRA:

Orbitale positie: 19,2° oost

Satelliet: Astra 1L Tp. 1.118

Frequentie: 12699,00 MHz, V-Pol

Symboolsnelheid: 23,5 Msym/s

Modulatie: DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4