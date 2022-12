Xiaomi hat weltweit über 300 Millionen Redmi Note-Telefone ausgeliefert

Einen Tag nachdem Xiaomi bestätigt hat, dass seit 2014 72 Millionen Redmi Note-Telefone in Indien ausgeliefert wurden, haben wir einen weiteren beeindruckenden Meilenstein – die Redmi Note-Lieferungen sind weltweit auf 300 Millionen Einheiten angewachsen. Für diejenigen, die den Überblick behalten, sind das 60 Millionen Einheiten mehr als im Vorjahr.







Ein weiterer Meilenstein für die Redmi Note-Serie – 300 Millionen weltweit verkaufte Einheiten

In den letzten acht Jahren hat sich die Redmi Note-Serie zu einer der meistverkauften Produktreihen in der Smartphone-Welt entwickelt und Xiaomi dabei geholfen, in Bezug auf die weltweiten Smartphone-Lieferungen auf den dritten Platz vorzurücken. Indien ist Xiaomis größter Markt und die Marke hält sich seit mehreren Jahren an der Spitze.

Xiaomi hat seine Online- und Offline-Einzelhandelsnetzwerkerweiterungen in China, Indien und Europa fortgesetzt, und wir können nur davon ausgehen, dass neue Mi Stores in mehr Regionen auf der ganzen Welt erscheinen werden. Hoffentlich folgen zukünftige Redmi Note-Telefone einem weniger verwirrenden Namensschema.