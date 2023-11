Wütende Pro-Palästina-Demonstranten erklimmen die Tore des Weißen Hauses und sprühen Graffiti auf umliegende Gebäude. Mehr als 100.000 Menschen versammeln sich zur Unterstützung Israels

Das Weiße Haus wurde am Samstagabend von pro-palästinensischen Demonstranten überschwemmt

In Washington D.C. wurden antisemitische Graffiti auf Gebäude gesprüht

Aktivisten versuchten, das Tor des Weißen Hauses zu erklimmen und riefen „f*** Joe Biden“







Wütende Pro-Palästina-Demonstranten kletterten über den Zaun des Weißen Hauses und skandierten „f*** Joe Biden“, während Tausende nach Washington DC kamen, um gegen die Unterstützung der US-Regierung für Israel zu demonstrieren.

Mehr als 100.000 Menschen strömten in die Hauptstadt des Landes, als weltweit pro-palästinensische Proteste ausbrachen, die zu mehreren beunruhigenden antisemitischen Vorfällen führten.

Den Bildern zufolge wurden Graffiti mit der Aufschrift „Tod Israel“ und „Ehre unseren Märtyrern“ auf Gebäude in der Nähe der israelischen Botschaft gesprüht geteilt von der Botschaft am X.

Während der Proteste ertönte der kontroverse Ruf „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“, während in den Massen eine Hisbollah-Flagge wehte, die ihre Unterstützung für die Terrororganisation zum Ausdruck brachte.

Die Massenversammlung ist die jüngste Demonstration gegen die israelische Bombardierung des Gazastreifens, bei der nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Staates bisher mehr als 9.250 Menschen getötet wurden.

An der Seite des Zauns des Weißen Hauses waren blutrote Handabdrücke zu sehen

Vor dem Marsch wurden antisemitische Graffiti mit der Aufschrift „Tod Israel“ und „Ehre unseren Märtyrern“ auf Gebäude in Washington, D.C. gesprüht

Überall in der Hauptstadt waren antisemitische Graffiti mit der Aufschrift „f*** Israel“ zu sehen.

„Gaza wird gewinnen“, lautete ein weiteres Graffiti

Bis zu 100.000 Demonstranten versammelten sich, um einen Waffenstillstand und ein Ende der US-Militärhilfe für Israel zu fordern

Pro-Palästina-Anhänger strömten bis zum Rand auf die Straßen von Washington D.C., weitere Proteste wurden auf der ganzen Welt organisiert

Demonstranten spannten ein Transparent über den Zaun des Weißen Hauses mit der Aufschrift „Stoppt Angriffe auf Gaza“, woraufhin der Geheimdienst das Schild abriss, was bei der Menge Wut auslöste.

Während der Protest durch die Stadt marschierte, wurden lautstark „Allahu akbar“-Gesänge laut, während später rote Handabdrücke an Wänden in der Nähe der Präsidentenresidenz zu sehen waren.

Bevor sie das Weiße Haus erreichten, füllte eine riesige Menge Demonstranten die Straßen von DC auf einer Route, die an zahlreichen Sehenswürdigkeiten in der Nähe des Kapitols vorbeiführte.

Bilder, nachdem die Demonstranten durchgezogen waren, zeigten eine Reihe historischer Statuen, darunter die Entweihung der Statue des amerikanischen Unabhängigkeitskriegshelden General Marquis de Lafayette mit Graffiti und palästinensischen Flaggen.

„Biden, wir werden uns im November erinnern“, war auf einem der Schilder an der Skulptur zu lesen.

Andere bemerkenswerte Statuen, die den Zorn der Demonstranten auf sich zogen, waren Benjamin Franklin und Andrew Jackson.

Rapper Macklemore trat überraschend auf, um die pro-palästinensischen Demonstranten zu mobilisieren

Am Morgen des Protests schickte Jen Zwilling vom Edlavitch DC Jewish Community Center den Mitgliedern eine E-Mail mit der Warnung, dass Engagement „das Potenzial für Gewalt oder antisemitische Rhetorik erhöhen könnte“, so der Guardian.

