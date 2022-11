WWE Survivor Series WarGames 2022: Startzeiten, Anschauen und vollständige Karte

Survivor Series-Matches sind aus, WarGames-Matches sind in. WWEs Pay-per-View im November trägt zwar den Namen Survivor Series, aber die Karte enthält keine 5-gegen-5-Eliminator-Matches, für die die Show historisch bekannt war. Stattdessen bekommen wir die 5-gegen-5-Eliminator-WarGames-Käfigmatches, die in WCW berühmt wurden und später in NXT verwendet wurden.

Eine weitere Änderung: Das ganze „Raw versus SmackDown“-Ding gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Das ist definitiv das Beste.

Survivor Series WarGames wird von einem WarGames-Kampf zwischen Roman Reigns und seiner Bloodline-Fraktion auf der einen Seite und einem Motley Crue, bestehend aus Drew McIntyre, Sheamus, Kevin Owens und The Brawling Brutes, auf der anderen Seite angeführt. Die WWE Universal Championship-Titel von Reigns stehen nicht auf dem Spiel, was bedeutet, dass wir möglicherweise sehen könnten, wie der Champion an diesem Samstag zum ersten Mal seit Jahren gepinnt wird.

Beim WarGames-Kampf der Frauen wird Becky Lynch, die sich im Juli beim SummerSlam verletzt hatte, in den Ring zurückkehren. In der Zwischenzeit könnte das Match des Abends AJ Styles gegen Finn Balor werden, zwei ehemalige Anführer des Bullet Clubs, die zuvor ein herausragendes Match bei TLC 2017 bestritten haben.

Startzeiten



WWE Survivor Series WarGames findet am Samstag im TD Garden in Boston, Massachusetts, statt. Für diejenigen ohne Live-Ticket beginnt die Show um 5 Uhr PT (20 Uhr ET). Grappling-Fans auf der anderen Seite des Teichs müssen lange aufbleiben, da die Show um beginnt 1 Uhr britischer Zeit. In Australien beginnt Survivor Series WarGames um Mittag AEDT am Sonntag.

Survivor Series WarGames 2022 Vollkarte

WarGames-Match der Männer: Roman Reigns, The Usos, Sami Zayn und Solo Sikoa vs. Drew McIntyre, Sheamus, Kevin Owens und The Brawling Brutes

WarGames-Match der Frauen: Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, Nikki Cross und Rhea Ripley vs. Becky Lynch, Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka und Mia Yim.

AJ Styles gegen Finn Balor.

US-Meisterschaft: Seth Rollins vs. Bobby Lashley vs. Austin Theory.

SmackDown-Frauenmeisterschaft: Ronda Rousey vs. Shotzi.

Wie zu sehen: Peacock, WWE Network

Wie Sie wahrscheinlich inzwischen wissen, ist Peacock die neue Heimat von WWEs Pay-per-Views. Das WWE-Netzwerk ist im Wesentlichen zum Peacock-Streaming-Service von NBC migriert, und dort können Sie sich Survivor Series WarGames ansehen. Peacock hat drei Stufen: Free, Premium und Premium Plus. Um WWE-Inhalte anzusehen, benötigen Sie ein Premium-Abonnement. Die gute Nachricht ist, dass Sie dadurch 5 US-Dollar pro Monat zurückerhalten, weniger als die 10 US-Dollar für WWE Network.

Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden, sehen Sie sich Survivor Series WarGames wie gewohnt im WWE Network an.