Wut und Traurigkeit als Colorado Club Shooting Opfer geehrt

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Hunderte von Menschen, von denen viele Kerzen in der Hand hielten und Tränen wegwischten, versammelten sich am Montagabend in einem Park in Colorado Springs, um die Getöteten und Verwundeten zu ehren, als ein Schütze das Feuer auf einen Ort des Nachtlebens eröffnete, der jahrzehntelang ein Zufluchtsort war für die lokale LGBTQ-Community.

Die Mahnwache kam, als der 22-jährige Verdächtige Anderson Lee Aldrich nach dem Angriff am Samstagabend, bei dem fünf Menschen getötet und weitere 17 Schusswunden erlitten, im Krankenhaus blieb, bevor die Gäste den Verdächtigen anpackten und zur Unterwerfung schlugen. Aldrich sieht sich fünf Mordanklagen und fünf Anklagen wegen Begehung eines vorurteilsmotivierten Verbrechens mit Körperverletzung gegenüber, wie Online-Gerichtsakten zeigten.

Der Angriff im Club Q hat die LGBTQ-Community in dieser überwiegend konservativen Stadt mit etwa 480.000 Einwohnern, die 70 Meilen (110 Kilometer) südlich von Denver liegt, erschüttert. Bei der Mahnwache am Montagabend umarmten sich die Menschen und hörten zu, wie Redner auf einer Bühne sowohl Wut als auch Trauer über die Schießereien zum Ausdruck brachten.

Jeremiah Harris, 24 Jahre alt und schwul, sagte, er sei ein paar Mal im Monat in den Club gegangen und habe eines der Opfer als den Barkeeper erkannt, der ihm immer gedient habe. Er sagte, andere bei der Mahnwache sprechen zu hören, sei nach dem Angriff elektrisierend gewesen.

„Schwule Menschen sind hier, seit es Menschen hier gibt“, sagte Harris. „An alle anderen, die dagegen sind … wir gehen nirgendwo hin. Wir werden immer lauter und man muss damit umgehen.“

Die Behörden müssen noch ein Motiv für den Angriff preisgeben, aber die Anklagen gegen Aldrich umfassen Hassverbrechen, die den Nachweis erfordern würden, dass der Schütze durch Vorurteile motiviert war, beispielsweise gegen die tatsächliche oder wahrgenommene sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität der Opfer. Die Anklagen gegen Aldrich sind vorläufig, und die Staatsanwaltschaft hat noch keine formelle Anklage vor Gericht erhoben.

Gerichtsdokumente, die Aldrichs Verhaftung darlegen, wurden auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft versiegelt. Informationen darüber, ob Aldrich einen Anwalt hatte, waren nicht sofort verfügbar.

Lokale und föderale Behörden lehnten es während einer Pressekonferenz am Montag ab, Fragen zu beantworten, warum Anklagen wegen Hassverbrechen in Betracht gezogen werden, und verwiesen auf die laufenden Ermittlungen. Bezirksstaatsanwalt Michael Allen stellte fest, dass die Mordanklage die härteste Strafe nach sich ziehen würde – lebenslang im Gefängnis –, während Vorurteilsverbrechen zur Bewährung berechtigt sind.

„Aber es ist wichtig, die Gemeinschaft wissen zu lassen, dass wir voreingenommene Verbrechen in dieser Gemeinschaft nicht tolerieren, dass wir Gemeinschaften unterstützen, die verleumdet, belästigt, eingeschüchtert und missbraucht wurden“, sagte Allen und fügte hinzu, dass zusätzliche Anklagen möglich seien.

Am Montag wurden weitere Details über die Getöteten und diejenigen bekannt, denen das Stoppen der Schießerei zugeschrieben wurde.

Die Behörden sagten, der Angriff sei von zwei Clubgästen gestoppt worden, darunter Richard Fierro, der Reportern sagte, er habe Aldrich eine Pistole abgenommen, ihn damit geschlagen und ihn mit Hilfe einer anderen Person festgenagelt.

Fierro, ein 15-jähriger Veteran der US-Armee, der eine örtliche Brauerei besitzt, sagte, er habe mit Familienmitgliedern einen Geburtstag gefeiert, als der Verdächtige „in die Schießerei kam“. Fierro sagte, er sei auf den Verdächtigen zugelaufen, der eine Art Körperschutz trug, und habe ihn zu Boden gezogen, bevor er ihn heftig geschlagen habe, bis die Polizei eintraf.

