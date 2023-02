Opmerking van de uitgever: Cristian Gherasim is een analist, adviseur en journalist die zich richt op Oost- en Midden-Europese aangelegenheden. Volg hem op Twitter @Crstn_Gherasim. De standpunten die in dit commentaar worden geuit, zijn van hemzelf. Bekijk meer opinie op CNN.





Een paar weken geleden, toen ik op weg was naar mijn plaatselijke gemeentehuis om deel te nemen aan de volkstelling die Roemenië met moeite heeft voltooid, greep een man me bij de arm. Hij waarschuwde me om de interviewer niet te vertellen dat ik alleen woon, anders zou de regering Oekraïense vluchtelingen in mijn huis laten wonen.

Het was niet de eerste keer dat ik deze onzin hoorde.

Ondanks dat Roemenië internationale lof oogstte voor het hartelijk verwelkomen van degenen die op de vlucht waren voor oorlog in het naburige Oekraïne, stak desinformatie al snel de kop op na het uitbreken van de oorlog.

Aan de Oekraïense grens in de eerste dagen van de oorlog zag ik twee verhalen ontstaan.

Eerst zag ik tienduizenden Oekraïners rennen voor hun leven. Ik zag mensen ’s avonds laat aankomen, bij temperaturen onder het vriespunt, blij om enige beschutting te zoeken na vele uren te hebben gewacht om te voet de grens met Roemenië over te steken.

Ik zag vluchtelingen oversteken met niets anders dan een kleine rugzak en een levensreddende telefoon als enige link naar de achterblijvers. Ik las hoe een Oekraïense telecomprovider – Kyivstar – roamingbonussen aanbood aan Oekraïense vluchtelingen in een groot deel van Oost-Europa om hen te helpen verbonden te blijven en beter in staat te zijn hun weg te vinden in hun adoptielanden. Ik zag vrijwilligers die alles deden om te helpen, met een warme maaltijd, dekens, warme dranken, medicijnen, kleding en vervoer naar andere steden.

Iedereen, publiekelijk en privé, probeerde mee te doen en op welke manier dan ook te helpen.

Toen begon ik de verontwaardiging en desinformatie op te merken die een paar zeer luidruchtige Roemenen op sociale media uitstortten: talloze ongeoorloofde posts op sociale media vol met afbeeldingen van luxe auto’s met Oekraïense kentekenplaten, bijvoorbeeld, die suggereren dat vluchtelingen welvarend zijn en zou geen hulp nodig moeten hebben.

Ik bleef beweringen lezen dat rijke Oekraïners wachtten om Roemenië binnen te komen, inclusief bekwame mannen die hun land niet mochten verlaten, maar zich een weg naar buiten probeerden te kopen. (In feite was ik persoonlijk getuige van het tegenovergestelde. Aan de grens zag ik vrouwen en kinderen afgezet door echtgenoten, vaders en partners die terugkeerden om te vechten. Paren gingen uit elkaar en namen afscheid door een met een ketting verbonden grenshek.)

Honderden kilometers verwijderd van deze realiteit werden sociale media overspoeld met beweringen, zoals een niet-geverifieerd persoonlijk Facebook-account dat ten onrechte beweerde dat vluchtelingen $ 700, $ 1000 of $ 1500 steekpenningen (in euro’s) gaven om Oekraïne te verlaten. Sommige tabloidmedia pikten de trend op met clickbait-titels met de tekst ‘De Oekraïense zwendel. Hoe oorlogsvluchtelingen rijk worden in Roemenië.”

De trend weegt nog niet zwaar op de partijpolitiek, maar je kunt je afvragen of dat zo blijft. Zo waarschuwde een wetgever van een rechtse partij, de Alliantie voor de Unie van Roemenen (AUR), dat als er grote aantallen vluchtelingen in Roemenië blijven, dit de economie en de sociale voorzieningen onder druk kan zetten.

De toestand van de economie maakt het nog erger.

Volgens de VN hebben Europese landen sinds het begin van de oorlog meer dan 6 miljoen Oekraïense vluchtelingen opgevangen, waarvan velen naar het naburige Oost-Europa. Dat heeft in verschillende mate tot wrok geleid in plaatsen als Polen, Roemenië, Hongarije en Slowakije, die kampen met een op hol geslagen inflatie en een economische neergang. Die wrok, gezien op sociale media, komt voort uit een opgeblazen gevoel dat vluchtelingen onrechtvaardige voordelen krijgen.

De centrale boodschap van anti-vluchtelingenretoriek is dat Oekraïners middelen wegnemen van de lokale behoeftige bevolking. Oost-Europese functionarissen hebben hun bezorgdheid geuit over de financiële druk van het verwelkomen van zoveel ontheemden – maar in de Tsjechische Republiek bijvoorbeeld beweerden posts op sociale media ten onrechte dat Oekraïense vluchtelingen in aanmerking kwamen voor ongeveer $ 3.700 per maand (voor een gezin van vier), die Agence France Press heeft ontkracht.

Deze reactie is niet de dominante: Oost-Europeanen hebben terecht lof gekregen voor het verwelkomen van Oekraïners die op de vlucht zijn voor oorlog. Tijdens een onderzoek in Polen van eind maart tot begin mei ontdekte het Pew Research Center dat 80% voorstander was van het accepteren van vluchtelingen die op de vlucht waren voor oorlog – een stijging van 31 procentpunt ten opzichte van 2018. Maar het is bijzonder zorgwekkend dat dergelijke wrok – zelfs aan de politieke rand – zich ontvouwt in Oost-Europa, een regio die onwankelbaar anti-Russisch is en Oekraïne steunt.

