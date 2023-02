De supersnelle oplaadrace raast voort en Xiaomi heeft zojuist het voortouw genomen met een 300W oplaaddemo die laat zien dat een telefoon in minder dan vijf minuten 100% bereikt.

Eerdere pogingen om uw telefoon sneller dan ooit op te laden, waren onder meer de 150 W OnePlus 10T en de 210 W Xiaomi Redmi Note 12 Discovery Edition. Vorige week bevestigde Realme de GT Neo 5 als ’s werelds eerste commercieel verkrijgbare telefoon met 240 W opladen en nu de GT 3.

Het is zwaar aan de top en hoewel het momenteel alleen in demovorm is, heeft Xiaomi de kroon gepakt.

Het is heel logisch, aangezien de Note 12 Discovery Edition de eerste was die de 200W-barrière doorbrak en het hier een vergelijkbaar apparaat is, zij het een aangepaste versie. In de video van Redmi heeft de Note 12 Pro+ een iets kleinere batterij van 4100 mAh in plaats van 4300 mAh.

Het batterijformaat heeft natuurlijk een grote invloed op het opladen, maar dit gaat nog steeds waanzinnig snel, waarbij de telefoon 20% bereikt in iets meer dan een minuut en 50% in iets meer dan twee minuten.

De telefoon van Redmi raakt dan 100% in vier minuten en 54 seconden. De Realme GT Neo 5 doet het ongeveer twee keer zo lang bij 240W, dit is echter met een grotere 4600mAh-batterij.

Het is vermeldenswaard dat de demo plaatsvindt in een gecontroleerde omgeving en zelfs dan haalt de oplader nooit het theoretische maximum van 300 W. Het bereikt wel een paar seconden 290W en behoudt een paar minuten ongeveer 285W, wat indrukwekkend is.

De belangrijkste reden daarvoor is om te voorkomen dat dingen oververhit raken en Xiaomi zegt dat er meer dan 50 functies in het systeem zijn ingebouwd om de stroom, het voltage en de temperatuur in de gaten te houden.

Wat onduidelijk is, is wanneer dit beschikbaar zal zijn in een telefoon en hoe dit van invloed kan zijn op zaken als de oplaadcycli van het apparaat. Het kostte Realme een jaar om 240 W op te laden, dus ik zou niet hopen dat je dit jaar 300 W te pakken krijgt.