Obwohl seine Taten Leben gerettet haben, sagte Fierro, die Todesfälle – einschließlich des Freundes seiner Tochter, des 22-jährigen Raymond Green Vance – seien eine Tragödie, sowohl persönlich als auch für die breitere Gemeinschaft.

„Es gibt fünf Menschen, denen ich nicht helfen konnte. Und eines davon war Familie für mich“, sagte er, als sein Bruder ihm tröstend die Hand auf die Schulter legte.

Vances Familie sagte in einer Erklärung, dass der gebürtige Colorado Springs von seiner Familie verehrt wurde und kürzlich einen Job bei FedEx bekommen hatte, wo er hoffte, genug Geld zu sparen, um eine eigene Wohnung zu bekommen.

Die anderen Opfer wurden von den Behörden und Familienmitgliedern identifiziert als Ashley Paugh, 35, eine Mutter, die half, ein Zuhause für Pflegekinder zu finden; Daniel Aston, 28, der im Club als Barkeeper und Entertainer gearbeitet hatte; Kelly Loving, 40, deren Schwester sie als „fürsorglich und süß“ beschrieb; und Derrick Rump, 38, ein weiterer Club-Barkeeper, der für seinen schnellen Witz bekannt war und seine Freunde als seine Familie adoptierte.

Thomas James wurde von den Behörden als der andere Gönner identifiziert, der eingriff, um den Schützen zu stoppen. Fierro sagte, eine dritte Person habe ebenfalls geholfen – ein Darsteller im Club, von dem Fierro sagte, er habe den Verdächtigen gegen den Kopf getreten.

Dreizehn Opfer blieben am Montag im Krankenhaus, sagten Beamte. Fünf Personen seien behandelt und wieder freigelassen worden.

Ein Polizeibeamter sagte, der Verdächtige habe eine halbautomatische Waffe im AR-15-Stil benutzt. Eine Pistole und zusätzliche Munitionsmagazine wurden ebenfalls sichergestellt. Der Beamte konnte Details der Untersuchung nicht öffentlich diskutieren und sprach mit der AP unter der Bedingung der Anonymität.

Der Angriff warf schnell Fragen auf, warum die Behörden nicht versuchten, Aldrichs Waffen im Jahr 2021 wegzunehmen, als er festgenommen wurde, nachdem seine Mutter berichtet hatte, er habe ihr mit einer selbstgebauten Bombe und anderen Waffen gedroht.

Obwohl die Behörden damals sagten, dass kein Sprengstoff gefunden wurde, haben Befürworter der Waffenkontrolle gefragt, warum die Polizei Colorados „Red Flag“-Gesetze nicht angewendet hat, um die Waffen zu beschlagnahmen, die seine Mutter angeblich hatte. Es gibt keine Staatsanwälte, die jemals mit kriminellen Entführungen und drohenden Anklagen gegen Aldrich vorgegangen sind.

Es war der sechste Massenmord in diesem Monat, und es geschah in einem Jahr, als die Nation durch den Tod von 21 bei einer Schießerei in einer Schule in Uvalde, Texas, erschüttert wurde. Es weckt auch Erinnerungen an das Massaker 2016 im schwulen Nachtclub Pulse in Orlando, Florida, bei dem 49 Menschen ums Leben kamen.

Seit 2006 gab es laut der Datenbank von The Associated Press/USA Today über Massenmorde in den USA 523 Massenmorde und 2.727 Todesfälle (Stand: 19. November).

Bedayn ist Korpsmitglied der Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America ist ein gemeinnütziges nationales Serviceprogramm, das Journalisten in lokale Nachrichtenredaktionen bringt, um über verdeckte Themen zu berichten.

Die assoziierten Pressereporter Haven Daley in Colorado Springs, Colleen Slevin in Denver, Darlene Superville in Washington, Stephen Groves in Sioux Falls, South Dakota, Jeff McMillan in Scranton, Pennsylvania, Matthew Brown in Billings, Montana, und die Nachrichtenforscherin Rhonda Shafner aus New York beigetragen.

Thomas Peipert, Jesse Bedayn und Brittany Peterson, The Associated Press