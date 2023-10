Anfang des Jahres floh ein 35-jähriger Usbeke mit seiner Frau und seinen drei Kindern aus der Ukraine nach Deutschland. Er hat dort keine Arbeit geleistet. Seine Familie kassiert monatlich 1.900 Euro Sozialhilfe. Im Laufe des Jahres wird der Mann von der Schmuggelmafia angeworben und für diese Schmuggelfahrten angeheuert. Die „Sächsische Zeitung“ berichtet über den Fall.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er im Mai und Juni drei Schmuggelfahrten durchgeführt haben. Für jede geschleuste Person sollen 50 Euro gezahlt worden sein. Er sollte mit einem Kleintransporter auf drei Schmuggelfahrten insgesamt mehr als 50 Menschen von der ungarisch-serbischen Grenze über Ungarn, die Slowakei und Tschechien nach Deutschland bringen. Die ersten beiden Reisen sind erfolgreich. Bei der dritten Fahrt wurde er am Grenzübergang Zittau erwischt.

Usbeken beziehen Sozialleistungen in Deutschland und unternehmen Schmuggelfahrten

Der 35-Jährige räumte vor Gericht seine Taten ein, rechtfertigte sich jedoch damit, dass er aus finanzieller Not gehandelt habe. Dies erzürnte den zuständigen Richter Ulrich von Küster. „Sie kommen aus dem Krieg nach Deutschland, werden hier aufgenommen und bekommen hier viel Geld. Und Sie danken unserem Staat, indem Sie für noch mehr Geld über 50 Migranten illegal in unser Land bringen!“ Die „Bild“-Zeitung zitierte ihn.

Zudem wurden in der Wohnung des Schmugglers 3.500 Euro gefunden. Der Usbeke erklärte, dass er dieses Geld aus den von ihm gezahlten Sozialleistungen gespart habe. In der Justizvollzugsanstalt in Görlitz, in der der Mann festgehalten wird, sind mittlerweile 94 Plätze mit verurteilten Schleppern besetzt.