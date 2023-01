Wrexham trägt dazu bei, die Reichweite des Fußballs in den USA zu vergrößern

Beim Hit TV-Serie Willkommen in Wrexham Im Herbst 2022 uraufgeführt, hätten nur wenige vorhersehen können, dass die Show dazu beitragen würde, die Popularität des Fußballs in den Vereinigten Staaten zu steigern. Aber in der Tat hat es eine leidenschaftliche Fangemeinde von Wrexham-Anhängern in ganz Nordamerika geschaffen.

Welchen messbaren Einfluss hatte Wrexham also bisher? Erstens sind Wrexham-Trikots ausverkauft. Tatsächlich sagte Miteigentümer Ryan Reynolds heute gegenüber der BBC, dass seit letztem Sommer 24.000 Shirts verkauft wurden, von denen die meisten nach Nordamerika verschickt wurden.

Zweitens ist die Zahl der Amerikaner, die nach Wales fliegen, um Wrexham persönlich zu sehen, in die Höhe geschossen. Wrexham-Manager Phil Parkinson hat das persönlich gesehen.

„Es passiert oft, wenn wir vom Training zurückkehren“, sagte Parkinson der BBC. „Es gibt Leute, die Fotos machen. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die von nah und fern gekommen sind. Die Leute haben den Dokumentarfilm eindeutig genossen.“

Drittens haben die Zuschauerzahlen von Wrexham dazu beigetragen, die FA Cup-TV-Einschaltquoten für ESPN+ zu steigern.

US-Fußballfans strömen nach Wales

Angetrieben durch den Erfolg des Disney Bundles, das Wrexham-Fans in den USA den Hit bietet Willkommen in Wrexham Serien sowie Wrexham-Spiele auf ESPN+ strömen die Amerikaner nach Wales.

Joe Bickerton, ein Mitglied des örtlichen Wrexham County Borough Council, sagte: „Neulich hatten wir ein Paar aus Ohio, wir hatten Leute aus New York und Los Angeles, die uns sagten, wir haben Wrexham-Plakate in unserer Nachbarschaft gesehen .‘ Es ist unglaublich. Diese Art von Marketing ist unbezahlbar.“

Im Gästebuch des Wrexham Club Shops sind Unterschriften von Fans aus den gesamten Vereinigten Staaten, darunter Texas, Phoenix und Indianapolis.

Unterdessen waren diese Woche die Fußballfans Tanner und Paulina Weeks auf dem Racecourse Ground. Das Paar reiste aus Little Rock, Arkansas, an.

„Wir haben uns in die verliebt [Welcome to Wrexham] Geschichte“, sagte Tanner Weeks der BBC, und Frau Paulina fügte hinzu: „Ohne die Dokumentation wüssten wir nichts über Wrexham. Das ist zu 100 % der Grund, warum wir Fans geworden sind.

„Ich habe das Gefühl, alle Spieler zu kennen Willkommen in Wrexham.

„Rob und Ryan haben Wrexham angenommen und uns die Möglichkeit gegeben, dasselbe zu tun. Wir fliegen in ein paar Tagen nach Hause, aber wir planen bereits die Rückkehr.“

Wir haben viele ähnliche Geschichten von Amerikanern gehört, die nach Wales reisten, um persönlich an den Spielen auf der Rennbahn teilzunehmen.

Wrexham und die Popularität des Fußballs sind miteinander verflochten

Willkommen in Wrexham trägt dazu bei, die Popularität des Fußballs in den Vereinigten Staaten zu steigern, wenn auch nur gelegentlich. Aus eigener Erfahrung haben einige meiner Familienmitglieder und Freunde, die kein Interesse an Fußball hatten, die Serie gesehen. Sie waren so fasziniert von Willkommen in Wrexham dass sie Wrexhams Spiele im FA Cup gesehen haben und mich gefragt haben, ob sie befördert werden oder nicht.

Im Gespräch mit anderen Fußballjournalisten teilen viele von ihnen ähnliche Geschichten.

Wenn Sie die Millionen von Amerikanern bedenken, die zugesehen haben Willkommen in Wrexham, die Serie zeigt Wirkung. Neue Fußballfans werden geboren, auch wenn es zunächst Gelegenheitsfans sind. Ein Gelegenheitsfan zu werden, ist schließlich der erste Schritt auf dem Weg, sich schließlich in den Sport zu verlieben.

Ob Wrexham befördert wird oder nicht, ihre Geschichte ist ein Erfolg. Der Club trat in SportsCenter, NFL-Pre-Game-Shows und FX auf und hat dazu beigetragen, neue Fußballfans in den USA zu gewinnen. Und das ist nie eine schlechte Sache. Je mehr Fußballfans hierzulande, desto besser – egal, welche Mannschaft sie unterstützen.

Wrexhams nächstes Spiel im FA Cup ist eine Wiederholung gegen Sheffield United, live auf ESPN+ in der Woche vom 5. Februar.

Foto: IMAGO / Pro Sports Images