Xiaomi Poco M5 Test – GSMArena.com-Tests

Einführung und Spezifikationen

Das Poco M5 ist, genau wie das im August angekündigte Poco M4 5G, eines der günstigsten Handys von Xiaomi im Portfolio. Beide Mobilteile sind ziemlich ähnlich, aber dem M5 fehlt die 5G-Konnektivität und es ist in mehr Märkten weltweit erhältlich. Es gibt auch eine indische Variante des M5, die größtenteils mit ihrem globalen Gegenstück identisch ist. Daher können Sie diese Bewertung sicher als Referenz verwenden, wenn Sie sich in Indien befinden und entscheiden, ob Sie das Poco M5 kaufen sollten.

Auch wenn das Poco M4 5G einen Dimensity-Chipsatz bietet, während das neuere M5 auf einen vermeintlich weniger leistungsstarken Helio G99 setzt (nach dem Namensschema von MediaTek), sollte es keinen wesentlichen Unterschied in der Leistung geben. Das Dimensity 700 auf dem M4 5G verfügt über ein 5G-Modem und basiert auf einem 7-nm-Fertigungsprozess, während das Helio G99 dieselbe Octa-Core-CPU und dieselbe Mali-G57 MC2-GPU verwendet, aber den 5G-Teil weglässt. In gewisser Weise handelt es sich bei diesen beiden also um 4G- und 5G-Varianten desselben Mobilteils.









Xiaomi Poco M5 • Xiaomi Poco M5 (Indien)

Allerdings wissen wir bereits, was wir vom Poco M5 erwarten können, aber es könnte, wenn überhaupt, geringfügige Unterschiede bei der Akkulaufzeit und vielleicht der Fotografie geben. Obwohl das G99 in der Hierarchie von MediaTek niedriger positioniert ist als das Dimenisty 700, hat es den leistungsfähigeren ISP von beiden und unterstützt Displays mit höheren Bildwiederholfrequenzen. Und natürlich hat der Poco M5 (sogar der in Indien) einen stärkeren 50-Megapixel-Hauptsensor.

Xiaomi Poco M5 Specs im Überblick:

Körper: 164,0 x 76,1 x 8,9 mm, 201 g; Glasfront (Gorilla Glass 3), Kunststoffrahmen, Kunststoffrückseite.

164,0 x 76,1 x 8,9 mm, 201 g; Glasfront (Gorilla Glass 3), Kunststoffrahmen, Kunststoffrückseite. Anzeige: 6,58″-IPS-LCD, 90 Hz, 500 Nits (HBM), Auflösung 1080 x 2408 Pixel, Seitenverhältnis 20,07:9, 401 ppi.

6,58″-IPS-LCD, 90 Hz, 500 Nits (HBM), Auflösung 1080 x 2408 Pixel, Seitenverhältnis 20,07:9, 401 ppi. Chipsatz: MediaTek MT8781 Helio G99 (6 nm): Octa-Core (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 & 6 x 2,0 GHz Cortex-A55); Mali-G57 MC2.

MediaTek MT8781 Helio G99 (6 nm): Octa-Core (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 & 6 x 2,0 GHz Cortex-A55); Mali-G57 MC2. Erinnerung: 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM; UFS 2.2; microSDXC (dedizierter Steckplatz).

64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM; UFS 2.2; microSDXC (dedizierter Steckplatz). Betriebssystem/Software: Android 12, MIUI 13.

Android 12, MIUI 13. Rückfahrkamera: Breit (Haupt) : 50 MP, f/1.8, PDAF; Makro : 2MP, f/2.4; Tiefe : 2 MP, Blende 2,4.

: 50 MP, f/1.8, PDAF; : 2MP, f/2.4; : 2 MP, Blende 2,4. Vordere Kamera: 5 MP, f/2.2, (breit), 1/5.0″, 1.12µm.

5 MP, f/2.2, (breit), 1/5.0″, 1.12µm. Videoaufnahme: Rückfahrkamera : 1080p@30fps; Vordere Kamera : 1080p@30fps.

: 1080p@30fps; : 1080p@30fps. Batterie: 5000 mAh; 18W verkabelt.

5000 mAh; 18W verkabelt. Verschiedenes: Fingerabdruckleser (seitlich montiert); NFC; FM-Radio; Infrarotanschluss; 3,5-mm-Buchse.

Wie auch immer, genau wie das Poco M4 5G bietet das M5 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem großen Akku, einem ausgereiften und zuverlässigen MIUI 13-Android-Skin und angemessenen fotografischen Fähigkeiten im Kontext eines Low-End-Geräts. Lassen Sie uns auf den folgenden Seiten einen tieferen Einblick in die Spezifikationen geben.

Auspacken des Xiaomi Poco M5

Die Box des Poco M5 ist recht großzügig. Neben den Standard-Bedienungsanleitungen und dem Wandladegerät mit USB-A-zu-USB-C-Anschluss enthält die Box auch eine transparente Silikon-Schutzhülle.

Es gibt auch eine Displayschutzfolie, die Sie auftragen können. Es ist nicht vorinstalliert, was irgendwie interessant ist.