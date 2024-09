Munster. CDU-chef Friedrich Merz doet zijn best. “Nee!”, riepen de partijafgevaardigden. “Met deze mensen gaan we niet dood”, zegt de persoon die in de rechts-extremistische AfD leeft. Merz heeft de juiste toon getroffen, Applaus klinkt door de Saal.

De toespraak van de plattelandspartij van de CDU Noordrijn-Westfalen is voor Merz een grondig onderzoek. Zij zijn de eersten die officieel bondskanselier van de Unie zijn. Ausgeschnet hier. De NRW-CDU is een nationale vereniging. Premier Hendrik Wüst is immers sinds 2021 leider van de nationale partij. Und im Gegensatz zu Wüst gilt Merz hier nicht als sehr vernetzt.

Het is echter belangrijk op te merken dat de nieuwe kandidaten die delegeren in de vergadering blij zijn en een positief resultaat wensen.

Wüst stärkt Merz den Rücken

Merz wil Hendrik Wüst bedanken voor zijn steun. De Unie leeft nog, de Wahl zal gewonnen worden, concreet daar. De CDU en CSU hebben nu een kans, maar ze hebben gemeenschappelijke belangen. “Ik ben een team”, zegt Merz en hun naam.

Het zijn nog maar een paar dagen en er zijn veel officiële kandidaten voor de Unie. Er is een positie in de pole position voor de leidende kandidaat. Anders zouden we er altijd blij mee zijn, omdat we graag meer willen weten over CSU-chef Markus Soder. Den Machtkampf aber wollte schlussendlich keiner. Sorry, maar zei „fein damit“. Als u geen problemen ondervindt, kunt u genieten van uw eigen Hintertür-offen. Houd er rekening mee dat bij de verwerking geen rekening moet worden gehouden met de „actie en de omgeving“.

Op dezelfde dag zijn de Kanselier-kandidaten aanwezig en bekijken ze de formulieren, die als kritisch kunnen worden ingediend, nader. „Lieber Friedrich, samen met deze mensen hebben we een sterke relatie met Duitsland.” Dit is een sterke en gezonde Unie, en de Ampel is abzulösen. “Het herstellen van de kwaliteit en de sociale zekerheid is voor mij ook belangrijk”, zegt hij. De relatie tussen de twee CDU-politici en de afgevaardigden is duidelijk: we zullen een beter begrip en een betere relatie hebben.

Wüst en Merz hebben een wechselhaftes Verhältnis

Selbstverständlich is die nieuwe Zweckgemeinschaft nicht: Das Verhältnis zwischen Wüst en Merz war schon mal schlechter, vergulde weiterhin als wechselhaft. Ze vertrauten eeninander nicht, heißt es. De Kurs der Bundes-CDU verloren in NRW vaak Verärgerung aus. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er een relatie behouden blijft tussen standpunten en onderwerpen als migratie. “Wir müssen Bringen the full Breite der Volkspartei zur Geltung”, zei Wüst in signaaltoespraak. Het is ook een goed idee om een ​​vriendschappelijke relatie te hebben met de Bundesspitze.

Merz wiederum definieert in seinem Beitrag die aus seiner Sichtigen Themen. Ook al is het nog geen jaar geleden dat de Bundestagswahl plaatsvindt, de partij van de partijleiders zal plaatsvinden. Migratie werd een blijvende gebeurtenis. Das Land NRW heeft geen schreiben-können meer, ohne die Menschen, die kommen seien, met Merz gleichwohl. De Kanzlerkandidat zal in het economisch beleid Rahmenbedingungen voor iedereen bepleiten, en niet “subsidies voor weinig”. Er komt één “Agenda 2030”. En er kan veel informatie zijn over de macht in eigen handen. Het is de Unie die niet goed is.

Meer inzicht in de vraagstukken die in de CDU Kontroversen opgelost zouden kunnen worden. Er zal een nummer aan elke kant staan. Man en een afgevaardigde vinden de redenen die open zijn, andere vinden dat Abgrenzung zur AfD “sterk” is.

Merz lobt zwart-groen Landesregierung

Beim Thema Schwarz-Grün volgt Merz auch in Münster seiner bisherigen Lijn: Sich trotz harter Kritik an den Bundesgreenen die Optionen openzuhalten. Er is Wüsts Landesregierung aus CDU und Grünen, die voor het eerst een migratie-initiatief in de Bondsdag introduceerde met de Unterstützung von Sleeswijk-Holstein en Baden-Württemberg. Houd er rekening mee dat u een goede bedrijfsvoering heeft – ‘met groen licht’, zonder dat dit gevolgen heeft voor Merz. In de Bund is er geen zwart. “Aber lassen lossen we wel op”, klinkt het over de Groenen, die er beiden van overtuigd zijn dat er voor de partijleiders gezorgd is.

Op het einde stond Hendrik Wüst op het podium. Nu zijn ze aanwezig voor de afgevaardigden, en het verlangen naar Merz en een geschenk bij zich: zwarte sneakers. “Gutes Schuhwerk” voor de gewone weg. Merz lacht, klapt in zijn sneakers en geniet van zijn schoenen. Fit sollten sie schon.