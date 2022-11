WWE Survivor Series WarGames 2022: Ergebnisse, Live-Updates und Spielbewertungen

Der Mann ist zurück in der Stadt. Nach einem überraschenden Auftritt beim SmackDown am Freitag wird Becky Lynch am Samstag in den Ring zurückkehren Survivor Series WarGames, vier Monate nachdem sie sich beim SummerSlam an der Schulter verletzt hatte. Lynch wird in einem der beiden WarGames-Matches der Survivor Series mit Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka und Mia Yim zusammenarbeiten.

In der anderen treten The Bloodline, angeführt von Roman Reigns, gegen das Team von Sheamus, Kevin Owens, Drew McIntyre und The Brawling Brutes an. Wie das Match ausgeht, wird wahrscheinlich bestimmen, wer im Januar beim Royal Rumble um die WWE Universal Championship von Roman Reigns kämpfen wird.

Die SmackDown Women’s Championship steht auf dem Spiel, und Shotzi kämpft um Ronda Rouseys Gold. Der Höhepunkt der Nacht könnte der Zusammenstoß zwischen AJ Styles und Finn Balor sein, zwei der besten Wrestler auf der Liste, die beide von ihren jeweiligen OC- und Judgement Day-Fraktionen unterstützt werden.

Kommen Sie auf diese Seite als zurück Die Hauptshow beginnt um 17 Uhr PT (20.00 Uhr ET), da ich mit Ergebnissen und Analysen aktualisieren werde.

WarGames-Match der Frauen

Das Women’s WarGames-Match eröffnet die Survivor Series 2022. Es tritt das fünfköpfige Frauenteam aus Bianca Belair, Becky Lynch, Asuka, Alexa Bliss und Mia Yim gegen Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, Rhea Ripley und Nikki Cross an.

Bianca Belair und Dakota Kai beginnen WarGames für ihre jeweiligen Teams.