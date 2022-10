Xis „Aktionsmänner“ führen nun Chinas Militär an. Folgendes bedeutet das für Taiwan

Anmerkung der Redaktion: Eine Version dieser Geschichte erschien im CNN-Newsletter „Inzwischen in China“, einem dreimal wöchentlich erscheinenden Update, in dem untersucht wird, was Sie über den Aufstieg des Landes wissen müssen und wie er sich auf die Welt auswirkt. Hier anmelden.





Starrollen für „Aktionsmänner“ in Chinas neuer Militärführung könnten auf eine erhöhte Kriegsgefahr mit Taiwan hindeuten, obwohl Analysten vorschlagen, dass Xi Jinpings erklärte Präferenz für eine friedliche Übernahme der Insel für bare Münze genommen werden sollte – zumindest vorerst.

China gab am vergangenen Wochenende die Aufstellung seiner Zentralen Militärkommission (CMC) bekannt, nur wenige Tage nachdem Xi den Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas mit einer Rede eröffnet hatte, in der er versprach, Taiwan unter Pekings Kontrolle zu bringen. Unter tosendem Applaus sagte der chinesische Staatschef, dies könne friedlich geschehen, aber er weigerte sich – in Wiederholung der langjährigen Haltung Pekings –, den Einsatz von Gewalt auszuschließen.

Die neue Führung der Militärkommission – der obersten Autorität der Volksbefreiungsarmee (PLA) – umfasst eine Reihe von Offizieren, die wegen ihrer Expertise in Bereichen, die für jede Invasion von entscheidender Bedeutung wären, als „Aktionsmänner“ gelten. Und das hat Bedenken geschürt, dass ein solcher Schritt unmittelbar bevorstehen könnte.

Im vergangenen Jahr hat China seine Einschüchterung von Taiwan, einer demokratisch regierten Insel mit 24 Millionen Einwohnern, die die Kommunistische Partei Chinas als ihr souveränes Territorium beansprucht, obwohl sie sie nie kontrolliert hat, erheblich verstärkt.

Peking hat Dutzende von Flugzeugen und Schiffen in die Nähe von Taiwan geschickt und sogar eine Rakete über die Insel abgefeuert.

Anfang dieses Monats sagte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, obwohl sie bereit sei, mit China zusammenzuarbeiten, um „für beide Seiten akzeptable Wege“ zu finden, um den Frieden über die Taiwanstraße hinweg aufrechtzuerhalten, gebe es „keinen Raum für Kompromisse“ in Bezug auf die Souveränität der selbstverwalteten Insel.

Die Rhetorik beider Seiten und Pekings jüngste Manöver haben Befürchtungen geschürt, dass als nächstes eine versuchte Übernahme Taiwans durch das chinesische Militär in Sicht sein könnte.

Aber viele Experten sagen, dass dies nicht unbedingt der Fall sein wird.

Die sechsköpfige Militärkommission, die Xi leitet, sieht laut Analysten nicht wie ein „Kriegsrat“ aus, sondern eher wie ein Gremium, das eingerichtet wurde, um die systematische Modernisierung des größten Militärs der Welt fortzusetzen, die sich der chinesische Führer 2015 zum Ziel gesetzt hatte.

„Ein heißer Krieg in Asien bleibt auf absehbare Zeit unwahrscheinlich“, sagte James Char, Associate Research Fellow im China-Programm am Institute of Defense and Strategic Studies in Singapur.

„Die PLA wird weiterhin versuchen, Chinas nationale Ziele zu erreichen, indem sie kurz- bis mittelfristig auf der Ebene unterhalb der Kriegsschwelle operiert“, sagte Char.

Eines dieser Hauptziele war es, die PLA bis 2049 zu einer Kampftruppe von Weltrang zu machen – im Wesentlichen dem US-Militär ebenbürtig dass alle Zweige der PLA in Konfliktzeiten als Einheit fungieren – was für jede Invasion in Taiwan unerlässlich wäre.

Hören Sie die düstere Warnung, die Xi Jinping während der Rede tosenden Applaus einbrachte

Die Ernennung von General He Weidong, ehemaliger Kommandant des Eastern Theatre Command der PLA, zu einem von zwei stellvertretenden CMC-Vorsitzenden unter Xi in der Militärführung zeigt dieses Engagement für gemeinsame Operationen, sagten Analysten.

Als er 2019 das Eastern Theatre Command übernahm, beaufsichtigte er die Integration der PLA-Operationen in der Taiwanstraße.

