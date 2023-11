WWE greift voor Vertragsverlengerungen tiefer in de Tasche – Zou Shinsuke Nakamuras volgende Gegner zijn? – Dragon Lee vs. Santos Escobar oorlog von Anfang en geplant – Producent van de acts „Smackdown“-Tapings

Van wie Dave Meltzer leeft in de Wrestling Observer Radio, heeft WWE een lucratieve financiering gekregen, een talent van een Abgang. Finanziell sollen de Angebote nach der Gründung der TKO Holding deutlich besser sein, as nog zuvor, was door het huis overbelast, de eigentliche oorlogsman genau vom Gegenteil ausgedingen. Ik ben een moment waarop de marktvechter geen enkele worstelaar heeft verloren. In het jaar 2024 en nog een dag door Sheamus, Becky Lynch, Kevin Owens en Drew McIntyre

Wie van de Wrestling Observer rapporteert, dus hoe zit het met het plan, Dragon Lee zal “WWE Survivor Series 2024”-PLE bijwonen tegen Santos Escobar. Het feit dat Carlito tijdens de wedstrijd werd geboren en tijdens de Dragon Lee werd geboren, was ook een korte cursus van nieuwe verandering, zonder dat je je zorgen hoefde te maken over het planten ervan.

Bezüglich van de kryptische promoties van Shinsuke Nakamura, in het geval van een Japanse worstelaar, is nog steeds onbeantwoord, het is zo’n daad. Het is duidelijk dat het programma van Shinsuke Nakamura en CM Punk werd geplant waar de promoties werden voorbereid, waardoor de deal met CM Punk werd vastgelegd. De binnenste helft van het bedrijf is een van de mensen die vechten en kiezen voor een sterke relatie, en de volgende generatie van de “King of Strong Style” werd aangekondigd.

Fightful Select is ook beschikbaar op de lijst van de producer, evenals voor de wedstrijden en segmenten van de huidige opnames van “Friday Night Smackdown”.

* De promo van Becky Lynch, Charlotte Flair, Bianca Belair en Shotzi: Kenny Dykstra en Molly Holly

*De dag des oordeels versus de straatwinsten: Jason Jordan

*Kevin Owens & LA Knight versus Austin Theory & Grayson Waller: Michael Hayes

* De promo van Carlito en Santos Escobar: Jason Jordan

*De Brawling Brutes versus Pretty Deadly: Jamie Noble

*Becky Lynch & Charlotte Flair versus Bayley & Asuka: Kenny Dykstra & Molly Holly

* Das Dark Match Karrion Kross versus Carlo Alexander: Nick Aldis

* Das Dark Match Raquel Rodriguez versus Rhea Ripley: Jason Jordan

* Das Dark Match Cody Rhdoes & Seth Rollins versus de Dag des Oordeels: Jason Jordan

