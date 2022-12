Xbox Game Pass-Abonnenten erhalten bald Zugriff auf die größten Titel von Riot Games

Xbox Game Pass Abonnenten können die größten Titel von Riot Games spielen, wie z League of Legends und Tapferauf PC und Handy ab 13 Uhr PT, Montag, 12. Dezember, gaben Microsoft und Riot Games am Donnerstag bekannt.

Abonnenten erhalten Zugriff auf die vollständige Liste der aktuellen und zukünftigen Charaktere jedes Spiels. Wenn Sie Ihre Riot- und Xbox Game Pass-Konten vor dem 1. Januar verknüpfen, erhalten Sie außerdem zusätzliche Vergünstigungen und Gegenstände für jedes Spiel, wie eine Masterwork-Truhe und einen Schlüssel in League of Legends.

Ab Montag wird es im Xbox Game Pass Anweisungen geben, die Ihnen dabei helfen, Ihre beiden Konten zu verbinden. Sie finden diese Anweisungen auch auf der Website von Riot Games.

Microsoft und Riot Games gaben ihre Partnerschaft im Juni bekannt. Die Unternehmen sagten damals, dass der Katalog von Riot Games auf dem Xbox Game Pass verfügbar sein würde, aber sie sagten nicht, wann.

