Aus: Robin Dittrich

Am Donnerstagnachmittag kam es deutschlandweit zu einem Probealarm. Der WWF nutzte den Warntag, um ein Zeichen für den fortschreitenden Klimawandel zu setzen.

Frankfurt – Einige Menschen in Deutschland könnten am Donnerstag um 11 Uhr Angst bekommen haben. Aufgrund des Warntages heulten zu diesem Zeitpunkt viele Smartphones und Sirenen, um einen Katastrophenalarm zu simulieren.

Der WWF nutzt den Warning Day, um die Botschaft der letzten Generation zu verbreiten

Die „Letzte Generation“ ist vielen Menschen vor allem durch ihre Straßenblockaden bekannt. Mit Straßensperrungen in Großstädten wollen Klimaaktivisten auf den anhaltenden Klimawandel aufmerksam machen. Auf Twitter geht die „Last Generation“ mit ihrer Botschaft sogar noch einen Schritt weiter: Die Bundesregierung unternehme nicht nur zu wenig gegen den Klimawandel, „sie schürt die Klimakatastrophe weiter.“

Doch nicht nur die „letzte Generation“ setzt sich für die Einhaltung der Klimaziele ein. Auch der WWF Deutschland weist immer wieder auf die Bedeutung des Klimawandels hin. Der WWF nutzte daher den bundesweiten Warntag auf Twitter, um eine Nachricht an die Nutzer zu senden. „Testwarnung, bundesweiter Warntag“ erschien um 11 Uhr auf den Smartphones der Menschen. Anstelle der unten abgebildeten Meldung „Es besteht keine Gefahr“ veröffentlichte der WWF ein Bild mit der Aufschrift „Es besteht Gefahr.“ Der Klimaexpertenrat hat es bestätigt. „Die Bundesregierung tut nicht genug für das Klima.“

„Last Generation“ blockiert erneut Straßen in München und Berlin

Der Warntag wurde von der Bundesregierung eigentlich genutzt, um zu demonstrieren, wie Menschen in Deutschland bei Katastrophen oder Kriegsfolgen gewarnt werden könnten. Darüber hinaus wurden die vorhandenen Warnsysteme für Notfälle und Katastrophen überprüft und technische Prozesse getestet. Der bundesweite Warntag war auch aufgrund des Scheiterns der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Sommer 2021 immens wichtig. Damals wurden die Menschen nicht rechtzeitig vor der drohenden Gefahr gewarnt.

Auch die „Last Generation“ demonstrierte am Warntag gegen „den tödlichen Kurs der Regierung“, wie sie auf Twitter mitteilte. Besonders präsent waren die Klimaaktivisten in Berlin und München. Angesichts der Proteste in Berlin wurde ein offener Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben. Dort schreibt die „Letzte Generation“, wie wichtig es ist, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um weitere katastrophale Folgen abzumildern. Der WWF hat nun für den 15. September zum Klimastreik aufgerufen.