Oost-Europese landen voeren de lijst aan van landen die hulp verlenen aan Oekraïne, als percentage van hun eigen bruto binnenlands product. Desinformatie over vluchtelingen mag dan een bijzaak zijn bij de welkomstmat die de regio heeft uitgerold, het is niettemin verontrustend – deels vanwege de duidelijke onnauwkeurigheid. Vluchtelingen zoeken niet alleen snel werk als ze in hun adoptieland aankomen, ze blijken ook een aanwinst te zijn voor de lokale economieën. Zoals Bloomberg heeft opgemerkt, hebben Oekraïense vluchtelingen in Polen een uitgeputte arbeidsmarkt gestimuleerd.

Dit zijn niet alleen mijn observaties.

In een recent rapport – “Warm Welcomes, Lurking Tensions” – waarschuwt de christelijke hulp-, ontwikkelings- en belangenbehartigingsgroep World Vision: “Berichten die anti-vluchtelingenspanningen zouden kunnen aanwakkeren, worden al verspreid in Roemenië, Moldavië, Polen en in Centraal- en Oost-Europa. .” (Nogmaals, dit staat in contrast met een algemeen gastvrije houding in de regio – maar dingen kunnen snel veranderen.)

Als het niet wordt aangevinkt, kan het nog veel erger worden. We zouden meer gevallen van verbaal en fysiek geweld kunnen zien, evenals een toenemend risico op mensenhandel, waarschuwt World Vision.

Zoals bij veel crises hebben populistische leiders er baat bij. Een mogelijke begunstigde zou ook op het punt kunnen staan ​​de volgende president van Tsjechië te worden: Andrej Babis. De miljardair en populistische oud-premier staat bekend om zijn anti-vluchtelingenposities, wat hem er niet van weerhield om veel buitenlanders onder dubieuze omstandigheden in dienst te nemen bij zijn bedrijven. (Babis heeft die berichtgeving ontkend.)

Politiek gezien ziet deze vluchtelingencrisis er heel anders uit dan de vorige in Europa. In 2015, toen vluchtelingen en migranten uit het Midden-Oosten, Afghaanse en Afrikaanse landen Europa binnenstroomden, nam de anti-immigrantenpolitiek sterk toe. Nu er vluchtelingen uit Oekraïne arriveren, hebben de meeste populistische politici geen wrok geuit.

In buurlanden van Oekraïne is het vluchtelingenbeleid het grootste deel van het afgelopen decennium beladen geweest. De Hongaarse premier Viktor Orbán is beroemd tegen de komst van niet-Hongaren; onlangs waarschuwde hij tegen raciale vermenging als gevolg van immigratie. Opnieuw, in de context van vluchtelingen en migranten uit het Midden-Oosten, Afghanistan en Afrika, hebben Polen en Slowakije zich verzet tegen het toestaan ​​van de Europese Unie om vluchtelingen toe te wijzen aan hun landen. Op een gegeven moment bepaalde Slowakije dat het vluchtelingen zou accepteren – maar alleen christenen.

In Polen suggereerde president Andrzej Duda van de conservatieve Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) in 2015 dat vluchtelingen mogelijk “epidemiologische risico’s” zijn. Afgelopen november mobiliseerde Duda soldaten – naar verluidt maar liefst 12.000 – aan de grens met Wit-Rusland om te voorkomen dat niet-Europese vluchtelingen het land binnenkomen en begon hij een muur te bouwen, omdat Wit-Rusland ervan werd beschuldigd een crisis te hebben veroorzaakt.

Nu is Duda’s benadering van Oekraïense vluchtelingen heel anders. In een toespraak voor het Oekraïense parlement zei Duda naar verluidt dat Oekraïners geen “vluchtelingen” zijn, maar eerder “gasten”, volgens een Oekraïense overheidsinstantie.

Zelfs Babis, de controversiële voormalige Tsjechische premier, schrikt ervoor terug om Oekraïense vluchtelingen aan te vallen. In de loop der jaren heeft Babis agressief campagne gevoerd tegen migranten en asielzoekers. Maar wat de Oekraïense kwestie betreft, heeft de regering de schuld gegeven voor het niet beter helpen van de Tsjechische regio’s om de crisis te beheersen.

Hoe lang dit gaat duren is een open vraag.

Populisten zijn vaak bedreven in het navigeren door politieke crises, en zoals altijd is hun standpunt over Oekraïense vluchtelingen misschien berekend. Het anti-Russische sentiment in Midden- en Oost-Europa is van oudsher erg sterk geweest, en de Russische invasie van Oekraïne heeft dit alleen maar verder geconsolideerd. Het zou geen enkele politicus ten goede komen om tegen dat sentiment in te gaan.

Dat gezegd hebbende, als een verslechterende economische situatie het publieke gevoel aanwakkert dat Oekraïense vluchtelingen niet hun eigen gewicht dragen, zouden politici hun deuntje kunnen veranderen.

Wat gedaan kan worden? Organisaties die met vluchtelingen werken pleiten consequent voor sterkere integratie. Communicatiecampagnes kunnen onjuiste informatie die via sociale media wordt verspreid, ontkrachten. Door mensen voor te lichten over vluchtelingen, worden ze dichter bij de gemeenschap gebracht.

Dit zijn maar een paar dingen die de verspreiding van desinformatie kunnen helpen voorkomen, Oekraïense vluchtelingen beter kunnen integreren en de populistische politieke reactie kunnen afremmen.

Zoals ten minste één activist die met vluchtelingen werkt, heeft gezegd: een vluchteling is iemand die het heeft overleefd en die de toekomst kan creëren. Het valt nog te bezien of Europa Oekraïense vluchtelingen zal toestaan ​​om die toekomst in hun adoptiewoningen te creëren – vooral omdat die landen deze winter worden geplaagd door economische ellende en een bijna onvermijdelijke energiecrisis.