ABegeisterte Fußballfans sind mit dem Phänomen völliger Misserfolge normalerweise gut vertraut, und Simon Rolfes hat trotz der Schicksalsschläge, die er diesen Sommer erlebt hat, eine gesunde Portion Skepsis bewahrt. Auch im vergangenen Jahr habe er vor Saisonbeginn einen guten Eindruck von der Mannschaft gehabt und der Optimismus sei groß, sagt der Sportdirektor von Bayer Leverkusen.

Es folgte ein tiefer Sturz, inklusive der Entlassung des Trainers. Dieses Erlebnis sitzt tief, daher muss man vor dem Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) mit Prognosen vorsichtig sein. Der Sportchef ist eigentlich sehr zufrieden, nachdem er auf eine erstaunliche Serie erfolgreicher Transfers zurückblickt und Bayer Leverkusen zu einem der interessantesten Spitzenteams der Liga gemacht hat.

Die Werkself spielt in den meisten Jahren recht erfolgreich und erreichte oft den Europapokal und manchmal sogar die Champions League. Doch einen Zuschauerboom, hohe Einschaltquoten und bundesweite Begeisterung löst die Leverkusener Mannschaft kaum aus. Heute wird die Mannschaft jedoch von Xabi Alonso trainiert, einem ehemaligen Mittelfeldstar, der die Weltmeisterschaft und die Champions League gewonnen hat und den Ruf hat, eines der größten Trainertalente unserer Zeit zu sein. Das weckt Aufmerksamkeit und Interesse. „Natürlich hat Xabi Alonso auch außerhalb Deutschlands große Anziehungskraft. „Er hat Power und passt gut zu Bayer Leverkusen“, sagt Rolfes.

Sobald einer der Giganten aus der Champions League vor einem Trainerwechsel steht, fällt auch Alonsos Name. Es kursieren Berichte, dass Real-Madrid-Präsident Florentino Perez den 41-jährigen Spanier als mittelfristige Traumlösung für die Trainerposition seines Vereins sieht. Dieser Glanz strahlt auf die Werkself ab, die zuletzt viel Anerkennung für den Einzug ins Halbfinale der Europa League erhielt, wo die Mannschaft auch in der nächsten Saison auflaufen wird.







Mit Jonas Hofmann (aus Mönchengladbach), Granit Xhaka (Arsenal FC) und Alejandro Grimaldo (Benfica Lissabon) wurden drei international renommierte Profis verpflichtet, die den Charakter der Mannschaft verändern werden. „Es ging nicht darum, Erfahrungen in Ergänzungspositionen zu sammeln, sondern in Schlüsselpositionen“, sagt Rolfes. Hinzu kommen jüngere und hochtalentierte Neuzugänge wie Artur (America FC) und Victor Boniface (Saint-Gilloise). Und kürzlich unterzeichnete der 23-jährige Torhüter Matej Kovar von Manchester United, der Lukas Hradecky, die Nummer eins, herausfordern und bestenfalls beerben soll, einen Vertrag. Vor allem aber ist es der Trainer, der die Gegenwart dieses Vereins prägt.

„Das Gespräch mit Xabi Alonso hat mich beeindruckt“, sagt Jonas Hofmann, „er ist eine extreme Autorität und Persönlichkeit. Ich habe den Fußball, den er gespielt hat, geliebt.“ Für Xhaka, der bereits mit der Trainerausbildung begonnen hat, war er einst ein Vorbild als Spieler, nun möchte er aufgreifen, wie sich Alonso als Trainer entwickelt.









Es ist kaum vorstellbar, dass sowohl Xhaka als auch Grimaldo und Hofmann ohne die Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit Alonso nach Leverkusen gekommen wären. Kein Wunder, dass Rolfes den Personenkult bremst: „Xabi ist für viele Jungen ein Vorbild, das spielt sicherlich eine Rolle“, erklärt er. „Letztendlich entscheiden sich Spieler, die langfristige Verträge abschließen, jedoch immer für einen Verein, eine bestimmte Arbeitsweise und die Vision des Vereins und nicht nur für Menschen.“







Allerdings können die Spieler darauf hoffen, länger als nur eine Saison unter Alonso zu spielen. Der Vertrag mit Alonso wurde gerade um zwei Jahre bis Ende Juni 2026 verlängert. „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das Bayer 04 in mich setzt“, sagte Alonso. „Dass wir von der gleichen Idee und der gleichen sportlichen Ausrichtung überzeugt sind, sorgt für große Nähe und Vertrauen zwischen den Vereinsverantwortlichen und mir.“ Und: „Ich will mehr.“ Es ist klar, was Alonso meint: Titel. Offenbar hat dieser Verein derzeit einiges für seine Protagonisten zu bieten.

Es gibt einen interessanten Kader mit Spielern wie Jeremie Frimpong, Edmond Tapsoba oder Florian Wirtz, die alle wahrscheinlich irgendwann bei einem der größten Vereine der Champions League landen werden. Und eine stabile Wirtschaftslage und neuerdings auch ein kleiner Zuschauerboom. Dass zum Saisoneröffnungsspiel gegen West Ham United 25.000 Menschen ins Stadion kamen, ist ein deutliches Zeichen einer neuen Euphorie, verstärkt durch die Tatsache, dass die Mannschaft rasanten Fußball spielte und mit 4:0 gewann. Am Samstag kommt RB Leipzig an den Rhein, und auch wenn zum Saisonauftakt mehr Leute den FC Bayern und Borussia Dortmund beobachten werden, dürfte es sich rein sportlich um das höchstklassige Spiel dieses ersten Bundesliga-Spieltags handeln.