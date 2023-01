Wut und Protest in Memphis, nachdem ein Video von Polizeischlägen veröffentlicht wurde

Demonstranten versammelten sich in Memphis und forderten Gerechtigkeit, nachdem ein Video veröffentlicht worden war, das die gewaltsame Verhaftung von Tyre Nicholas zeigt.

Der 29-Jährige starb wenige Tage nach der Festnahme.

Fünf Polizisten wurden wegen Mordes zweiten Grades angeklagt.

Ungefähr 50 Demonstranten versammelten sich am Freitagabend in Memphis im Süden der Vereinigten Staaten und forderten Gerechtigkeit, nachdem ein Video veröffentlicht worden war, das zeigt, wie die Polizei Tyre Nichols, einen jungen Schwarzen, der einige Tage nach dem Vorfall starb, gewaltsam festnahm.

Sie schwenkten Schilder mit der Aufschrift „Justice for Tyre“ und „End Police Terror“ und machten sich auf den Weg zum Martyrs Park im Zentrum von Memphis.

Fünf Polizisten wurden wegen Mordes zweiten Grades angeklagt, als sie den 29-Jährigen geschlagen hatten, der am 10. Januar drei Tage, nachdem er wegen des Verdachts auf rücksichtsloses Fahren angehalten worden war, in einem Krankenhaus in Memphis starb.

Am Freitag um 18:00 Uhr (Samstag 0000 GMT) schafften es die wenigen Dutzend Demonstranten, die „Keine Gerechtigkeit, kein Frieden“ skandierten, eine Hauptstraße in der Stadt zu blockieren und Staus zu verursachen.

Die Prozession ging weiter zu einer Brücke über den Mississippi.

„Wessen Brücke?!“ rief ein Aktivist mit einem Megaphon; „Unsere Brücke“, kam die Antwort aus der Menge.

Monica Johnson, eine Gemeindeorganisatorin aus Atlanta, sagte, es sei „krank“, dass alle beschuldigten Polizisten auch Schwarze seien, eine Anomalie unter den jüngsten hochkarätigen Morden an Schwarzen, an denen häufig weiße Beamte beteiligt sind.

„Aber es überrascht mich nicht, denn wir haben jahrelang und jahrzehntelang gesehen, dass Schwarze – gegen einen Scheck, für ihren Beruf – dasselbe getan und demselben System der weißen Vorherrschaft und des Kapitals gedient haben“, sagte der 24 -Jährige sagte.

Sie sagte, die Demonstranten forderten „Rechenschaftspflicht, Verurteilung aller beteiligten Polizisten und einen Stopp der Polizei, die den Verkehr anhält, wo sie Menschen töten“.

„Für mich gibt es keinen guten Polizisten“, sagte LJ Abraham, ein Gemeindeorganisator in Memphis.

„Deshalb spielt es für mich keine Rolle, welcher Rasse der Polizist angehört. Sie werden angeheuert, um uns zu beschützen und zu dienen – sie scheitern damit im ganzen Land, und ‚Mord‘ zu sagen, ist das richtige Wort, um es zu beschreiben was passiert ist, er wurde ermordet“, fügte sie hinzu.

Für David Stacks, einen Einwohner von Black Memphis, der ein Autoaufbereitungsgeschäft besitzt, sollte Nicols Tod „alle zusammenziehen und der afroamerikanischen Bevölkerung des Landes die Augen öffnen“.

„Das ist größer als alle anderen Hindernisse und was auch immer Sie haben, die sich untereinander abspielen“, sagte der 38-Jährige.

Die Behörden hatten befürchtet, dass die durch das Video ausgelöste Wut weit verbreitete Gewalt auslösen könnte, aber das Stadtzentrum blieb ruhig, und die Geschäfte waren noch geöffnet.

Früher am Tag sagte Robert Walters, ein 67-jähriger Bluesmusiker, der die Stadt aus Virginia besuchte, in einem Skatepark in Memphis, in dem Nichols regelmäßig war, die Tatsache, dass die Beamten Schwarze seien, „schmerzt“.

„Ich bin ein Schwarzer, der in Amerika lebt. Und diese Angst ist immer etwas, mit dem ich und mein Sohn aufgewachsen sind und mit dem wir leben“, sagte er AFP in Bezug auf die Brutalität der Polizei.

„Man sollte meinen, diese Jungs sollten es (besser) wissen, aber es zeigt Ihnen nur, dass jeder in diese Falle tappen kann“, sagte er.

„Ich möchte nur, dass die Leute einfach ruhig bleiben und nichts Dummes tun, nichts zerstören oder verletzen.“

Im Skatepark waren zu Ehren von Nichols Kerzen und Blumen niedergelegt worden.

„Ruhe in Frieden Tyre“, stand auf den Blumen eine handschriftliche Botschaft.

„Es tut uns so leid.“