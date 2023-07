Sheffield Wednesday hat den ehemaligen Watford-Trainer Xisco Munoz zum neuen Trainer ernannt.

Der 42-jährige Spanier ersetzt Darren Moore, der die Owls überraschend verließ, nachdem er den Verein über die Play-offs der League One zum Aufstieg in die Championship geführt hatte.

Munoz führte Watford zurück in die Premier League, nachdem er Mitte der Saison 2020–21 das Kommando übernommen hatte, wurde jedoch im November 2021 nach nur 36 Spielen als Trainer entlassen.

Der ehemalige Flügelspieler Munoz gewann in Valencia sowohl den LaLiga-Titel als auch den UEFA-Pokal, bevor er ins Management des georgischen Klubs Dinamo Tbilisi wechselte und im Dezember 2020 nach Watford wechselte.

Bild:

Munoz feiert seinen Aufstieg mit seinen Watford-Spielern im Vicarage Road im Jahr 2021





In einer kurzen Erklärung auf der Website des Owls-Clubs heißt es: „Sheffield Wednesday freut sich, die Ernennung von Xisco Munoz zu unserem ersten Teammanager bekannt zu geben.“

„Der Spanier, der 2020/21 mit Watford den Aufstieg in die Premier League schaffte, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung der Owls.“

Munoz wird am Mittwochnachmittag in Hillsborough seine erste Pressekonferenz als neuer Manager des Clubs geben.

Sein erstes Spiel als Verantwortlicher ist das Eröffnungsspiel der neuen Championship-Saison gegen Southampton am Freitag, den 4. August, live im Internet Sky Sports.

Verfolgen Sie das Sommer-Transferfenster mit Sky Sports

Wer wird diesen Sommer unterwegs sein, bevor das Transferfenster am 1. September um 23 Uhr in England und um Mitternacht in Schottland schließt?

Bleiben Sie über die neuesten Transfernachrichten und Gerüchte in unserem speziellen Transfer Center-Blog auf den digitalen Plattformen von Sky Sports auf dem Laufenden. Sie können sich auch über alle Einzelheiten und Analysen auf Sky Sports News informieren.