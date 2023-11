X kan tot $75 miljoen aan inkomsten verliezen naarmate meer adverteerders zich terugtrekken

X, het socialemediabedrijf dat voorheen bekend stond als Twitter, zou tegen het einde van het jaar maar liefst 75 miljoen dollar aan advertentie-inkomsten kunnen verliezen als tientallen grote merken hun marketingcampagnes onderbreken nadat de eigenaar, Elon Musk, deze maand een antisemitische complottheorie onderschreef. .

Interne documenten die deze week door The New York Times zijn bekeken, laten zien dat het bedrijf zich in een moeilijkere positie bevindt dan eerder werd aangenomen en dat de zorgen over de heer Musk en het platform zich hebben verspreid tot ver buiten bedrijven als IBM, Apple en Disney, die hun reclamecampagnes hebben stopgezet. op X vorige week. De documenten vermelden meer dan 200 advertentieblokken van bedrijven als Airbnb, Amazon, Coca-Cola en Microsoft, waarvan er vele hun advertenties op het sociale netwerk hebben stopgezet of overwegen deze te onderbreken.

De documenten zijn afkomstig van het verkoopteam van X en zijn bedoeld om de impact van alle advertentiefouten deze maand bij te houden, inclusief die van bedrijven die al zijn gestopt en anderen die het risico lopen dit te doen. Ze vermelden hoeveel advertentie-inkomsten X-werknemers vrezen dat het bedrijf tot het einde van het jaar zou kunnen verliezen als adverteerders niet terugkeren.

Vrijdag zei X in een verklaring dat $11 miljoen aan inkomsten in gevaar was en dat het exacte cijfer fluctueerde naarmate sommige adverteerders terugkeerden naar het platform en anderen hun uitgaven verhoogden. Het bedrijf zei dat de door The Times bekeken cijfers verouderd waren of een interne oefening vertegenwoordigden om het totale risico te evalueren.

De reclamestops komen tijdens de laatste drie maanden van het jaar, wat traditioneel het sterkste kwartaal van het socialemediabedrijf is, aangezien merken vakantiepromoties organiseren voor evenementen zoals Black Friday en Cyber ​​Monday. In de laatste drie maanden van 2021 – het laatste jaar dat het bedrijf winstcijfers over het vierde kwartaal rapporteerde voordat Musk het overnam – boekte het bedrijf 1,57 miljard dollar aan inkomsten, waarvan bijna 90 procent uit advertenties kwam.

Sinds de overname van Twitter door Musk vorig jaar voor 44 miljard dollar zijn sommige merken huiverig geweest om op het platform te adverteren, omdat ze zich zorgen maken over het gedrag van Musk en de beslissingen over het modereren van inhoud, die hebben geleid tot een toename van opruiende en haatzaaiende inhoud. De Amerikaanse reclame op het platform is dit jaar met bijna 60 procent gedaald, wat het bedrijf ertoe heeft aangezet adverteerders terug te winnen in een poging waarvan CEO Linda Yaccarino het voortouw neemt. X voert tijdens de vakantieperiode ook advertentiecampagnes uit om de inkomstentekorten te compenseren.

Uit de documenten blijkt echter dat dit niet volgens plan verloopt. Er wordt weergegeven dat meer dan 100 merken hun advertenties ‘volledig hebben onderbroken’, terwijl tientallen andere worden vermeld als ‘in gevaar’. Velen pauzeerden op of na 15 november, toen de heer Musk in een bericht op X schreef dat de complottheorie dat het Joodse volk de immigratie van minderheden steunde om de blanke bevolking te vervangen ‘de werkelijke waarheid’ was.

Leesha Anderson, de vice-president van digitale marketing en sociale media bij reclamebureau Outcast, zei dat zijn klanten gestaag stopten met uitgeven aan X nadat de heer Musk het overnam en alternatieven had gevonden op platforms als LinkedIn en TikTok.

“In de huidige dynamische markt hebben merken een overvloed aan platformkeuzes tot hun beschikking voor nauwkeurige doelgroeptargeting”, zegt ze. “Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de beheerders en eigenaren van sociale platforms in alle aspecten bewust discretie betrachten, of het nu gaat om hun persoonlijke overtuigingen of politieke standpunten, aangezien deze keuzes onvermijdelijk publiekelijk kritisch zullen worden onderzocht.”

