Würden Sie nach einem langen Flug freiwillig einen Nasenabstrich machen lassen? Warum die CDC das von Ihnen möchte

Nachdem Sie für einen langen Flug aus Übersee in eine Flugzeugkabine gepfercht wurden, sind Sie endlich auf dem Weg nach Hause – aber zuerst will Ihnen die Regierung ein Wattestäbchen in die Nase schieben.

Die Centers for Disease Control and Prevention bitten Passagiere, die von internationalen Zielen an vier US-Flughäfen zurückkehren, sich freiwillig für ihr Traveler-based Genomic Surveillance (TGS)-Programm zu melden.

Passagiere am New Yorker John F. Kennedy International Airport, am Boston Logan International Airport, am Dulles International Airport in der Nähe von Washington, D.C. und am San Francisco International Airport können nun beim Verlassen der Reisedrehkreuze anonym eine Probe ihres Nasenausflusses entnehmen lassen.

Das neue TGS-Pilotprogramm ist eine Erweiterung einer 2021 gestarteten CDC-Initiative, um Nasenabstriche auf die Ausbreitung von COVID-19 zu testen. Laut einer CDC-Pressemitteilung hat TGS in den letzten zwei Jahren mehr als 360.000 Flugreisende angemeldet.

Jetzt wird das CDC auf mehr als 30 Krankheitserreger testen, darunter Grippe, RSV und andere Atemwegsviren. Zusätzlich zu den Nasenabstrichen wird das CDC auch das Abwasser des Flugzeugs sowie der Flughafentoiletten beproben, um das Vorhandensein von Viren zu testen.

„Die Ausweitung des Traveler-basierten Genomic Surveillance-Programms auf Grippe, RSV und andere Krankheitserreger ist auf dem Weg in die Atemwegssaison im Herbst von entscheidender Bedeutung“, sagte Dr. Cindy Friedman, Leiterin der Travelers‘ Health Branch des CDC.

Passagiere an JFK und mehreren anderen internationalen Flughäfen können freiwillig einen Nasenabstrich durchführen lassen, um auf das Vorhandensein des Coronavirus und anderer Viren zu testen. ZUMAPRESS.com

„Das TGS-Programm, das während der COVID-19-Pandemie begann, fungierte als Frühwarnsystem zur Erkennung neuer und seltener Varianten des SARS-CoV-2-Virus und wird in Zukunft dasselbe für andere Atemwegsviren tun“, fügte Friedman hinzu.

Laut CDC entdeckte TGS innerhalb weniger Tage nach seiner weltweiten Identifizierung die SARS-CoV-2-Variante BA.2.86 bei einem Reisenden, der in die USA einreiste.

Da der infizierte Reisende ursprünglich aus Japan gereist war, informierte die Entdeckung auch die Gesundheitsbehörden darüber, dass sich die neue Variante auch nach Asien ausgebreitet hatte.

Das neue Testprogramm, das mehrere Monate dauern wird, wird von den privaten Unternehmen Ginkgo Bioworks und XpresCheck durchgeführt.

„Der Traum ist, dass man überall auf der Welt an vielen, vielen Orten ähnliche Programme durchführt, sodass man viel früher erkannt wird, als wenn jemand in einem Krankenhaus auftaucht“, sagte Matthew McKnight, General Manager für Biosicherheit bei Ginkgo Bioworks, gegenüber CNN .

„Die Idee wäre: Wie verhindert man eine Pandemie? Man fängt etwas sehr früh ein, wodurch man es viel schneller in einen Impfstoffherstellungsprozess einbringen kann. Heute haben wir nicht so viel Frühwarnung, wie wir wollen. Und das sind die ersten Phasen“, fügte McKnight hinzu.

Das neue CDC-Testprogramm ist eine Erweiterung einer 2021 gestarteten Initiative zum Testen von Nasenabstrichen auf die Ausbreitung von COVID-19. Getty Images

Die aktuelle Rate der COVID-19-Krankenhauseinweisungen umfasst mehr als 15.700 Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Menschen für die Woche bis zum 28. Oktober, so das CDC, das auch die Zahl der für diesen Zeitraum gemeldeten COVID-19-bedingten Todesfälle mit knapp 600 feststellte .

Und zu Beginn der Grippesaison wurden in der Woche bis zum 28. Oktober 189 Grippefälle von öffentlichen Gesundheitslabors gemeldet.

„Wir sind an diesen Atemwegserregern interessiert“, sagte Friedman gegenüber CNN. „Wir wollen sie sequenzieren können, damit wir die Genomik des Stammes kennen.

„Weltweit gibt es viele blinde Flecken, in denen es nur begrenzte Tests und Überwachung gibt“, fügte sie hinzu. „Im Allgemeinen liegt unser Fokus auf Flughäfen, die internationale Drehkreuze sind und über Flüge aus einer Vielzahl internationaler Standorte verfügen.“











