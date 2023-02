WSL-Teams auf harte Probe gestellt

Wenn man sich das Feld der letzten Acht in der UEFA Women’s Champions League ansieht, ist klar, dass es für alle, die noch im Wettbewerb sind, keinen einfachen Weg ins Finale geben würde, aber einige mögen immer noch das Gefühl haben, dass sie zu kurz gekommen sind .

Lassen Sie uns also die Bindungen aufschlüsseln, die Schlüsselspieler in jedem und wählen Sie aus, wer weiterkommen könnte.

Die Viertelfinal-Hinspiele werden vom 21. bis 22. März und die Rückspiele vom 29. bis 30. März ausgetragen.

Während die ganze Saison unter dem neuen Trainer Gérard Prêcheur wackelte, müssen wir den prächtigen Fußball der vergangenen Saisons von PSG noch sehen, während sie ihre Angriffslinie weiter verfeinern. Nachdem sie die dynamische Stürmerin Amalie Vangsgaard nach der profitabelsten Saison ihrer Karriere verpflichtet haben – 22 Tore in 25 Spielen für den schwedischen Klub Linköping –, haben die Pariser genug Zeit, um den Rhythmus zu finden, in dem die Dänin an der Spitze steht einen guten Kampf gegen ihre deutschen Gegner.

Umgekehrt ist Wolfsburg in dieser Saison selten ins Stocken geraten und hat seine Angriffsstärke eingesetzt, um Spiele sowohl im Inland als auch in Europa zu diktieren … mit Ausnahme des 1: 1-Unentschieden in Rom während der Gruppenphase dieses Wettbewerbs. Ein Team, das von oben bis unten mit Torschützen gestapelt ist. Die größte Herausforderung für jeden Gegner besteht darin, die Wölfe draußen zu halten – mit Spielern wie Ewa Pajor, der polnischen Angriffssensation, in einwandfreier Form erweist sich die PSG-Abwehr möglicherweise als nicht stark genug. Sie sind jedoch mehr als nur eine Sturmlinie: Erwarten Sie, dass die Wolfsburger Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf, an die sich viele erinnern werden, wie sie bei der EM beeindruckt hat, wahrscheinlich etwas tiefer fallen wird, um den französischen Angriff zu unterbrechen und den Ballfluss zu Kadidiatou Diani zu stoppen.

Wolfsburg, ein ehemaliger Champions-League-Sieger, der wiederholt gegen PSGs Ligakonkurrenten Lyon verloren hat, wird zuversichtlich sein, dass er das Zeug dazu hat, unter die letzten vier zu kommen und der Favorit für das Unentschieden zu sein.

Der Preis für die Sieger des ersten Viertelfinales ist ein Date mit Bayern oder Arsenal unter den letzten Vier. Was für ein Preis.

Weit entfernt von der Mannschaft, die im Oktober in den Parc OL ging und fünf Tore gegen Lyon schoss, war Arsenals größter Kampf im letzten Monat, seine Chancen zu nutzen. In der Tat hat Arsenal trotz all seiner Spieler, die in der Lage sind, das Netz zu finden, um Geläufigkeit gekämpft und ist gestolpert, wenn es darum geht, seine Chancen zu nutzen. (Es war auch schwierig, die Langzeitverletzungen von Beth Mead und Vivianne Miedema zu überstehen.) Die gute Nachricht für die einstige Gewinnerin des UEFA-Frauenpokals (der Vorläufer der UWCL) ist, dass sie sechs Wochen Zeit haben, um ihre neuen Offensivverpflichtungen zu erhalten – Mittelfeldspielerin Victoria Pelova, Stürmerin Kathrine Möller-Kuhl – auf der gleichen Seite und traf vor dem Aufeinandertreffen mit den Bayern.

Da sie sich immer noch daran gewöhnen, wie Alexander Straus sie spielen lassen möchte, haben wir in dieser Saison die guten, die schlechten und die weniger schönen Bayern gesehen, aber die Bayern haben routinemäßig einen Weg gefunden, sie zu übertreffen Gegner. Auch nach der Niederlage gegen Barcelona im Camp Nou kalibrierte sich das Frauen-Bundesliga-Team für das Heimspiel neu und servierte den Katalanen in der Allianz Arena eine seltene Niederlage. Es ist diese Stärke in der Anpassungsfähigkeit und dem Verständnis für die Spieler, die Straus in München einen so festen Stand verliehen haben, und mit Sarah Zadrazil, die das Arsenal-Mittelfeld neutralisiert, wird es Platz für Spielerinnen wie Klara Bühl und Lea Schüller geben, um vor dem Tor zu glänzen.

