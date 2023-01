Xiaomi 13 und 13 Pro von NBTC und BIS zertifiziert, weltweite Markteinführung steht kurz bevor

Im Dezember hat Xiaomi sein neuestes High-End-Smartphone-Paar, das Xiaomi 13 und das Xiaomi 13 Pro, enthüllt. Diese Enthüllung war jedoch nur für den chinesischen Markt, und wir warten immer noch darauf, dass diese beiden auf den globalen Märkten eingeführt werden. Das könnte eher früher als später passieren, jetzt, da die globalen Modelle dieser Telefone damit beginnen, in anderen Ländern als China zertifiziert zu werden.

Das globale Xiaomi 13 Pro wurde sowohl in der Datenbank des Bureau of Indian Standards (BIS) als auch der thailändischen NBTC gesichtet. Die Modellnummer für dieses Telefon ist 2210132G. Das Xiaomi 13 wurde auch von NBTC zertifiziert und trägt die Modellnummer 2211133G. In beiden Fällen steht das abschließende „G“ für „global“, falls Sie sich das gefragt haben.











BIS- und NBTC-Zertifizierungen für Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro

Basierend auf diesen Zertifizierungen sieht es so aus, als würde das Vanilla Xiaomi 13 möglicherweise nicht nach Indien gehen, zumindest nicht zunächst neben seinem Pro-Geschwister. Das ist eine seltsame Strategie von Xiaomi, aber das ist im Moment offensichtlich nur Spekulation, warten wir auf einige offizielle Informationen, bevor wir voreilige Schlüsse ziehen.

Wenn sich herausstellt, dass sie in den Spezifikationen mit ihren für den chinesischen Markt bestimmten Geschwistern identisch sind, finden Sie hier die Spezifikationen der beiden Geräte. Das Xiaomi 13 ist mit einem 6,36-Zoll-OLED-Bildschirm mit 1080 x 2400 120 Hz, dem Snapdragon 8 Gen 2 SoC, 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB Speicher, einem dreifachen Rückfahrkamerasystem (50 MP Haupt mit OIS, 12 MP Ultrawide , 10-MP-3,2-facher optischer Zoom), ein 32-MP-Selfie-Snapper und ein 4.500-mAh-Akku mit 67-W-Kabelladung, 50-W-Wireless-Charging und 10-W-Reverse-Wireless-Charging-Unterstützung.

Das Xiaomi 13 Pro teilt viele dieser Spezifikationen, verfügt jedoch über ein größeres 6,73-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1440 x 3200, einen 4.820-mAh-Akku mit 120-W-Kabelladung und ein völlig anderes Rückkamera-Setup mit einem 50,3-MP-Haupt-Shooter mit OIS, einem 50 MP Ultrawide mit Autofokus für Makros und einem 50 MP 3,2-fach optischen Zoomobjektiv.

