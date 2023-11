Wynonna Judd schließt sich Jelly Roll an und sorgt für einen überraschenden CMA-Awards-Auftritt von „Need a Favour“

Biskuitrolle wurde von einem ganz besonderen Gast begleitet CMA-Auszeichnungen Bühne! Der 38-Jährige eröffnete die Show mit einem epischen Auftritt seines Hits „Need a Favour“ und begeisterte die Fans Wynonna Judd kam mitten im Stück auf die Bühne.

Das Publikum, zu dem auch berühmte Paare gehörten Nicole Kidman Und Keith urbanUnd Kelsea Ballerini Und Chase StokesSie sang, klatschte und tanzte mit, während das Duo das Publikum mit seinem Auftritt begeisterte.

Jelly Roll und Judd trafen alle richtigen Töne, als sie Seite an Seite sangen, wobei die Country-Legende während ihres gesamten Auftritts den Arm der Sängerin festhielt.

Terry Wyatt/Getty Images

Während der Proben für die Zeremonie spielten Jelly Roll, der am häufigsten nominierte männliche Künstler bei den diesjährigen CMA Awards, sagte ET dass es „keine größere Ehre gibt“, als die Show zu eröffnen.

„Ich würde beten, dass ich eines Tages wie eine Fliege an der Wand sein und in diesem Sitzungssaal auf die Geschichte zurückblicken könnte, und ich möchte nur wissen, wer das vorgeschlagen hat, oder? Denn jemand musste an einem großen Tisch mit wichtigen Leuten sitzen und „Ich denke, Jelly Roll sollte die Show eröffnen“, sagte er. „Wer auch immer es getan hat, ich möchte ihm nur einen Kuss auf den Mund geben.“

Er neckte auch einen Überraschungsgast mit den Worten: „Ich werde einen besonderen Gast haben. Ich verrate niemandem, wer das ist.“

Terry Wyatt/Getty Images

Jelly Roll wird die diesjährige Show ebenfalls abschließen, indem er sich mit K. Michelle zusammenschließt, um mit „Love Can Build a Bridge“ dem Mutter-Tochter-Duo The Judds Tribut zu zollen. Der Auftritt folgt Naomi Judd’s Tod im April 2022.

„Das erste, was ich sagte, war: ‚Ohne Wynonnas Segen werde ich das nicht tun. Noch bevor ich das Lied oder die Aufnahme gemacht habe. Ich habe Wynonna angerufen.“ Jelly Roll erzählte ET auf dem roten Teppich am Mittwoch in Nashville. „Ich habe großen Respekt vor Wynonna, ich bin mit den Judds aufgewachsen. Ich liebe Wynonna. Und sie sagte: ‚Ich möchte nicht nur, dass du es tust. Ich möchte, dass du es großartig machst!‘“

Die CMA Awards 2023, veranstaltet von Luke Bryan Und Peyton Manning, wird am Mittwoch, den 8. November um 20 Uhr ET live auf ABC ausgestrahlt. Schauen Sie hier nach vollständige Liste der großen Gewinner des Abends!

VERWANDTE INHALTE: