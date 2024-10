De val van Rapper Diddy lijkt geen succes, maar is altijd het gevolg van nieuwe Miss Brauchsvorwürfe. Nu je een video hebt om te bekijken, ben je voorbereid om de komende jaren bij de Golden Globes door te brengen. Offenbar zegt dat wie U2-zanger Bono den Kollegen bewust afstand houdt.

De lijst met schulden aan Rapper Diddy is altijd langer. Je zult blij zijn dat je met eigen ogen van je seksleven kunt genieten, zodat je kunt genieten van je nieuwe leven. U zult deze feesten tijdens uw verblijf, gedurende de afgelopen 54 jaar onder de „Freak Offs“, tijdens uw leven niet kunnen bijwonen, en u zult gelukkig zijn met uw seksleven.

Er zijn ook andere geschenken met Bruce Willis, Will Smith of Leonardo DiCaprio die deel uitmaakten van het feest, met Sean Combs, die Diddy had met de namen van zijn burgers, en dat zou het beste zijn. Natuurlijk, daarom ben je zo blij dat je gelukkig bent, maar er is geen breekpunt. Gleichwohl steht die Frage im Raum, van de mutmaßliche Treiben van de Rap-Moguls van ihnen alle tatsächlich volledig onopgemerkt bleibente.

Je durft de videoclip sinds het jaar 2014 zeker nu te bekijken voordat je hem nog een keer kunt bekijken. Entstanden is daar waar de damigen Golden-Globe-Zeremonie in Beverly Hills. De Ierse rockband U2 met Sänger Bono ontving de prijs voor het nummer „Ordinary Love“ en het nummer „Mandela – The Long Way to Freiheit“ met de prijs voor het beste filmnummer. Het overzicht van de Auszeichnung van Schauspielerin Kate Beckinsale, R&B-Star Usher – en Diddy.

Video produceert discussies

Als Bono en zijn bandleden het podium betreden, zullen ze blij zijn om de prijs te horen en van hun mening te genieten, maar ze zijn natuurlijk ook aanwezig. Während der U2-Frontmann, gitarist The Edge und Co. Zelfs als ze niet goed speelden, zou Bono nog steeds geliefd zijn, zoals Diddy had gewild, maar ik zou nog steeds een kus op de wang hebben. In de Aufzeichnung der Veranstaltung Forces es jedenfalls den Eindruck, als ob der Rockmusiker bewusst voor een derartige Verbrüderung mit Diddy zurückschreckte.

Haat Bono als hij enig plezier had, zou hij zich dan van het podium kunnen onthouden? Of wil je meer weten over de gebaren van de rapper en het ramplicht? Het kan voorkomen dat Diddy nu niet meer wordt gediscuteerd.

Muss Bono noch heute „erschaudern“?

Das – niet alles is altijd de moeite waard om te bekijken – Promi-Portal „RadarOnline“ is nog steeds een naam en heeft er geen last van Insider: „De open kennis, met de Bonos Körpersprache voor alle diesen Jahren hindeutet, werten zahlreiche Fans als Zeichen dafür, dat is de beste , dass mit Diddy – gelinde gesagt – etwas nicht stimmt.“ Bono würde bei dem Gedanken en de situatie noch heute „erschaudern“.

Ook in sociale netwerken en spinning zijn het ook nuttige discussies. „Het is duidelijk dat Bono wist op wie Diddy trots is als er problemen met hem waren“, maar voor X was het een goed idee. In een andere reactie zei hij: „Verdammt, Diddy mocht niet van Bono. Was Bono bewust? “

Deze fragmenten konden door de U2-zangers zelf beantwoord worden. Gezien het feit dat Mutmaßung Bono zo verbaasd was over Diddy, sprak hij foto’s uit, die in de rand van de Golden-Globe-versie van 2014 terechtkwamen. Ze zeggen dat beide uitstekende mogelijkheden zijn voor fotografen. We werden gevraagd om een ​​After-Show-Party van de Weinstein Company bij te wonen, omdat chef-kok Harvey Weinstein meer seksuele ervaringen afweegt in de Haft-sitzt. Ausgeschnet!