Das Medium fügte hinzu, dass viele jüdische Gruppen ihren Mitgliedern davon abgeraten hätten, Gegenproteste zu tätigen oder sich an dem Marsch zu beteiligen.

Rapper Macklemore hatte einen überraschenden Auftritt auf der Bühne, um die Menge anzufeuern, bevor der Marsch begann, obwohl er zugab, dass er vielleicht nicht der „qualifizierteste“ Mensch sei, der mitmachen könnte.

„Sie sagten mir, ich solle ruhig sein, sie sagten mir, ich solle meine Nachforschungen anstellen, zurückgehen, dass es zu komplex sei, etwas zu sagen, in diesem Moment zu schweigen“, sagte der „Thrift Shop“-Künstler, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Hammond Haggerty heißt.

„In den letzten drei Wochen bin ich zurückgekehrt und habe einige Nachforschungen angestellt, ich bin belehrbar … Ich weiß nicht alles, aber ich weiß genug, um zu wissen, dass es sich um einen Völkermord handelt.“

Ungefähr zur gleichen Zeit, als der Rapper seine Bemerkungen hielt, zeigten dramatische Luftbilder, dass die Straßen von DC bis zum Rand mit Demonstranten gefüllt waren.

Mehrere Teilnehmer der Kundgebung hielten provokante Schilder in der Hand, darunter dieses, auf dem Präsident Biden und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu des Kindermordes beschuldigt wurden

Der Protest in Washington DC fand zur gleichen Zeit statt, als andere in den USA und auf der ganzen Welt stattfanden

Demonstranten versammelten sich am Samstag auf dem Freedom Plaza zu dem Marsch, der anschließend um das Weiße Haus führte

Die beträchtliche Anzahl von Menschen, die zu den Samstagsdemonstrationen in die Hauptstadt des Landes kamen, wurde nach Angaben der Organisatoren der Proteste dadurch verstärkt, dass pro-palästinensische Unterstützer in gemieteten Bussen aus den gesamten USA transportiert wurden.

Bei den Demonstrationen des Tages war eine heftige regierungsfeindliche Rhetorik zu hören, wobei viele Demonstranten den USA vorwarfen, Kriegsverbrechen zu ermöglichen.

Auf einem Plakat war ein Bild von Biden mit blutgetränkten Händen zu sehen, auf dem zu lesen war: „Gaza ist zu einem Friedhof für Kinder geworden, auf dem alle zehn Minuten eines getötet wird.“

Orthodoxe und andere Juden gehörten zu denjenigen, die den Protest unterstützten und Transparente mit der Aufschrift „Das Judentum verurteilt den zionistischen Terrorismus in Gaza“ trugen.

„Wir kommen zu Millionen zurück“, skandierte die Menge einmal, als ein anderer Aktivist ein Schild in der Hand hielt, auf dem stand: „Widerstand ist gerechtfertigt, wenn Menschen besetzt sind.“

Weitere Proteste wurden auch in den USA und auf der ganzen Welt organisiert, unter anderem in London, New York und Berlin.

Präsident Joe Biden zog beim Pro-Palästina-Marsch den Zorn vieler Demonstranten auf sich

Angesichts der zunehmenden Kritik an seiner Reaktion auf den Konflikt forderte Präsident Biden eine „humanitäre Pause“, damit die Ressourcen unschuldige Zivilisten erreichen können, die im vom Krieg zerrissenen Gaza gefangen sind.

Als er seine Erklärung abgab, beschimpfte Rabbi Jessica Rosenberg den Präsidenten und erklärte: „Als Rabbiner muss ich sofort zu einem Waffenstillstand aufrufen.“

Biden schlug zwar keinen vollständigen Waffenstillstand vor, befürwortete jedoch eine Pause, um humanitäre Hilfe und den Transport von Gefangenen zu ermöglichen, stellte das Weiße Haus klar.

Seine Äußerungen, die im Zuge der nachlassenden Unterstützung für die Angriffe nach Berichten über Angriffe auf Flüchtlingslager und Kirchen abgegeben wurden, stellen eine Abkehr von früheren Zusagen dar, die Militärpolitik Israels nicht zu diktieren.