In aktueller Form sehen die Münchner wie die sicheren Sieger aus und schlagen damit gegen Wolfsburg ein Halbfinale auf.

Im europäischen Wettbewerb hat sich Chelsea weit von der Mannschaft entfernt, die Wolfsburg scheinbar nie vermeiden konnte, und stürzte fast jedes Mal, wenn sie sich trafen, gegen die Deutschen.

Seit Chelsea 2020/21 mit dem aktuellen deutschen Meister auf dem Weg zu seinem ersten Finale ist, hat es nicht ganz so weitergemacht, wie manche gehofft hätten, da es in der vergangenen Saison nicht aus der Gruppenphase herausgekommen ist – unter anderem gegen Wolfsburg andere Dinge – und in dieser Saison laufen sie in Europa so richtig zur Höchstform auf. Guro Reiten und Erin Cuthbert müssen in Flugform erneut große Leistungen für die Blues erbringen, wenn sie durchkommen wollen.

Lyon, ein Trümmerhaufen gegen Arsenal, hat wieder Stabilität gefunden und profitiert von einer Reihe von Spielern, die nach einer Verletzung zurückgekehrt sind, und ein paar weitere wichtige Angreifer am Horizont. Lyon erlitt nicht nur eine historische Heimniederlage gegen Arsenal, sondern kämpfte auch gegen Juventus. Nach einer berüchtigt schlechten Champions-League-Saison schleppte sich Lyon aus der Gruppenphase heraus und wird entschlossen sein, nach dem Beinaheunfall seinen besseren Fußball zu zeigen .

Die Kombination aus sich als ernst zu nehmender Kraft und der Rückkehr der Schlüsselspieler in die Mannschaften am Spieltag – insbesondere Mittelfeld-Maestro Dzsenifer Marozsán – könnte dieses Duell möglicherweise zugunsten des aktuellen Meisters entscheiden, aber es ist zu knapp mit Zuversicht anzurufen.

In ihrer ersten Champions-League-Saison war die Roma eine der Überraschungen der Konkurrenz, aber nachdem sie in dieser Saison unter Trainer Alessandro Spugna voll durchstarten konnte, hat das Team in Europa einfach das getan, was es in der Serie A getan hat. Die besonders aufregende Marke von Angriffsfußball hat das gesehen Giallorosse baute in Italien eine starke Führung aus und begeisterte in der Gruppenphase, wobei die Angreiferinnen Valentina Giacinti und Benedetta Glionna auf Schritt und Tritt begeisterten, sowie die norwegische Veteranin Emilie Haavi, die in Rom eine der besten Zeiten ihrer Karriere erlebte.

Hätten sie ein anderes Team als den unerbittlichen ehemaligen Meister gezogen, hätte Roma in dieser Saison noch eine weitere Überraschung erleben können, aber das Unentschieden scheint eine Hürde zu sein, die sie nicht überwinden werden, nicht zuletzt in ihrer ersten Saison im Wettbewerb.

Seit der Niederlage im Champions-League-Finale in der vergangenen Saison hat Barcelona nur ein Pflichtspiel verloren: im Dezember bei Bayern München. Sie predigen den Barcelona-Fußballstil, sobald die Mannschaft im Gleichtakt ist, und sind dank Mittelfeldspielern wie Aitana Bonmatí, Patri Guijarro und Clàudia Pina, die das gesamte Team ausbalancieren und es ihnen ermöglichen, Spiele zu kontrollieren, ohne ins Schwitzen zu geraten, nahezu unschlagbar.

Gegen ein Roma-Team, das Neuland betritt und wahrscheinlich plötzlich den Druck seiner allerersten UWCL-K.O.-Spiele spüren wird, ist es schwer, eine Überraschung in den Karten zu sehen; Stattdessen ist es viel wahrscheinlicher, dass wir zwei angreifende Meisterklassen sehen, die ihre kollektiven Fähigkeiten hervorheben.