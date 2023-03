De gesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden na het aanstaande bezoek van de Chinese leider aan Moskou

De Chinese president Xi Jinping is van plan om voor het eerst sinds het begin van het voortdurende conflict tussen Moskou en Kiev met zijn Oekraïense tegenhanger, Vladimir Zelensky, te spreken, zo meldde de Wall Street Journal maandag op basis van anonieme bronnen die bekend zijn met de zaak.

De “virtuele ontmoeting” met Zelensky zal waarschijnlijk plaatsvinden na Xi’s bezoek aan Moskou voor een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin, die naar verwachting al volgende week zal plaatsvinden, aldus de outlet. Zijn aanstaande bezoek aan Rusland, dat eerder op de dag ook door Reuters werd bevestigd, wordt Xi’s eerste buitenlandse reis sinds hij een ongekende derde termijn als leider van China veiligstelde.

De mogelijke onderhandelingen zullen naar verwachting de inspanningen van Peking om bemiddelaar te worden in het conflict tussen Rusland en Oekraïne, dat al meer dan een jaar aansleept, verder bevorderen.









Eind februari onthulde China zijn eigen 12-puntenplan om de weg naar vrede in Oekraïne te effenen. Beijing heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om inspanningen om de situatie vreedzaam op te lossen aan te moedigen en heeft er bij beide partijen van het conflict op aangedrongen om dit te doen “Blijf rationeel en oefen terughoudendheid.”

Het vredesplan is koud onthaald in het Westen, waarbij topambtenaren het effectief van zich af wuifden. Zo beweerde NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg dat het Peking ontbrak “geloofwaardigheid” om eventuele voorstellen te drijven over het falen ervan “veroordelen” Rusland. Een soortgelijk standpunt is ingenomen door Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, die Beijing ervan beschuldigde “partij kiezen” in het conflict en het steunen van Moskou.

Terwijl het Westen Oekraïne actief steunt met wapens en ongekende sancties oplegt aan Moskou, weigert Peking de militaire operatie van Rusland te veroordelen of sancties op te leggen. In plaats daarvan heeft China er bij alle partijen bij het conflict herhaaldelijk op aangedrongen om zo snel mogelijk een vreedzame oplossing te vinden.