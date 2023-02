De Chinese leider zal het bezoek gebruiken om het vredesplan van Peking voor Oekraïne te promoten, meldde de outlet

De Chinese president Xi Jinping reist de komende maanden af ​​naar Moskou voor een ontmoeting met de Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, zo meldde de Wall Street Journal dinsdag. Verslagen van de reis komen terwijl Peking een leidende rol lijkt te spelen bij het oplossen van het conflict in Oekraïne.

Het bezoek zal ergens in april of begin mei plaatsvinden, aldus de Amerikaanse krant “mensen die bekend zijn met het plan.” De bronnen beweerden dat Xi de top met Poetin zal gebruiken om aan te dringen op meerpartijenvredesbesprekingen die gericht zijn op het beëindigen van de gevechten in Oekraïne.

Opeenvolgende vredesbesprekingen mislukten vorig jaar, waarbij Kiev zich in april abrupt terugtrok uit de onderhandelingen in Istanbul. Russische functionarissen en anderen elders hebben beweerd dat westerse mogendheden Oekraïne onder druk hebben gezet om de besprekingen te staken, ondanks dat een akkoord nabij was.









De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi kondigde vorige week aan dat Beijing binnenkort een document zal uitbrengen waarin het wordt geschetst “standpunt over de politieke regeling van de crisis in Oekraïne.” Wang zei dat het plan de “territoriale integriteit en soevereiniteit” net als de “legitieme veiligheidsoverwegingen” van zowel Rusland als Oekraïne.

De minister suggereerde echter dat China’s streven naar vrede hetzelfde doel zou kunnen bereiken als de onderhandelingen van vorig jaar “sommige krachten willen vredesbesprekingen misschien niet zien gebeuren”, in wat werd gezien als een nauwelijks verhulde verwijzing naar de vermeende interventie van het Westen in Istanbul.

Wang arriveerde dinsdag in Moskou en de Wall Street Journal zei dat hij Xi’s bezoek met Russische functionarissen zal bespreken. Wang heeft woensdag een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov, maar het is nog onduidelijk of hij met Poetin zal spreken.

China heeft een relatief neutrale houding ten opzichte van Oekraïne ingenomen, waarbij het ministerie van Buitenlandse Zaken herhaaldelijk opriep tot vredesbesprekingen en de VS bestempelde als de “belangrijkste aanstichter” van het conflict. Peking heeft geweigerd zich aan te sluiten bij het door het Westen geleide sanctieregime tegen Rusland en heeft zijn handelsbetrekkingen met Moskou versterkt sinds de start van de militaire operatie in Oekraïne afgelopen februari.