De organisaties die hun advertenties op X hebben stopgezet variëren van politieke campagnes tot fastfoodketens en technologiegiganten, zo blijkt uit de documenten. Airbnb heeft bijvoorbeeld de advertenties voor meer dan $1 miljoen stopgezet, terwijl Uber bezuinigde op advertenties ter waarde van meer dan $800.000, waardoor campagnes op de Amerikaanse en internationale markten werden stopgezet. Beide technologiebedrijven weigerden commentaar te geven.

Andere grote merken, waaronder Jack in the Box, Coca-Cola en Netflix, hebben een deel van hun campagnes stopgezet. Volgens de schattingen van X waren de stopgezette advertenties van Netflix bijna $ 3 miljoen waard. Jack in the Box, Coca-Cola en Netflix hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Verschillende dochterondernemingen van Microsoft zijn ook gestopt met adverteren – wat op basis van de documenten kan leiden tot een potentieel verlies van meer dan 4 miljoen dollar aan inkomsten voor het vierde kwartaal van X – net als de eenheden van Amazon voor boeken en muziek en één dochteronderneming van Google. De zoekgigant en enkele andere merken die hun uitgaven hebben stopgezet, waaronder NBC Universeelzijn inhoud op het platform blijven plaatsen zonder X te betalen om ervoor te zorgen dat deze een breed publiek bereikt.

Google en Microsoft weigerden commentaar te geven. Amazon heeft geen verzoeken om commentaar geretourneerd.

In het NBC-programma ‘Meet the Press’ afgelopen zondag noemde de Republikeinse presidentskandidaat Chris Christie de opmerking van Musk onderdeel van een recente uitstorting van een ‘schandalig soort haat’.

“Of het nu Elon Musk is, of het professoren op onze universiteitscampussen of studenten zijn die ze misleiden, of dat het individuen zijn die zich op een antisemitische manier uitspreken in de straten van onze steden”, zei hij.

Twee dagen voor de verschijning van de heer Christie trok een super PAC die hem ondersteunde, genaamd Tell It Like It Is, zijn advertenties van X terug, volgens de documenten. Een vertegenwoordiger van de politieke fondsenwervende groep reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Tijdens een interne bijeenkomst met medewerkers van X deze week was mevrouw Yaccarino in een uitdagende stemming. Ze maakte geen melding van de steun van Musk voor de antisemitische post en schreef de problemen van het bedrijf toe aan een rapport van de linkse mediawaakhondgroep Media Matters, waaruit bleek dat advertenties op X van bedrijven als IBM en Apple verschenen naast berichten waarin reclame werd gemaakt voor blanke mensen. nationalistische en nazi-inhoud.

Maandag, nadat de heer Musk Media Matters ‘een kwaadaardige organisatie’ had genoemd, klaagde X de groep aan en betoogde dat zijn rapport, dat werd gepubliceerd na de verklaring van de heer Musk, ‘de algoritmen manipuleerde die de gebruikerservaring op X regelen om veiligheidsmaatregelen te omzeilen en afbeeldingen van betaalde berichten van de grootste adverteerders van X, grenzend aan racistische, opruiende inhoud.” Mevrouw Yaccarino heeft het Media Matters-rapport de schuld gegeven van de dalende advertentieverkoop van X.

“Het toegeven aan externe kritiek of druk is simpelweg niet de manier waarop X ooit zal werken”, schreef ze woensdag in een e-mail aan X-medewerkers die in The Times werd gezien. “De mensen bij X zijn verdedigers van de vrijheid van meningsuiting. Wij zijn solidair met degenen die geloven in dit fundamentele recht en de kritische checks and balances van een bloeiende democratie.”

Eerder deze week besteedde de heer Musk tijd aan het vieren van bedrijven die zijn blijven adverteren op X, waaronder de National Football League. Gebruik makend van een hart-emojiDe eigenaar van de miljardair van X zei dat hij van de NFL hield (The New York Times stopte begin 2023 grotendeels met de marketing op het platform, hoewel de sportpublicatie van het bedrijf, The Athletic, volgens een woordvoerder advertenties is blijven kopen.)

Meneer Musk ook dat is genoteerd dat het bedrijf “alle inkomsten uit advertenties en abonnementen in verband met de oorlog in Gaza zou doneren aan ziekenhuizen in Israël en het Rode Kruis/Crescent in Gaza.” De financiering omvat de inkomsten uit advertenties die zijn gekocht door liefdadigheidsgroepen, nieuwsorganisaties en andere groepen die reclame maakten voor inhoud die verband hield met het conflict.

In navolging van haar baas voegde mevrouw Yaccarino een pleidooi toe aan de oorspronkelijke post van de heer Musk.

‘Leun voorover en help,’ zei ze schreef op X.

Tiffany Hsu rapportage bijgedragen.