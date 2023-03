Na maanden van verwachting zal de Chinese leider Xi Jinping, die net zijn derde ambtstermijn heeft bevestigd, op 20 maart eindelijk aan zijn driedaagse reis naar Moskou beginnen. bestuur” en bijdragen aan “de ontwikkeling en vooruitgang van de wereld.”

Xi zal naar verwachting de Russische president Vladimir Poetin persoonlijk ontmoeten en ook een gesprek voeren met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Rusland zei dat de twee leiders zouden praten over de verdere ontwikkeling van hun partnerschap en dat beide leiders naar verwachting belangrijke bilaterale documenten zullen ondertekenen.

Sommige waarnemers zeggen dat China probeert te profiteren van de recente diplomatieke kredieten die het heeft ontvangen door te bemiddelen in de deal tussen Iran en Saoedi-Arabië, wat ertoe heeft geleid dat de twee landen de diplomatieke betrekkingen hebben hersteld.

“Ze willen op zijn minst aandringen op het begin van een onderhandelingsproces tussen Rusland en Oekraïne”, zegt Velina Tchakarova, een geopolitieke expert in Oostenrijk. “Daarom hebben ze het bezoek versneld.”

Tchakarova voegt eraan toe dat China en Rusland zullen proberen de reis te gebruiken om de antiwesterse en anti-Amerikaanse verhalen te versterken en tegelijkertijd te laten zien hoe sterk de band en de bilaterale relatie is. “Deze zijn allemaal cruciaal vanuit het perspectief van Peking, aangezien het van plan is de betrekkingen te verdiepen met veel landen die kritisch zijn over de VS”, vertelde ze aan DW.

Kan China een bemiddelaar zijn?

Het afgelopen jaar heeft China geprobeerd zich als neutraal te presenteren in de aanhoudende oorlog in Oekraïne, waarbij het er bij zowel Rusland als Oekraïne op aandrong vredesbesprekingen te beginnen, terwijl het tegelijkertijd opriep tot het opgeven van een ‘Koude Oorlogsmentaliteit’. Hoewel Peking vorige maand zijn standpunt over de oorlog uiteenzette door middel van een 12-puntendocument, blijven veel westerse landen sceptisch over de intentie van China, aangezien het zijn partnerschap met Moskou blijft handhaven.

De Verenigde Staten waarschuwden dat China zou kunnen overwegen om dodelijke wapens aan Rusland te leveren, maar de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei eerder deze maand dat Peking had beweerd die grens niet te overschrijden. En nadat China vorige week bemiddelde bij de Iran-Saoedische deal, denken sommige landen en analisten dat China een vergelijkbare rol kan spelen in de oorlog in Oekraïne.

Andrew Small, een senior fellow bij het German Marshall Fund (GMF), is echter van mening dat hoewel Peking zichzelf wil presenteren als bemiddelaar, er twijfels zijn of China bereid zou zijn om een ​​partij in het aanhoudende conflict ertoe aan te zetten vredesbesprekingen voort te zetten. “China zou Rusland onder druk moeten zetten, maar we hebben geen enkele indicatie gezien van een echte bereidheid om dat te doen”, zei hij tegen DW.

Andere analisten zeggen dat de inspanningen van China om zichzelf op te werpen als bemiddelaar in een wereldwijd conflict alleen aan de oppervlakte waar zijn en dat de grotere bedoeling is om “wiggen te drijven tussen de VS en Europese landen”. “Hoewel Peking weet dat de perceptie van Washington van China’s standpunt over de oorlog niet kan worden veranderd, denken ze dat ze iets kunnen doen om de perceptie van China in Europa te veranderen”, zegt Justyna Szczudlik, een China-analist bij het Polish Institute of International Affairs (PISM). ).

Ook al probeert Peking zich tegenover bepaalde landen als “vreedzaam” voor te doen, toch denkt Szczudlik dat het feit dat China de oorlog in Rusland nog steeds niet publiekelijk heeft veroordeeld, bewijst dat ze hun standpunt over de oorlog niet hebben gewijzigd. “Oekraïne en Rusland proberen te overtuigen om vredesbesprekingen aan te gaan zonder Rusland op te roepen zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken, is het beste bewijs dat China geen bemiddelaar kan zijn”, zei ze tegen DW.

Een delicate reis voor Beijing

Ondanks de scepsis van sommige westerse landen, denkt Oekraïne nog steeds dat China een belangrijke rol kan spelen bij het faciliteren van het vredesproces in de aanhoudende oorlog. Op de verjaardag van de oorlog riep de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy Peking op om deel te nemen aan een top om te bespreken wat Kiev beschrijft als een vredesformule.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang had op 16 maart een telefoongesprek met zijn Oekraïense tegenhanger Dmytro Kuleba, waarin hij benadrukte dat het standpunt van Peking over de oorlog objectief en eerlijk blijft en dat het zich inzet voor het bevorderen van vrede en het bevorderen van onderhandelingen. Hij voegde eraan toe dat China de internationale gemeenschap heeft opgeroepen om voorwaarden te scheppen voor vredesbesprekingen.

Tchakarova zei dat Kiev begreep dat China een van de weinige landen was die invloed op Rusland konden uitoefenen en beide partijen ertoe aanzetten de vredesbesprekingen te hervatten. Ze denkt dat Oekraïne Zelensky’s potentiële telefoontje met Xi kan gebruiken om het standpunt van Peking over de oorlog te begrijpen, berichten uit Moskou te ontvangen en te praten over dringende, niet-militaire kwesties zoals grondstofprijzen en graanexport.

“Concrete onderwerpen zoals graanexport, uitwisseling van krijgsgevangenen of het zorgen voor een veilige humanitaire corridor maken allemaal deel uit van een vredesplan, en China kan deze zaken presenteren als successen”, zei ze tegen DW.

Sommige landen blijven echter sceptisch over het ware standpunt van China over de oorlog, aangezien het zich diplomatiek en economisch nauw blijft aansluiten bij Rusland. Toen China’s topdiplomaat Wang Yi vorige maand Moskou bezocht, beschreef hij de bilaterale banden tussen Moskou en Peking als “rotsvast”. Wang voegde eraan toe dat China zich zou blijven inzetten voor zijn “samenwerkingsrelatie” met Rusland, ongeacht hoe de internationale situatie verandert.

China blijft ook een van de grootste handelspartners van Rusland in een tijd waarin Moskou wordt geconfronteerd met een enorme hoeveelheid sancties opgelegd door het door de VS geleide westerse blok. Peking is de grootste afnemer van Russische olie, terwijl de bilaterale handel in 2022 met 34,3% groeide, volgens de Chinese staatsmedia Global Times.

Szczudlik van PISM betoogt dat het voor Peking en Moskou belangrijk is om de autoritaire staten sterker te maken, aangezien zij het door de VS geleide westerse blok beschouwen als een omsingeling rond autocratische staten zoals die van hen. “Vanuit het Chinese en Russische perspectief staat het voortbestaan ​​van de autoritaire landen op het spel”, zei ze tegen DW.

Small van GMF, die balanceert tussen de noodzaak om Oekraïne erbij te betrekken en tegelijkertijd zijn partnerschap met Rusland te handhaven, beschrijft Xi’s reis naar Moskou als “uiterst delicaat”.

“Deze reis moet zorgvuldig worden afgehandeld, omdat er nog steeds de indruk bestaat dat Peking zijn relatie met Rusland blijft verdubbelen”, zei hij.

Het vergroten van de internationale zichtbaarheid

Temidden van de inspanningen van China om zichzelf te presenteren als een potentiële bemiddelaar voor de oorlog in Oekraïne, heeft Peking de afgelopen maanden ook zijn diplomatiek charmeoffensief opgevoerd door een reeks topontmoetingen te organiseren met leiders uit Wit-Rusland, Iran en Saoedi-Arabië, terwijl het probeert de betrekkingen met westerse landen zoals Australië en Duitsland.

Small van GMF vertelde DW dat deze stappen China’s pogingen zijn om zijn eigen blok te consolideren. “Veel hiervan is evenzeer blokvorming als vredesopbouw”, zei hij tegen DW, eraan toevoegend dat China probeert ervoor te zorgen dat het een groep bondgenoten heeft in de voortdurende strijd en concurrentie met de Verenigde Staten.

Andere experts voegen eraan toe dat Peking ook zal proberen zijn wereldwijde zichtbaarheid te vergroten door de rol die het speelt in de aanhoudende oorlog in Oekraïne. “De oorlog is een springplank voor China om internationaal meer geloofwaardigheid te verwerven”, zegt Una Cerenkova, hoofd van het China Studies Centre aan de Riga Stradins University. “Als China zijn geloofwaardigheid wil behouden, moet Xi vroeg of laat met Zelensky praten.”

Ondanks enige hoop dat China de vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne zou helpen vergemakkelijken, waarschuwden deskundigen ervoor niet te optimistisch te zijn over het vooruitzicht dat Peking een “goedaardige vredesacteur” zou zijn.

“China ziet Rusland nog steeds als de belangrijkste partner en dat gaat niet veranderen”, zegt Small van GMF.

“Het Westen moet een veel riskanter scenario in de gaten houden, namelijk welke vormen van China’s steun aan Rusland zullen blijven verdiepen. De vraag is of dit de voorwaarden schept voor China om in de toekomst wapens naar (Rusland) te sturen. De redenen om bezorgd te zijn over waar de relatie tussen China en Rusland naartoe gaat, blijven bestaan”, concludeerde hij.

