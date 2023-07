CNN

Das Kleinkind und ihr kleiner Bruder waren zum Zeitpunkt des Angriffs zu Hause bei ihrer Mutter gewesen.

Die junge Mutter des Mädchens und ihr Ex-Freund stritten sich um Geld, heißt es in einer Strafanzeige des Bundes.

Der Streit eskalierte den Gerichtsakten zufolge und die Mutter erstach ihn zur Selbstverteidigung. Dann habe er sie am späten Sonntag in ihrer Wohnung in Lansing wiederholt niedergestochen, heißt es in dem Dokument.

Es gelang ihr zu entkommen, sie ging zum Haus ihrer Mutter und rief die Polizei an. Doch sie habe ihre beiden Kinder zurückgelassen, heißt es in der Klageschrift.

Ihr einjähriger Sohn wurde bald unverletzt in der Wohnung aufgefunden, teilte das Büro mit.

Aber die zweijährige große Schwester des Jungen, Wynter Cole-Smith – in einem weißen T-Shirt mit Regenbogen, die Haare bis zu den Schultern zu Zöpfen geflochten – war verschwunden.

Die Polizei von Lansing gab am frühen Montag bekannt ein AMBER-Alarmdurchsuchten Mobiltelefone, Radios, Fernseher und Verkehrsschilder, um ihre Suche nach Wynter und dem Verdächtigen Rashad Maleek Trice zu unterstützen, möglicherweise in einem weißen Chevy Impala, Baujahr 2013.

Warnungen wie diese werden laut dem National Center for Missing & Exploited Children „normalerweise innerhalb von Stunden gelöst“.

Und tatsächlich entdeckte ein Beamter kurz vor Tagesanbruch am Montag Trice. Nach einer Verfolgungsjagd der Polizei prallte er etwa 90 Meilen von Lansing in St. Clair Shores, Michigan, mit einem gestohlenen Impala gegen ein Polizeifahrzeug und wurde festgenommen, nachdem er versucht hatte, einem Beamten die Waffe abzunehmen, heißt es in der Bundesbeschwerde.

Aber Wynter war nicht bei ihm.

Die Polizei von Lansing klopfte zusammen mit dem FBI und anderen an Türen und setzte Suchhunde ein. Sie baten Fremde um Überwachungsvideos an der Türklingel, starteten Hubschrauber mit Wärmesignaturtechnologie und Drohnen und riefen sogar ein Tauchteam hinzu, sagte Chief Ellery Sosebee am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Aber kein kleines Mädchen.

„Wynter ist eines unserer Kinder“, sagte der Häuptling, als sich Familien in ganz Amerika versammelten, um den 4. Juli zu feiern. „Und wir werden nicht ruhen, bis wir sie gefunden haben.“

Das FBI kündigte eine Belohnung von 25.000 US-Dollar für Informationen zur Suche nach Wynter an.

Die Stunden zogen sich hin.

„Wir wollen sie nur finden“, sagte Wynters Vater am Mittwoch der Detroit Free Press. Ihre 22-jährige Mutter, deren Namen die Behörden nicht nennen, war in der Nähe, als Freiwillige einen Vorort nördlich der Stadt durchsuchten, in der Hoffnung, ihre Tochter zu finden, berichtete die Zeitung.

Trotzdem keine Spur.

Dann machten FBI-Agenten an diesem Abend eine Entdeckung.

Der amtierende FBI-Spezialagent Devin Kowalski teilte Reportern nur wenige Details mit: „Das ist nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten.“

„Wir sind am Boden zerstört über die tragische Nachricht, dass Wynter Cole Smith heute tot aufgefunden wurde“, sagte John Dewane, Staatsanwalt von Ingham County, in einer Erklärung. „Unsere Gedanken sind bei Wynters Familie, während sie beginnen, den unnötigen Verlust eines wunderschönen zweijährigen Kindes zu verarbeiten und zu trauern.“

Die Ermittlungen seien von einem Vermisstenfall zu einer Mordermittlung übergegangen, sagte er.

Trice, 26, wurde wegen Körperverletzung mit Mordabsicht, sexueller Nötigung ersten Grades, Hauseinbruch ersten Grades und anderen Straftaten angeklagt, wie aus Gerichtsakten des Bundesstaates hervorgeht.

Am Freitag beschuldigte ihn die Bundesanwaltschaft der Entführung eines Minderjährigen und der Entführung mit Todesfolge. Bei einer Verurteilung wegen letzterer Anklage drohe ihm eine lebenslange Haftstrafe oder der Tod.

Über seinen Anwalt lehnte Trice es ab, sich zu den staatlichen Anklagen zu äußern, CNN erhielt jedoch keine Antwort zum Bundesfall. Trice wird ohne Kaution festgehalten, die Gerichtsverhandlung ist für den 13. Juli angesetzt.

Laut dem Dokument des Bundesgerichts kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass das Kleinkind wahrscheinlich an einem rosa Handy-Ladekabel erstickt war, das neben ihrem Körper gefunden wurde. Das Ladekabel stimmte mit den rosafarbenen Kabelteilen überein, die aus dem Auto geborgen wurden, heißt es in der Beschwerde.

„Es ist so schwer, sich die letzten Momente im Leben des kleinen Wynter vorzustellen“, sagte Dawn Ison, US-Anwältin für den östlichen Bezirk von Michigan, in einer Pressemitteilung.

Ein FBI-Agent sagt in der Strafanzeige, dass Handydaten, Informationen von Kennzeichenlesegeräten und Überwachungsvideos sie am Mittwoch zur Leiche des Mädchens geführt hätten.

Jetzt planen Wynters Verwandte eine Mahnwache am Freitagabend.

„Wir sind untröstlich über den Verlust unserer wunderschönen Tochter, Enkelin, Cousinen, Nichte und großen Schwester“, sagte ihre Familie am Donnerstag in einer Erklärung.

„Wynters kurzes, aber strahlendes Leben wurde ihr unnötigerweise genommen; und wir werden ihren Tod für immer betrauern.“