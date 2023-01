Wrexham vs. Sheffield United LIVE-Kommentar: Die von Hollywood unterstützte Mannschaft der National League heißt hochfliegende Blades auf dem Racecourse Ground willkommen, während sie den FA Cup verärgern wollen

Wrexham ist die einzige Mannschaft aus der National League, die im FA Cup verbleibt, und sie wittern eine Überraschung gegen Sheffield United.

Die walisische Mannschaft, die den Hollywoodstars Ryan Reynolds und Rob McElhenney gehört, hat in der Liga und im Pokal eine großartige Saison hinter sich und besiegte Coventry City in der letzten Runde mit 4:3.

Getty Nicht-Liga Wrexham schlug Coventry in der dritten Runde, um im FA Cup weiterzukommen

Twitter @VancityReynolds Reynolds ist zusammen mit McElhenney bereits ein Held in Wrexham geworden

Das Team von Phil Parkinson spielt stolz und ist in den letzten 21 Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen.

Aber ihre Gegner in der vierten Runde fliegen hoch in der Meisterschaft.

Die Blades waren das zweitbeste Team in Englands zweiter Liga und werden mit ziemlicher Sicherheit automatisch befördert.

Sie werden jedoch verzweifelt versuchen, eine Überraschung im FA Cup gegen Wrexham zu vermeiden, von denen Fans der Dokumentation Welcome to Wrexham wissen werden, dass sie in ihrem Team viel Charakter haben.

Wrexham gegen Sheffield United: talkSPORT-Berichterstattung

Dieses Unentschieden in der vierten Runde des FA Cup findet am Sonntag, den 29. Januar statt.

Anpfiff auf dem Racecourse Ground ist für 16:30 Uhr geplant.

talkSPORT wird Live-Kommentare aus Wales haben, wobei Adrian Durham als Ihr Gastgeber fungiert, während Jim Proudfoot und der ehemalige schottische Nationalspieler Chris Iwelumo Kommentare abgeben werden.

Um talkSPORT oder talkSPORT 2 über die Website einzuschalten, klicken Sie HIER für den Live-Stream.

Sie können auch über die talkSPORT-App, über DAB-Digitalradio, über Ihren intelligenten Lautsprecher und über 1089 oder 1053 AM hören.

Getty Mullin war eine Torjägermaschine für Wrexham

Wrexham v Sheffield United: Teamnachrichten

Wrexham XI: Howard, Forde, Hayden, Tozer, Tunnicliffe, McFadzean, Lee, Young, O’Connor, Mullin, Palmer.

Ersatzspieler: Laintin, Lennon, Cleworth, Hall-Johnson, Cannon, Jones, Bickerstaff, McAlinden, Dalby.

Sheffield United XI: Davies, Ahmedhodzic, Egan, Basham, Bogle, McAtee, Norwood, Doyle, Osborn, Jebbison, McBurnie.

Ersatzspieler: Foderingham, Sachdev, Robinson, Coulibaly, Lowe, Ndiaye, Sharp, Marsh.

Getty Sheffield United hat eine großartige Saison hinter sich und eine Rückkehr in die höchste Spielklasse ist möglich

Wrexham gegen Sheffield United: Was wurde gesagt?

Wrexham-Ikone Mullin sagte exklusiv gegenüber talkSPORT: „Besonders beim Coventry-Spiel und beim Sheffield United-Spiel gehen wir in die Erwartung, das Spiel zu gewinnen, und versuchen unser Bestes, um das Spiel zu gewinnen.

„Wir haben einen Plan aufgestellt und daran gearbeitet, um die Gegner zu schlagen, egal wer sie sind, und ich denke, die Jungs in der Umkleidekabine sind voller Überzeugung in das Coventry-Spiel gegangen, dass wir gehen und die Arbeit erledigen können.

„Für uns waren es am Dienstag wieder wichtigere Spiele, die Liga, es ist Ihr Brot und Butter, wo Sie Ihr Geld verdienen, und ich denke, der Dienstag war ein genauso großer Sieg [2-1 vs promotion rivals Bromley] aber wir werden keine Angst haben, in ein Spiel zu gehen.“

Sheffield United-Chef Paul Heckingbottom: „Wir wählen ein Team aus, um es zu gewinnen, wir haben andere Dinge.

„Wir würden gerne gewinnen und mehr Spiele im Pokal haben, aber wir haben auch 18 Spiele in der Liga, auf die wir uns konzentrieren müssen.“

Wrexham gegen Sheffield United: Fakten zum Spiel

Dies ist erst die zweite FA Cup-Begegnung zwischen Wrexham und Sheffield United, wobei die Blades in der ersten Runde 1983/84 mit 5:1 gewannen.

Sheffield United traf zuletzt im September 2004 in einem Ligapokalspiel auf dem Racecourse Ground auf Wrexham und gewann mit einem Doppelpack von Andy Gray und einem Tor von Phil Jagielka mit 3:2.

Wrexham möchte zum ersten Mal seit der Saison 1996/97, als sie das Viertelfinale erreichten, die fünfte Runde des FA Cup erreichen. Sie sind die erste Nicht-Liga-Mannschaft, die seit Farnborough 2002/03 in jeder der ersten, zweiten und dritten Runde des FA Cups in einer Saison (ohne Wiederholungen) mehr als 3 Tore erzielt hat. Seit der Gründung der Football League im Jahr 1888 hat keine Nicht-Liga-Mannschaft mehr als 3 Tore in vier Spielen in Folge erzielt.

Sheffield United hat sieben seiner letzten acht FA-Cup-Duelle gegen Nicht-Liga-Teams überstanden und scheiterte erst 2018/19, als sie in der Bramall Lane mit 0: 1 gegen Barnet verloren.

Wrexhams Paul Mullin hat in seinen letzten sechs Spielen im eigentlichen FA Cup acht Tore erzielt und in dieser Saison in drei Spielen sechs Tore erzielt. Der letzte Spieler, der in der ersten, zweiten, dritten und vierten Runde des FA Cup für ein Nicht-Liga-Team ein Tor erzielte, war Colin Williams 1984-85 für Telford United.

