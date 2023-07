Stuttgart Die schwache Konjunktur und die hohen Rohstoffkosten dämpfen die Dynamik bei Würth. Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz des Weltmarktführers für Montage- und Befestigungsmaterial um 5,9 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

„Wir spüren eine Abschwächung der Konjunktur: Nach zwei Jahren mit Rekordumsätzen und Betriebsergebnissen kühlt sich die Konjunktur nun ab“, sagte Würth-Chef Robert Friedmann. Im ersten Quartal betrug das Wachstum noch 9,3 Prozent.

Nach fast drei Jahren Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lieferkettenproblemen entspannt sich die Versorgungslage. In Europa drückten jedoch hohe Zinsen und Kosten vor allem die Nachfrage aus der für Würth wichtigen Baubranche. „In der Baubranche ist die Talsohle noch nicht erreicht“, sagte Friedmann.

Zudem reduzierten viele Unternehmen ihre Puffer in den Lagern. Auch die Autoindustrie, die Würth mit Kleinteilen beliefert, erholt sich in Europa langsamer als erwartet.

Der Betriebsgewinn des Familienunternehmens war nun insgesamt rückläufig, nachdem er im ersten Quartal noch um 2,3 Prozent gestiegen war. Nach sechs Monaten sank das Betriebsergebnis insgesamt um 40 Millionen Euro auf 680 Millionen Euro. Als Grund nannte Friedmann neben höheren Personalkosten auch gestiegene Kosten für Mobilität und Wartung sowie Preisdruck.

Die einzelnen Sparten ergaben ein zweigeteiltes Bild: Der Elektrogroßhandel knüpfte laut Friedmann nahtlos an die Erfolge des vergangenen Jahres an und wuchs im ersten Halbjahr um 17,3 Prozent. Diese Branche profitiert weiterhin vom Boom der erneuerbaren Energien, insbesondere bei Photovoltaikanlagen. Auch die Chemiesparte mit Reinigungsmitteln und Klebstoffen wuchs weiterhin stark.

Der Online-Handel macht ein Viertel des Umsatzes aus

Andererseits spürten die Bereiche Elektronikkomponenten, Armaturenfertigung und Handel die Auswirkungen der weltweiten Konjunkturabschwächung.

Insgesamt bleibt Würth für das zweite Halbjahr vorsichtig optimistisch. „Solange sich die wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen nicht drastisch verschlechtern, rechnen wir mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und einem leichten Rückgang des operativen Ergebnisses“, sagte Friedmann. Der Erlös des Unternehmens, das Eigentümer Reinhold Würth zu einem Weltkonzern ausgebaut hat, dürfte damit in diesem Jahr erstmals die Schwelle von 20 Milliarden Euro überschreiten.

Der Online-Handel gewinnt für Würth immer mehr an Bedeutung, der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15,2 Prozent. Dies macht mittlerweile fast ein Viertel des Gesamtumsatzes aus.

Die Zahl der Filialen, in denen Handwerker ihre Waren selbst abholen, stieg weltweit um 103 auf 2.627. Mittlerweile kommen über 40 Prozent des Umsatzes über diesen Vertriebskanal. Auch in Verwaltung und Logistik will Würth künftig verstärkt künstliche Intelligenz einsetzen, um die Effizienz zu steigern.

Laut Unternehmenschef Friedmann bleibt Würth ein Jobmotor: Im ersten Halbjahr 2023 kamen insgesamt 1409 neue Mitarbeiter zum Konzern. Diese Zahl will Friedmann bis zum Jahresende auf 3.000 steigern. Die Gruppe beschäftigt derzeit 87.046 Mitarbeiter, davon 43.859 im Vertrieb.

