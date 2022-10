Wycombe 2-3 Cambridge U

Ein wunderbarer Treffer des in der ersten Halbzeit eingewechselten Jack Lankester brachte Cambridge auf den Weg zu einem 3:2-League-One-Sieg in Wycombe, der eine Serie von fünf Liganiederlagen in Folge beendete.

Lankester kam nach 25 Minuten für den verletzten Fejiri Okenabirhie ins Spiel und half den U’s hervorragend dabei, die Siegesserie der Chairboys in drei Spielen zu unterbrechen.

Cambridge widerlegte seine schlechte Form, indem es in der sechsten Minute in Führung ging, als Joe Ironside Harvey Knibbs ins Hintertreffen brachte und der Stürmer gut in die lange Ecke abschloss.

Anis Mehmeti traf einen Pfosten für Wycombe, der begann zu dominieren und sie waren nach 35 Minuten ausgeglichen, als Sam Vokes eine Ecke von Lewis Wing einköpfte.

Völlig gegen den Spielverlauf eroberten die U’s die Führung in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zurück, als Lankester einen atemberaubenden Schuss von außerhalb des Strafraums in die obere Ecke bog.

Die Gäste besiegelten effektiv ein dringend benötigtes Ergebnis, als Lloyd Jones allein gelassen wurde, um in Lewis Simpers Ecke zu klopfen, obwohl Wing einen Trost für Wycombe mit einem abgefälschten Schuss in der Nachspielzeit erzielte.