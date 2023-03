De Chinese president Xi Jinping brengt volgende week een staatsbezoek aan Rusland, zeiden Peking en Moskou vrijdag.

Het Kremlin zei dat de driedaagse reis zal plaatsvinden “op uitnodiging” van de Russische leider Vladimir Poetin.

De aankondiging kwam op dezelfde dag dat het Internationaal Strafhof in Den Haag een zeldzaam arrestatiebevel uitvaardigde tegen Poetin wegens vermeende oorlogsmisdaden in verband met het conflict in Oekraïne.

Het Westen wantrouwt de nauwe betrekkingen tussen China en Rusland en de belofte van Peking om neutraal te blijven in het bijna 13 maanden durende conflict.

Wat staat er op de agenda?

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zei dat Poetin en Xi maandag een één-op-één-ontmoeting zouden hebben tijdens een informeel diner. Dinsdag zullen functionarissen uit beide landen deelnemen aan bredere gesprekken.

“Tijdens de gesprekken zullen ze actuele kwesties bespreken van de verdere ontwikkeling van alomvattende partnerschapsrelaties en strategische samenwerking tussen Rusland en China”, aldus het Kremlin. “Een aantal belangrijke bilaterale documenten zullen worden ondertekend”, voegde het eraan toe.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken beschreef Xi’s reis als “een bezoek voor vrede” dat tot doel had “echt multilateralisme te beoefenen … het mondiale bestuur te verbeteren en bijdragen te leveren aan de ontwikkeling en vooruitgang van de wereld.”

“Op dit moment volgen veranderingen die in een eeuw niet zijn gezien zich snel op, en de wereld is een nieuwe periode van onrust ingegaan”, zei Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, tijdens een reguliere persconferentie.

“China zal zijn objectieve en eerlijke standpunt over de Oekraïense crisis handhaven en een constructieve rol spelen bij het bevorderen van vredesbesprekingen.”

Vredesinspanningen van Peking

China heeft eerder aangeboden om vrede te bemiddelen bij de Russische invasie van Oekraïne. Maar de weigering van Peking om de oorlog in Rusland te veroordelen, heeft het Westen ertoe aangezet om sceptisch te reageren op zijn bemiddelingspogingen.

Hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen hebben China er zelfs van beschuldigd Rusland van wapens te voorzien voor de aanhoudende oorlog in Oekraïne. China heeft deze beweringen ontkend.

De woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis, John Kirby, zei vrijdag dat de VS zich tijdens de vergadering zullen verzetten tegen elke poging van China om een ​​staakt-het-vuren in Oekraïne voor te stellen als “ratificatie van de Russische verovering”.

“We hopen ook dat president Xi rechtstreeks contact opneemt met president Zelenskyy, aangezien we blijven geloven dat het erg belangrijk is dat hij ook van de Oekraïense kant hoort en niet alleen van de heer Poetin,” voegde Kirby eraan toe.

Kiev probeert de banden met Peking aan te halen

Kiev heeft geprobeerd zijn betrekkingen met Peking te versterken en op de verjaardag van de Russische invasie drong Zelenskyy er bij China op aan deel te nemen aan een top om de zogenaamde vredesformule van Kiev te bespreken.

Oekraïne heeft herhaaldelijk gezegd dat elk plan om de oorlog te beëindigen de volledige terugtrekking van Russische troepen naar de grenzen van Oekraïne in 1991, het jaar waarin de Sovjet-Unie werd ontbonden, moet inhouden.

China’s topdiplomaat Qin Gang voerde donderdag een zeldzaam telefoongesprek met zijn Oekraïense tegenhanger, Dmytro Kuleba.

Qin vertelde Kuleba dat Beijing “altijd een objectief en eerlijk standpunt heeft ingenomen over de kwestie Oekraïne, zich heeft gecommitteerd aan het bevorderen van vrede en het bevorderen van onderhandelingen en de internationale gemeenschap oproept om voorwaarden te scheppen voor vredesbesprekingen”, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kuleba schreef op Twitter dat hij “het belang van Zelenskyy’s vredesformule onderstreepte voor het beëindigen van de agressie en het herstellen van een rechtvaardige vrede in Oekraïne.”

Chinees-Russische ‘no limit’ banden

In februari 2022 sloten Peking en Moskou een “geen grenzen”-partnerschap toen Poetin China bezocht voor de opening van de Olympische Winterspelen – weken voordat de grootschalige invasie van Oekraïne begon.

Sindsdien hebben beide landen de sterkte van hun banden opnieuw bevestigd.

Eind december nodigde Poetin Xi uit voor een videoconferentie in Rusland om “de hele wereld de kracht van de Russisch-Chinese banden te laten zien”. Hij zei verder dat het bezoek “de belangrijkste politieke gebeurtenis van het jaar in de bilaterale betrekkingen zou kunnen worden”.

De handel tussen de twee landen is toegenomen sinds de invasie vorig jaar. China is Ruslands grootste afnemer van olie, een belangrijke bron van inkomsten voor Moskou in een tijd waarin de Europese Unie en haar bondgenoten het Kremlin economisch hebben geboycot.

mm, mk,fb/jcg (Reuters, AFP)