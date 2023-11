Wutanruf von Uli Hoeneß – Bundesliga Manager packt aus

Uli Hoeneß heeft een passie voor impulsieve kunst. Afbeelding: dpa / Angelika Warmuth

Meer dan 40 jaar geleden bracht Uli Hoeneß tijd door met FC Bayern, de legendes, en ze zijn trots op het feit dat er maar weinig mensen zijn met hun Duitse voetbalgeschiedenis, dus we weten wie dat is. Bij de erfenis is sprake van een zekere zelfvoorziening. Zo kun je mensen helpen met hun behoeften.

Als Uli Hoeneß een probleem heeft gehad, is het weer gratis. Mittlerweile ließen met signalen Plädoyers en Tiraden alle Bücher fullen. De kunstenaar is zich er niet direct van bewust dat alles mogelijk is, maar niemand kan het zonder verdere informatie verkrijgen. Deze erfenis heeft geresulteerd in een Bundesliga-manager.

Meer dan ooit is Alexander Rosen sportmanager bij TSG Hoffenheim en tevens de eerste manager van de Bundesliga. 2010 Rosen ging naar de sportieve Leitung des Nachwuchsleistungszentrums in Hoffenheim, 2013 waar zijn „Leiter Profifußball“ werd aangeboden. In juni duren deze jaren 44 jaar in die Geschäftsführung auf.

Wut-Anruf von Uli Hoeneß beledigt

„Alexander Rosen geniet van de waarde van zijn team en zijn team als resultaat van zijn relatie met partners, die sindsdien betrokken zijn geweest bij de relatie van een Bundesliga Club met hem en zijn team“, zei hij in zijn bedrijf Dietmar Hopp. Al uw partners worden geïnformeerd door Uli Hoeneß, die aanwezig zal zijn in de versie „Sport Bild“.

Sinds 2010 werkt Alexander Rosen bij TSG Hoffenheim. Afbeelding: dpa / Uwe Anspach

„In het seizoen 2018/19 zullen we vechten voor de prestaties in München, en dat zullen we met veel plezier doen“, aldus de Hoffenheim-manager. Zo genoot hij in het verleden van de ervaring van dezelfde trainer Julian Nagelsmann tijdens het bezoek van Oliver Kahn „Eier, wir brauchen Eier“ erinnert.

„Af Bayerisch würde man sagen, dass er mich zur Sau gemacht hat.“

Seine Mannschaft is een gemotiveerde onderneming, er is sprake van Rosen, „het is een zeer gemotiveerde onderneming“. De verhalen van de games zijn zodanig dat er een aantal interessante situaties ontstaan ​​en er rekening wordt gehouden met hun levens omdat ze erg enthousiast zijn over het spelen van games. „Dat kan in de Middeleeuwen niet. Montags zijn blij aan de telefoon.“

Je zou immers nooit een ‘angenehmes-gesprek’ hebben gehad omdat je er nog was: „Af Bayerisch würde man sagen, dass er mich zur Sau gemacht hat.“ Später hätte das Telefonat aber einen „een constructieve taal“ genomen en een „respectvol einde“ gehad. „Dat is een kwaliteit.“

Na de Frage wisten we ook dat Uli Hoeneß uiteindelijk Alexander Rosen antwoordde – en verklaarde dat de Unikat-Status des Bayern-Patrons hervormd was: „Niemand kan dat doen.“