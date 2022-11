Xi sagt, dass die USA und China einen „Kollisionskurs“ vermeiden müssen — RT World News

Streitigkeiten zwischen Washington und Peking dienen keinem Land, sagte Chinas Führer seinem amerikanischen Amtskollegen

Der chinesische Präsident Xi Jinping drängte bei seinem ersten persönlichen Treffen mit Präsident Joe Biden am Montag auf eine fortgesetzte Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten, bestand jedoch darauf, dass Washingtons Versuche, China zu unterdrücken oder einzudämmen, nach hinten losgehen würden.

Eine vom chinesischen Außenministerium herausgegebene Anzeige beschreibt das Treffen von Präsident Xi mit Biden am Rande des G20-Gipfels in Bali, Indonesien, und besagt, dass die Gespräche stattgefunden hätten „tiefgreifend, offen und konstruktiv.“ In der Erklärung heißt es, dass China und die USA zwar viele gemeinsame Interessen teilen, Spannungen zwischen den beiden Mächten aber drohen „Kollision.“

„Der aktuelle Stand der Beziehungen zwischen China und den USA liegt nicht im grundlegenden Interesse der beiden Länder und Völker und entspricht nicht den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft.“ Xi sagte Biden, wie vom Außenministerium zitiert. Er forderte die Länder dazu auf „Die Beziehung auf den richtigen Kurs bringen und zum Wohle der beiden Länder und der Welt insgesamt wieder auf den Weg eines gesunden und stabilen Wachstums bringen.“









Xi argumentierte, dass dabei China und die USA eingenommen hätten „verschiedene Wege“ mit ihren politischen und wirtschaftlichen Systemen, „Es ist wichtig, solche Unterschiede anzuerkennen und zu respektieren“ und friedlich zusammenleben. Relationen dürfen nicht durch definiert werden „Konfrontation und Nullsummenwettbewerb“, sondern eher „Dialog und Win-Win-Kooperation.“

„Keine Seite sollte versuchen, die andere nach ihrem eigenen Bild umzuformen, oder versuchen, das System der anderen zu ändern oder gar zu untergraben“, Er fuhr fort und fügte hinzu: „Die chinesische Nation hat die stolze Tradition, für sich selbst einzustehen. Unterdrückung und Eindämmung werden nur den Willen stärken und die Moral des chinesischen Volkes stärken.“

Die beiden Staats- und Regierungschefs diskutierten auch über Taiwan – ein umstrittenes Thema nach einem hochkarätigen Besuch der US-Repräsentantenhaussprecherin Nancy Pelosi auf der Insel im Sommer, der zu einer lautstarken Verurteilung aus Peking und Tagen beispielloser chinesischer Militärübungen in der Luft und auf See um Taiwan führte.

WEITERLESEN:

US enthüllt, was Biden mit Xi besprochen hat

Xi betonte, dass Taiwan ein „Ader“ Chinesisches Interesse, wie Peking die Insel als Teil seines Hoheitsgebiets betrachtet, nennt sie „Die erste rote Linie, die in den Beziehungen zwischen China und den USA nicht überschritten werden darf.“

Peking bemüht sich schließlich darum „Die nationale Wiedervereinigung verwirklichen“ mit Taipeh, fuhr Xi fort und betonte, dass alle Bemühungen dazu unternommen würden „Taiwan von China zu trennen, würde die grundlegenden Interessen der chinesischen Nation verletzen.“

Frieden und Stabilität in der Region und „Unabhängigkeit Taiwans“ sind „So unversöhnlich wie Wasser und Feuer“ sagte Chinas Führer und bemerkte, dass Biden zuvor versprochen habe, dies nicht zu tun „Taiwan als Instrument nutzen, um Vorteile im Wettbewerb mit China zu suchen oder China einzudämmen.“