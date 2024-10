*** Meer WWE Hall-of-Famer-gasten in Atlanta: X-Pac, Tully Blanchard en Arn Anderson.

Damian Priest nimmt bij WWE Bad Blood Rache

(3) Enkele wedstrijd: Damian Priest bb. Finn Bálor met de South-of-Heaven-Chokeslam

Böses Blut is natuurlijk bij zowel Damian Priest als Finn Bálor. Deshalb is van de eerste Sekunde en een verissene Auseinandersetzung der früheren Tag-Team-Partner. Als u de wedstrijd niet meer kunt spelen, is het zo dat de Zuschauer met McIntyre en Balor een noch de andere Gangart erlebt hatten.

Damian Priest heeft altijd de controle over de wedstrijd, zelfs met de Broken Arrow. Finn Bálor kocht met één opgegraven Pelé Kick de dringend benodigde Befreiungsschlag.

Als je een priester wilt zijn met een scherp scheermes, moet je voorzichtig zijn met je 2-telling.

De Rachefeldzug ging verder: Draußen wurde Bálor über de Kommentatorentic worfen, dann saß ein Razor’s Edge auf dem Ringrand.

Jetzt kam Carlito en de Ring. Wanneer de Ringrichter met zijn discutiert, zog JD McDonagh op de Gegenseite Priester met de Hals over de Ringseil. Deze Hilfe kreeg de macht over de staatsgreep tijdens de staatsgreep. Maar Priest zorgt voor zichzelf en kan met zijn eigen hulp de Angriff aan.

De Auftauchen des Judgement Day bracht Finn aber maar toch een overwinning. Het voorkwam de wurging in het Zuiden van de Hemel en de snelle vernietiging met de Coup de Grace. Maar Bálor zal uiteindelijk de Seile verlaten. Priester gaf altijd blijk van hun liefde voor de wedstrijd!

Triple H power een „historische Ankündigung“

Paul Levesque schreef over een „historische geschiedenis“ in de Ring. Aan het eind van de dag waren er 16.092 bezoekers in Atlanta, die de Arena Show bezochten met de hoogste inzichten in de geschiedenis. Damit wurde der Berlin-Rekord bereits wieder eingstellt.

Het was duidelijk dat het kroonjuweel een groot succes was voor de WWE-kampioen en de wereldkampioen tijdens andere bijeenkomsten – zowel mannen als vrouwen. De titel werd niet aan het spel toegevoegd, maar ook de hoogwaardige „Kroonjuweeltitel“ werd vergeten, en het resultaat was een geweldige prestatie.

Het principe is ook dat de Survivor Series voor het leven wordt ontworpen, en dat deze kampioenen ook van andere bronnen zullen profiteren.

Gunther provoceert Goldberg!

Dat is wereldkampioen zwaargewicht Gunther met het plan. Van een match met Sami Zayn is geen sprake, zonder enige twijfel over Bill Goldberg. Gunther zei: “Als ik Bret Hart al een paar weken ken, dat is mijn jeugdheld, dan heb ik gelogen. ‚Zou je graag een geweldige worstelaar willen hebben terwijl je nog leeft, met een paar trucjes?‘

Vervolgens legden we Gunther uit en spraken we de antwoorden van Goldberg uit: „Ik ben blij voor je, dat Bill een betere vader is als er een Pro-Wrestler is!“

Goldberg vond het erg leuk om dat te horen. Er is een verschil tussen de Absperrung en het beveiligingsniveau.

Een stelle stürmte Sami Zayn in de Ring. Er is een verschil in het wapen en het gevecht wordt verlaagd in het eindgebied.

Als beide mannen aanwezig waren, zouden noch Triple H, noch Goldberg en de fans de namen van de WWE Hall-of-Famers presenteren.

*** Ook geen WWE-legendes meer in het publiek: Diamond Dallas Page, Mickie James en Scott Steiner.

*** In de VIP-lounge, zie Chelsea Green. Dat is alles Nase zu. Chelsea stinkt niet, noch vom Dumpster-Match am Vorabend. Green zal het zeker dragen met Piper Niven. Maar Piper leeft nog steeds in het feest… en die stinkende Chelsea-show!

Raquel Rodriguez valt Rhea Ripley aan!

(4) Match met het Wereldkampioenschap Dames: Rhea Ripley Berry. Liv Morgan (c) vanwege diskwalificatie na de Eingriff van Raquel Rodriguez

Kein schoner Tag voor “Dirty” Dominik Mysterio. Er zal een start zijn van de wedstrijden voor het WK Dames in de Haifischkäfig en er zullen nog meer meters volgen. Als jonge man met een hoge mate van angst is er geen vreugde in zijn leven.

Het was voor Rhea Ripley een must om dominant aan de wedstrijd tegen Liv Morgan te beginnen.

Liv Morgan kon tenslotte voor alles zorgen. De wereldkampioen dames zal in actie komen tegen Ripley’s freestyle. Je kunt de Rhea bij zonsondergang zien zonder je zorgen te hoeven maken over de Ring Absperrung.

Zurück zischen de Seilen konterte Rhea de Versuch zum Oblivion. Alles wat u moet weten over Ripley is gebaseerd op de analyse van Riptide.

De 3 Amigo’s liegen Rhea niet over zichzelf. Stattdessen gaat over de Razor’s Edge met Liv, gevolgd door Frog Splash. Derweil konnte Dominik die Tür seines Käfigs öffnen. Maar er was nog ruimte voor lauter Angst am Boden.

De wedstrijd wordt voor de ring neergelaten. Direct voor de kassa van Augen von Dominik Rhea das Riptide auf den Hallenboden. Dominik zorgt voor de Käfig und stürzte plötzlich nach draußen. Maar er hing nog steeds een meubelstuk in de lucht en er hing een kast aan!

Rhea Ripley neemt haar eigen Kendostock en prügelte met Dominik en die een Piñata is.

De Spa komt ten einde, terwijl Raquel Rodriguez opstijgt en op Ripley einprügelt. Ze plaatsten Rhea in de Ring en leverden de Tejina-bom af.

De Ringrichter scheidt een diskwalificatie uit. Raquel platzierte Liv heeft geen symbolische invloed op Rhea.

En dan verliezen we Rodriguez samen met onze vrienden en hun dierbaren. Dominik sterft Arena!

… WEITER GEHT ES MIT WWE SLECHTE BLOED OP SEITE 3! KLIK HIER!

Weinig veranderingen in WWE-nieuws en weinig nieuws! Volg ons voor regelmatige updates op de PW-kanalen op WhatsApp of Telegram of op Facebook Messenger. U kunt ons ook hier volgen op Google Nieuws (klik op de knop). Dit is de kans die je hier voor kunt doen PW-nieuwsbrief inloggen.