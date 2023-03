CNN

—



Terwijl de strijd om abortuspillen nationaal oplaait, verbood Wyoming op vrijdag de medicatie in wat NARAL Pro-Choice America een “eerste in zijn soort” wet noemde, en voerde ook een bijna totaal verbod op abortus uit.

De Republikeinse regering Mark Gordon ondertekende een wetsvoorstel waardoor het een misdrijf wordt om “elke drug voor te schrijven, te verkopen of te gebruiken met als doel het verkrijgen of uitvoeren van een abortus”. Overtreders kunnen zes maanden gevangenisstraf en een boete van $ 9.000 krijgen.

De wet gaat in op 1 juli.

Medicamenteuze abortussen zijn in een aantal staten al opgenomen in het algemene abortusverbod. Sommige staten hebben abortuszorg op afstand beperkt, waardoor de toegang tot medicatie voor abortus wordt beperkt.

Een vooraanstaande pleitbezorger voor abortusrechten zei dat het expliciete verbod van Wyoming op de pillen uniek is.

“Er is geen steen die anti-keuze-extremisten ongemoeid zullen laten terwijl ze alles proberen te doen wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat abortus in het hele land wordt verboden”, zei NARAL Pro-Choice America-president Mini Timmaraju zaterdag in een verklaring. “Dit eerste verbod op medicamenteuze abortus, evenals het totale verbod, zijn slechts het nieuwste bewijs.”

Ondertussen zou een federale rechter in Texas binnenkort uitspraak kunnen doen in een zaak die de goedkeuring door de FDA van een medicijn dat wordt gebruikt bij medicatie-abortussen, ongedaan wil maken. De rechtszaak probeert de toegang tot mifepriston, de eerste van twee medicijnen die in het proces worden gebruikt, in het hele land te blokkeren.

Als de rechtszaak slaagt, zouden volgens NARAL nog eens 40 miljoen vrouwen in de vruchtbare leeftijd de toegang tot het medicijn verliezen. Dat komt bovenop de 24,5 miljoen vrouwen in de vruchtbare leeftijd die in staten wonen waar abortus verboden is, en degenen “die zwanger kunnen worden maar zich niet als vrouw identificeren”, aldus NARAL.

De FDA keurde Mifepriston in 2000 goed. Volgens het Guttmacher Institute, een andere belangenbehartigingsgroep voor abortusrechten, was in 2020 medicatie-abortus goed voor meer dan de helft van de Amerikaanse abortussen.

Juridische gevechten over abortus woedden in het hele land sinds vorig jaar, toen het Amerikaanse Hooggerechtshof Roe v. Wade, het besluit uit 1973 dat abortusrechten garandeerde, verwierp.

“Sindsdien handhaven 17 staten en het aantal staten een verbod op abortus”, zei NARAL.

Vorige week zei de democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom, dat de staat zal stoppen met samenwerken met Walgreens, de drogisterijketen die aankondigde dat het geen abortuspillen zou verstrekken in 21 door de Republikeinen gedomineerde staten.

De gouverneur van Wyoming stond toe dat een tweede anti-abortuswet wet werd zonder zijn handtekening. De meer ingrijpende wet verbiedt abortus onder de meeste omstandigheden, met straffen tot vijf jaar gevangenisstraf en een boete van $ 20.000.

De Life is a Human Right Act staat uitzonderingen toe voor incest, aanranding, of wanneer het leven van de zwangere persoon in gevaar is, en in gevallen van “dodelijke foetale anomalie”.

“Abortus zoals gedefinieerd in deze wet is geen gezondheidszorg”, zegt de wet, daarbij verwijzend naar de grondwet van Wyoming. “In plaats van gezondheidszorg te zijn, is abortus de opzettelijke levensbeëindiging van een ongeboren baby.”

De wet gaat zondag in.

Gordon “uitte zijn bezorgdheid over deze nieuwe wet (HB 152) die alleen maar zal resulteren in een nieuwe rechtszaak, die elke oplossing voor de grondwettigheid van het abortusverbod in Wyoming zal vertragen”, aldus een verklaring van zijn kantoor.

“De gezondheid van een persoon, niet de politiek, zou de leidraad moeten zijn voor belangrijke medische beslissingen – inclusief de beslissing om een ​​abortus te ondergaan”, zei Antonio Serrano, ACLU of Wyoming advocacy director, in een verklaring.