Anfang dieses Jahres waren die Ergebnisse dieser Bemühungen offensichtlich, als die PLA kurz nach dem Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Taiwan in einer gemeinsamen Operation, die See-, Luft- und Raketeneinheiten umfasste, eine Machtdemonstration zeigte, während sie eine Blockade der Insel simulierte und ballistische Raketen darüber zu schicken.

Diese Erfahrung war neu für das zentrale Entscheidungsgremium des chinesischen Militärs.

Rod Lee, Forschungsdirektor am China Aerospace Studies Institute der US Air Force Air University, sagte, er sei der erste VBA-Offizier der Zentralen Militärkommission, der ein gemeinsames Kommando leite, und seine Erfahrung sei bei jeder Operation, an der Taiwan beteiligt sei, von unschätzbarem Wert.

Neben der Zusammenführung von Armee, Marine, Luft- und Raketenstreitkräften wird er gelernt haben, wie man einen nationalen Mobilisierungsplan umsetzt und Hilfseinheiten wie die bewaffnete Volkspolizei integriert, sagte Lee.

„All diese Reformen, die Xi Jinping der PLA auferlegt hat, He Weidong ist der erste, der sich tatsächlich auf einer bestimmten Ebene im operativen Sinne damit befassen musste“, fügte Lee hinzu.

Neben dieser gemeinsamen Führungserfahrung besitzt er ein weiteres Schlüsselattribut, das in der obersten PLA-Führung gesucht wird – Felderfahrung in feindlichen Situationen. Er führte die Streitkräfte des Western Theatre Command der PLA während des Grenzkonflikts zwischen Doklam und Indien im Jahr 2017.

Carl Schuster, ein ehemaliger Operationsdirektor des Joint Intelligence Center des US Pacific Command, sagte, er sei einer von Xis „Einsatzmännern“ in der Militärkommission. Ein weiterer „Mensch der Tat“ war sein stellvertretender Vorsitzender Gen. Zhang Youxia.

Zhang, dessen Vater an der Seite von Xis Vater im chinesischen Bürgerkrieg diente, wird von vielen als treuer Verbündeter des chinesischen Führers angesehen. Zhang diente in der vorherigen Militärkommission und wurde behalten und befördert, obwohl er das inoffizielle Rentenalter von 68 überschritten hat.

Zhang spiegelt „zwei wichtige Aspekte wider, die Xi zu schätzen scheint: Loyalität und Kriegserfahrung, ein Veteran des chinesisch-vietnamesischen Krieges von 1979 zu sein“, sagte Meia Nouwens, Senior Fellow für China am International Institute for Strategic Studies.

Joel Wuthnow, Senior Research Fellow am Center for the Study of Chinese Military Affairs an der US National Defense University, sagte, Zhang bringe weitere Schlüsselerfahrungen mit: Er sei ein ehemaliger Direktor der Ausrüstungsabteilung der Kommission und beaufsichtige den Erwerb fortschrittlicher Technologie und Hardware durch die PLA .

„Dies ist eine klare Priorität für Xi. Der Arbeitsbericht des (Parteitags) konzentriert sich auf die Notwendigkeit, den Anteil an „intelligenter“ Ausrüstung zu erhöhen – eine Kategorie, die Dinge wie unbemannte Systeme, künstliche Intelligenz und Hyperschallraketen umfasst“, sagte Wuthnow. Zhangs Kollege in der Kommission, General Li Shangfu, hat ebenfalls die Akquisitionsrolle gespielt, bemerkte Wuthnow.

Aber selbst mit diesen „Action-Männern“ und fortgeschrittenen Waffenbeschaffungsspezialisten, die in der Kommission direkt hinter Xi sitzen, erwarten Analysten in absehbarer Zeit keinen Kampf über die Taiwanstraße.

Bei Xis militärischer Modernisierung sei einfach zu viel zu tun, um gute Erfolgsaussichten zu erzielen, sagten sie.

„Die PLA ist sich ihrer operativen Mängel bewusst und weiß, dass sie noch nicht in der Lage ist, kurz- bis mittelfristig eine bewaffnete Invasion in Taiwan zu starten“, sagte Char, der Forscher aus Singapur, und wies teilweise auf den Mangel an Ausrüstung und Personal hin in Amphibienlandungen ausgebildet.

Lee, der Forschungsdirektor der US Air University, sagte, der politische Imperativ für eine Invasion sei ebenfalls nicht vorhanden.

„Es gibt wahrscheinlich noch genug Platz im Kopf der (Kommission) – Atempause – wo sie eine friedliche Wiedervereinigungsoption erarbeiten können“, sagte Lee.

„Ich glaube nicht, dass wir derzeit einen Kriegsrat sehen.“