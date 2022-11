Wütender Protest gegen Chinas Lockdown-Politik | Aktuelles Asien | DW

Hunderte Studenten der renommierten Tsinghua-Universität in der chinesischen Hauptstadt Peking haben laut Augenzeugen und Beiträgen in Online-Netzwerken gegen die strengen Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert. Ein Student sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass Studenten am Morgen (Ortszeit) damit begonnen hätten, Schilder am Eingang der Mensa hochzuhalten. „Dann kamen immer mehr Leute. Jetzt sind hier 200 bis 300 Leute“, sagte der Augenzeuge.

„Wir sangen die Nationalhymne und die Nationalhymne und skandierten: ‚Freiheit wird siegen‘“, fuhr er fort.

In der Nacht zum Sonntag gingen viele Menschen in der Finanzmetropole Shanghai auf die Straße, um ihrem Unmut Luft zu machen. Als Zeichen gegen die Zensur hielt die Menge weiße Blätter hoch. Laut Augenzeugen und Videoaufnahmen rief eine Gruppe: „Nieder mit der Kommunistischen Partei Chinas, nieder mit (Parteiführer) Xi Jinping.“ Den Aufzeichnungen zufolge wurden mehrere Personen von Polizisten abgeführt.

Zuvor hatte es in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas Proteste gegeben. In Online-Medien zeigten mehrere Videos aus der Stadt Ürümqi, wie viele Menschen Metallzäune der Abriegelung durchbrachen und protestierten. Manche riefen: „Beendet den Lockdown!“. Große Teile der Region Xinjiang und der dortigen Hauptstadt Ürümqi sind seit mehr als 100 Tagen abgeriegelt.

Auslöser war am Donnerstagabend ein Wohnungsbrand in Ürümqi. Mindestens zehn Menschen wurden getötet und neun weitere verletzt. Etliche Anwohner kritisierten in den sozialen Netzwerken, dass die rigiden COVID-Maßnahmen den Kampf gegen das Feuer erschwert hätten. Bewohnern war die Flucht nach draußen durch verschlossene Wohnungstüren erschwert worden. Zudem flohen einige zu spät oder gar nicht aus ihrer Heimat, aus Angst, gegen Ausgangssperren zu verstoßen. Wegen Gitterzäunen und im Weg stehenden Autos kam die Feuerwehr zu spät. Ürümqi hat mehr als 3,5 Millionen Einwohner.

Videos zeigten, dass es auch in der Hauptstadt Peking zu Protesten kam, wo auch mehrere Wohnkomplexe abgeriegelt sind. In mehreren Stadtteilen durchbrachen Anwohner die Zäune ihrer Siedlung. Auch dort wurden die lokalen Behörden aufgefordert, die strengen Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung der Pandemie aufzuheben.

Solche offenen Proteste sind in der kommunistisch regierten Volksrepublik mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen ungewöhnlich.

35.000 neue Corona-Fälle am Samstag

China leidet derzeit unter den höchsten Corona-Zahlen seit Beginn der Pandemie. Am Samstag meldete die Gesundheitskommission in Peking einen Tagesrekord mit fast 35.000 neuen Fällen. In Millionenstädten wie Peking, der schwer betroffenen südchinesischen Stadt Guangzhou oder Chongqing gelten weitreichende Bewegungseinschränkungen.

China ist die letzte große Volkswirtschaft, die eine sehr strikte Null-COVID-Politik verfolgt. Schon kleine Corona-Ausbrüche können zu Lockdowns, sogar ganzen Städten, und Betriebsschließungen führen. Kontaktpersonen kommen in Quarantänelager. Infizierte werden im Krankenhaus isoliert. Auch nach fast drei Jahren Pandemie sind Chinas internationale Grenzen weitgehend geschlossen. All dies belastet die Wirtschaft und den Alltag der Menschen massiv.

Im ganzen Land wächst der Frust der Menschen über die harten Maßnahmen. Die Ausgangsbeschränkungen sind eine existenzielle Bedrohung, insbesondere für Wanderarbeiter, die nicht über große Ersparnisse verfügen. In der Stadt Zhengzhou kam es zuletzt tagelang zu teils gewalttätigen Protesten in der größten iPhone-Fabrik des Landes.

